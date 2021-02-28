坦尼爾爵士｜《愛麗絲夢遊仙境》插畫家　更畫過「開膛手傑克」

撰文： 唐晉濱 最後更新日期： 2021-02-28 13:27

憑《愛麗絲夢遊仙境》而名留青史的不只作者「Lewis Carroll」，還有插畫家約翰・坦尼爾爵士（Sir John Tenniel）。他於2月28日出生，2月25日逝世，【人與物】今天回顧這位偉大的插畫家，結束這個短促的二月。

從反叛美術學生到諷刺畫家

坦尼爾曾入讀皇家藝術研究院（Royal Academy of Arts），但他頗不滿學院派的教學方法，他寧可自己四處邊畫邊學：到美術館畫古典雕像，到博物館畫鎧甲，到動物園畫動物，到劇院畫演員。可是坦尼爾對於坐在所畫對象前寫生感到不太耐煩，他認為若能憑記憶畫出事物就最好不過，這種心態卻反而讓他進步不前。

後來坦尼爾練就一手紥實而靈活的鋼筆畫，而在技法上他畢生受諷刺畫（caricature）影響最深：找尋每個人與物的獨特性，誇大人物的特徵部分，並會為物件譜上擬人的性質。這些技巧都可見於我們熟悉的白兔或紅心王后等人物。

坦尼爾的插畫見於不少知名文學作品，較久遠有《一千零一夜》；較近的，他亦曾為推理與暗黑小說大師愛倫・坡（Edgar Allan Poe）的作品製作插畫，包括〈烏鴉〉（The Raven）。

延伸閱讀——愛倫坡｜偵探小說之父；引發法國哲學界爭論的《失竊的信》

《愛麗絲夢遊仙境》的首代插畫師

《愛麗絲夢遊仙境》大概是世界上最有影響力的兒童文學／奇幻作品，它成為迪士尼動畫與荷里活電影，它是前陣子大熱的動漫及影視作品《今際之國的有栖》的靈感來源。於日本，「愛麗絲」一名更成為「少女」的喻體。

《愛麗絲夢遊仙境》（Alice's Adventures in Wonderland）由數學家查爾斯・道奇森（Charles Lutwidge Dodgson）以筆名路易斯・卡羅（Lewis Carroll）發表，本來是他為了一人位年輕小女孩愛麗絲・李道爾（Alice Liddell）所寫的故事，故事的主角亦沿用了這名字。作品的首個版本名為《愛麗絲的地下冒險》（Alice's Adventures Under Ground），這位數學家本來嘗試自己畫插圖。

《愛麗絲的地下冒險》（Alice's Adventures Under Ground）手稿的一頁，卡羅的插圖其實畫得算很不錯（Wikimedia Commons）

但卡羅最後還是找來專業的坦尼爾，告訴他這是個「深受兒童歡迎的故事」。因此坦尼爾就畫出了風靡世界的《愛麗絲夢遊仙境》的原版插畫，首次將故事內的奇幻世界與各個詭異的角色圖像化，成為往後無數再演繹或改篇作品的藍本。直至今天，不少版本的《愛麗絲夢遊仙境》仍然使用坦尼爾的經典插畫，例如企鵝出版社（Penguin Books）那本。

《愛麗絲夢遊仙境》（Alice's Adventures in Wonderland）（Penguin Books）

卡羅以數學家的頭腦與知識，寫出一個充滿邏輯謎題與悖論的怪異國度；而坦尼爾筆下的愛麗絲顯得機智、勇敢，面對不合常理的荒誕世界卻依然處變不驚。

坦尼爾的《愛麗絲夢遊仙境》插畫：

+ 38 + 38 + 38

1870年坦尼爾再為繼作《愛麗絲鏡中奇遇》（Through the Looking-Glass, and What Alice Found There）繪製另一組插圖。讓人意外的是，當坦尼爾創作出文學史上最知名的插畫作品之後，他沒有再為文學作品畫畫。卡羅曾邀請坦尼爾第三度合作，但他只回答：「事實就是這麼奇妙，《鏡中奇遇》之後我彷彿失去了為書本插畫繪畫的能力，我再沒有在這方向做出什麼了。」

丹尼爾以鉛筆與粉彩所畫的草圖，這個愛麗絲更帶有一種空靈感（Wikimedia Commons）

半世紀的政治諷刺漫畫家

對於當時的英國人來說，坦尼爾另一重要身分是《笨拙》（Punch，「笨拙」是音義兼譯）雜誌的諷刺漫畫家。他的畫在誌上連載了五十年之久，每周不絕，他幾乎從不脫稿。

順帶一提，「卡通」（cartoon）一詞首次被使用以指「漫畫」，就是出自《笨拙》。坦尼爾與其他插畫家、作家組成「《笨拙》兄弟會」，成員包括大文豪狄更斯（Charles Dickens）。

坦尼爾為《笨拙》畫的諷刺漫畫（Wikimedia Commons）

諷刺漫畫家的工作，要求坦尼爾同時兼當一位觀察家，見證幾十年來英國政壇的大大小小的風波與變動。英國的經濟狀況、勞動階級的不滿、跟他國的戰爭，以至其他全國性議題，成為了坦尼爾的畫作主題。在這份職業之上，他當然並非全然「客觀中立」，他有自己的立場與意識形態，例如他對愛爾蘭的民族主義總是表現出敵意。

針對當年「開膛手傑克」事件，坦尼爾畫的漫畫（Wikimedia Commons）

世上首位被封爵的插畫家

1893年坦尼爾被維多利亞女王策封騎士爵位（Knight），在英國史上第一位插畫家／漫畫家獲得這份殊榮，在世人眼中這本來算是低下的職業，坦尼爾的授爵對於提升這行業之地位有莫大幫助。

坦尼爾於1914年，也就是一戰爆發的一年逝世，差三天就到他的生日。在被寫入世界美術史之前，日本浮世繪畫師的名聲限於市井大眾的寵兒；或我們曾介紹的 William Hogarth 雖大受歡迎，但未受到如此厚待。1901年，在坦尼爾榮休之日的宴會上，當時的下議院領袖貝爾福（Arthur Balfour）形容他為一位「偉大的藝術家與偉大的紳士」。

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