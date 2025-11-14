聖誕親子好去處2025｜全港20+工作坊/餐廳/室內遊樂場 附折扣優惠

聖誕好去處2025｜聖誕快樂！又到聖誕節，各位計劃好與家人到哪處共度佳節了嗎？現在不少工作坊、餐廳及室內遊樂場等都在進行聖誕優惠，讓大家盡情享受今個聖誕！



聖誕好去處【1】香港馬灣公園挪亞方舟「冬日體驗營2025」｜85折

香港馬灣公園挪亞方舟旗下的挪亞學堂，為孩子們帶來滿滿探索精神的體驗營，讓一眾小朋友透過了解大自然環境、參與各式互動遊戲、進行科研實驗及運動競技。

冬日智趣繽Fun營（4-7歲 ）｜$2,210

日期：2025年12月28日至31日 (星期日至三)

時間：上午 9:30 至下午 3:30

海陸空全方位探索營（8-12歲）｜$2,210

日期：2025年12月20日至23日 (星期六至二)

時間：上午 9:30至下午3:30

- 獨家送挪亞方舟主題公園 親子1大1小入場門票。

聖誕好去處【2】LOHAS Rink 康城溜冰場｜聖誕體驗課程｜93折起

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。

聖誕體驗課程 - 兩日班｜$1,000

日期: 27/12/2025 - 28/12/2025

時間: 15:00 - 16:00

12月套票：10張免費入場門票 + 1張買一送一門票｜$500

日期：2025年12月1日 - 2025年12月31日

聖誕好去處【3】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。

聖誕節手工糖果工作坊｜$340

一對親子/ 成人一位

聖誕節手工棒棒糖工作坊｜$290

一對親子/ 成人一位

聖誕好去處【4】香港愛樂團 The Carnival Musical Spectacular 聖誕音樂嘉年華｜85折

在這個聖誕，一場結合了現場管弦樂、奇幻馬戲與溫馨故事的「The Carnival Musical Spectacular 聖誕音樂嘉年華」即將盛大上演！

The Carnival Musical Spectacular 聖誕音樂嘉年華活動詳情

日期：2025年12月13日 (星期六) 14:30 | 18:30 場次

2025年12月14日 (星期日) 11:00 | 14:30 場次

地點：香港賽馬會演藝劇院



獨家85折親子套票｜一位成人及一位小童 ＊12歲以下VIP票觀眾更有機會成為「小小指揮家」，親自帶領樂團演奏，創造難忘的美好體驗！

聖誕好去處【5】FunKids Free To Run 2026｜7折起

元旦開跑迎接初日之出，搵緊2026元旦假期有咩適合一家大細去嘅好地方？FunKids為一眾小跑手們呈獻 - FunKids Free To Run 2026* 親子田徑比賽賽事，活動地點喺中心地帶銅鑼灣南華體育會舉行！除左小朋友鬥快跑徑項賽之外，仲有鬥遠嘅擲豆袋同立定跳遠田項比賽架！比各位小跑手一展身手。

賽前備戰班

日期：2025年12月14日（日）

時間： 下午14:45-15:45

比賽地點：南華體育會 – 銅鑼灣加路連山道88號賽馬會運動場（跟比賽場地一樣）

田徑比賽｜$190

日期：2026年1月1日（四）

地點：南華體育會 – 銅鑼灣加路連山道88號賽馬會運動場(田徑練習場地); 田項比賽於室外場地進行；徑項賽事於室外泰坦地進行。

預計比賽時間表：上午9時至下午2時 (2023- 2021年組別) 及 下午2時至5時(2020- 2017年組別)

01獨家報名優惠｜7折任選五項比賽

一項比賽9折 $190 x 0.9 = $171（計法如此類推）

三項比賽8折 $456

四項比賽75折 $570

五項比賽7折 $665

聖誕好去處【6】和匠心傳 Wa!CraftLink 2025｜日本國寶級傳統人偶戲劇場：淡路島人形淨琉璃｜早鳥88折報名

無需遠赴淡路島，首次有機會在香港完整欣賞日本國寶級人形淨琉璃的百年傳承與動態美學，親睹精巧機關驅動木偶細膩演繹喜怒哀樂，並感受人偶、說唱與太鼓「三位一體」的震撼劇場。更有機會親手操控木偶，體驗難忘的傳統文化。

