逾萬名Lego迷投票支持　香港博士生砌梵高《星夜》獲官方認證量產

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-16 16:41

梵高的《星夜》（Starry Night）是傳世著名畫作之一，香港人Truman Cheng早前以樂高積木砌出這幅名畫並呈交樂高（Lego）官方網站，最後獲得超過一萬名公眾投票支持下，Lego宣布為這幅誕生於1889年的名畫推出Lego版組合積木。

現年25歲的香港博士生Truman Cheng，2019年向專門徵集全球Lego迷創作提案的樂高公司官方網頁Lego Ideas，提交他以積木砌出的梵高（Vincent van Gogh，1853-1890）《星夜》作品。任何提交這個網站的作品，只要獲得至少10,000票公眾投票的項目都將進入正式審核程序，丹麥公司可能會選擇將其作創作出產為積木套裝，而原始設計師將獲得產品版稅的1%。

25歲的香港博士生Truman Cheng，既是Lego迷，也是名畫迷。(Credit: Truman Cheng)

Lego Ideas自2008年推出以來，已選擇生產41套產品。2020年Lego Ideas創紀錄考慮為35個公眾提案生產積木套裝，當中包括Truman 的《星夜》。

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Truman 的《星夜》使用了大約1500件Lego，把薄薄的Lego積木片來變化成《星夜》夢幻般的天空，還用積木砌出梵高本人的微型雕像，在畫架前工作的造型。他在Lego Idea的提案中表示，這次作品是為了向梵高致敬，作為樂高迷和梵高的崇拜者，他希望以Lego重現他最著名的藝術品之一，並與所有Lego迷和藝術愛好者分享！Truman在製作這個3D版《星夜》Lego時，特別強調了梵高在這作品中標誌性筆觸和顏色選擇，並運用各種技術來複製梵高的精美筆劃。

樂高公司過往亦出產過名畫積木作品。該公司於去年6月推出了Lego Art系列，以馬賽克形式展示新型2-D瓷磚。瓷磚主題內容大多數來源自流行文化題材，當中包括藝術家安迪·沃霍爾（Andy Warhol）版的瑪麗蓮·夢露套裝，該套裝具有四種配色方案。這套裝與沃霍爾基金會合作製作，允許藝術愛好者在牆上掛上著名的波普藝術絲印的樂高版，積木上更貼有藝術家的簽名名稱。

Lego Art系列主題內容大多數來源自流行文化題材，當中包括藝術家安迪·沃霍爾（Andy Warhol）的瑪麗蓮·夢露套裝。（Lego）

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