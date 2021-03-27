還是日本｜湯禎兆專欄｜福田組《反轉三國志》文化穿越樂此不疲

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-03-27 12:36

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福田組在今日的日本影壇早已成為了喜劇之王的代表，我覺得絕非浪得虛名，不過由衷之言，也不見得人人受落他那一套喜劇建構方式。事實上，《反轉三國志》在日本公映後，被影評人批評至體無完膚，但市場上的反應又不俗，顯然反映出不同界別接受程度的出入分野。

文：湯禎兆

福田組教我喚起香港電影喜劇狂潮的年代，同時被人批評為低俗無聊（其實已較當年常以屎尿屁為噱頭「優雅」），卻又看得人捧腹大笑。相同的設計是主要以場面為主導，整體的情節其實無關痛癢，焦點只不過是各演員的默契及對戲方法，以及由此構成的獨有福田節奏。此所以《三國志》有甚麼新解釋，諸如橋本環奈（黃夫人）才是神人，又或是大泉洋（劉備）的貪生怕死等，均只屬導人入局的虛招而已。

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當中的趣味其實來自演員之間念白對戲的節奏，成功乃得力於他們大都來自福田組的班底——賀來賢人、橋本環奈、佐藤二朗、室剛、矢本悠馬、磯村勇斗等全屬《我是大哥大》的成員，小栗旬則是《銀魂》的主角，想想看就知道大家都深明福田組的遊戲規則了。

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由口技之神佐藤二朗（董卓）以招牌口窒長念白開始，然後到室剛（諸葛亮）把大泉洋的口頭禪玩得不亦樂乎（甚至連關羽及張飛後來也不自覺被「催眠」介入），到賀來賢人「分身」把小喬及曹操的「黃色」對答想像地精彩演繹——那真是福田組的精要所在。

世道艱難，我們更需要福田組帶來歡笑。

（專欄「還是日本」每周六刊出，標題由編輯撰寫，原題：〈福田組的節奏〉。本文不代表藝文格物立場）

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