【和匠心傳 Wa!CraftLink 2025｜日本國寶級淡路人形淨琉璃劇場】

日期：2025年12月26-28日

時間：下午2:00-4:00及 下午5:00-7:00 (每日兩場，絕不加場)

地點：中環鴨巴甸街元創坊地面廣場（不設劃位）

語言支援：附中英字幕解說



11月30日前｜早鳥低至88折

成人 HK$490｜12歲或以下 HK290

正價

成人 HK$530 (早鳥價：$490)、12歲或以下 HK$330 (早鳥價：$290)

聖誕好去處【7】龍景8號 全港最大戶外兒童電動賽車場｜獨家7折起

全港最大戶外電動車場, 位於灣仔龍景街, 場地有49000尺, 共有4個兒童電動車場, 適合3-8歲小朋友參加! 場內仲有免費放電區, S.T.E.A.M. 工作坊, 也有枱有凳俾家長休息!

單人8折：90分鐘套票 $176

二人7折：90分鐘套票 $308

90分鐘套票：

- 包玩4個兒童電動車(K Cart, 工程車, 警察電單車, 跑車)

- 一個工作坊

- 限年齡9歲以下參加

聖誕好去處【8】Super Sports Park 室內運動樂園｜獨家9折套票

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。

入場門票2人同行9折

【平日】

10:00 - 13:00 $378/2位｜13:30 - 17:30 $450/2位｜18:00 - 21:00 $342/2位

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $468/2位｜13:30 - 17:30 $522/2位｜18:00 - 21:00 $378/2位

入場門票3人同行9折

【平日】

10:00 - 13:00 $567/3位｜13:30 - 17:30 $675/3位｜18:00 - 21:00 $513/3位

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $702/3位｜13:30 - 17:30 $783/3位｜18:00 - 21:00 $567/3位

聖誕好去處【9】錦田低碳農莊菠蘿園｜獨家限量24折

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。

01空間獨家24折

單人：$268｜大小同價

2人同行: $488**｜大小同價

**凡購買一張2人同行套票，送小羊匙扣一隻，數量有限，送完即止。

聖誕好去處【10】Bun’s 2020 懷舊風滾軸溜冰場｜快閃買1送1

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動！

01空間特別優惠 | 鰂魚涌分店

星期一至四 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

買1送1｜成人$190 (2人) ｜17歲以下 $140 (2人)

85折｜成人$162 (1人)｜17歲以下$136 (1人)

星期五至日及公眾假期 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

買1送1｜成人$200 (2人) ｜17歲以下$160 (2人)

85折｜成人$170 (1人)｜17歲以下$136 (1人)

01空間特別優惠 | D2 Place分店

星期一至四 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

買1送1｜成人$170 (2人) ｜17歲以下 $120 (2人)

85折｜成人$145 (1人)｜17歲以下$102 (1人)

星期五至日及公眾假期 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

買1送1｜成人$190 (2人) ｜17歲以下$140 (2人)

85折｜成人$162 (1人)｜17歲以下$119 (1人)

聖誕好去處【11】西貢珍珠首飾工作坊｜獨家買一送一｜自製首飾

在這 2.5 小時的工作坊中，導師將帶您深入探索珍珠的奧秘，了解珍珠的形成過程及其與海洋之間的密切關係。這將是一段讓你重新認識珍珠的奇妙旅程，讓你重新認識東方之珠的獨特魅力。

- 價錢 -

1) 二人同行 $980（原價：$1,560）

2) 單人套票 $520（原價：$680）

星期六／日：早上 10:30 - 下午 1:00

3)一大一小親子套票 HKD 680 (原價: $980) (包一件珍珠+首飾) 4)兩大一小親子套票 HKD 1180 (原價: $1660) (包兩件珍珠+首飾)

星期六／日：早上 10:30 - 下午 1:00