攝影｜當無神論建築師操刀教堂！戰後歐洲「離經叛道」的神聖空間

戰後的歐洲面臨各種斷裂，百廢待興者不僅只肉身或精神，教堂建築的價值體系也全面劇變；不久後來到 1960 年代初期，一方面受第二屆梵蒂岡大公會議激起的現代化思潮影響，另一方面，天主教會也意識到建築語言必須與時俱進，好證明自身並未和現代世界脫節。
文：moom bookshop｜圖片來源：Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》
Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v） Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v）
非常時期需要非凡手段，隨著教會世代交替，新主教們毅然找上身為無神論者的建築師，看似極端的雙方經歷一番磨合，最後在純粹形式上達成共識，淬鍊而出的成果有多麼毀譽參半，也就有多精采。
Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v） Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v）
2018 年夏天搬去維也納生活後，英國攝影師 Jamie McGregor Smith 積極尋覓認識新城市的線索，某回偶見宛如劈鑿巨石後堆砌而成的沃特魯巴天主教堂 (Wotruba Church) ，壯美且粗獷，大受震撼的他一步步擴大探索範圍，赫然發現散落各地的現代主義教堂建築下，原來潛伏著不為人知的完整建築運動脈絡。
Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v） Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v）
跳脫了一派隆重的神聖感，從粗獷主義到結構表現主義，有些教堂劍拔弩張但氣氛明快，有些極簡到幾近冷峻。放在那個傳統失靈、年輕世代競相顛覆權威的年代，這些設計前衛又挑釁，毫不圓融的風格簡直蓄意忤逆，甚至直到如今，仍會在現代主義者與傳統派之間引發激烈論戰。
Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v） Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v）
《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》前後探勘了 3 年，首度採攝影方式將這場影響社會景觀的文化運動彙整成集，建築評論家 Jonathan Meades 以「翩翩起舞的虛空」形容書中的世紀中期極致現代主義宗教建築：「這些影像若非體現出神啟，便是暗示著上帝長久缺席；它們頻頻提問，但並不解答。」
Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v） Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v）
作為公共領域中格外醒目的存在，一轉眼，它們多半已年近半百，本書亦相當於召喚出印著歲月痕跡的（前）未來想像，回顧一代奇觀如何隨時間愈陳愈香。眼看社會趨勢轉向，主流宗教組織漸漸被個人的靈性追求取代，換個角度想，即使建築始終不語，劃破天際線的瑰異輪廓卻多多少少預演了後世的物換星移。
Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v） Jamie McGregor Smith《Sacred Modernity: The Holy Embrace of Modernist Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/vvgg9v）
Jamie McGregor Smith 於 1982 年生於英國韋茅斯，畢業史丹福郡大學攝影系，受美國新地誌攝影運動啟發而投入紀實領域，陸續為沒落的英國中部陶瓷業、底特律汽車工業崩解歷程、雅典奧運場館的荒廢景象留下最後的身影；疫情前自倫敦移居至維也納，試圖透過建築理解陌生的所在，期間走訪眾多現代主義教堂，記錄宗教空間的非典型篇章。作品散見於《衛報》、《紐約時報》、《金融時報》、《浮華世界》、《Wallpaper＊》、《Architectural Digest》，亦曾在攝影師協會 (AOP)、維多利亞和艾伯特 (V&A) 博物館、自然史博物館等機構展出。
（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）
尋書地圖——
延伸閱讀——
日本攝影師濱田英明攝影集Haru and Mina 紀錄成為父親的生活