藝術三月2026｜Art Central觀展懶人包 10大畫廊焦點+2大必看裝置

藝術三月步入尾聲，重磅盛事之一 Art Central於中環海濱將於明天正式對外開放。今屆展會由駐歐洲策展人兼藝術家鄭得恩及香港獨立策展人容穎怡攜手策劃，匯聚逾百間畫廊及五百位來自世界各地的藝術家。面對海量的藝術品，究竟該從何入手？



Art Central 2026現場（攝：梁嘉欣）

這次我們特別為大家整理出這份「觀展指南」，包含絕不能錯過的2大裝置作品，以及10間焦點畫廊，帶你深入這場藝術盛宴。



2大必看裝置作品

1. 侯嘉琪《折迴 0.01》P1

侯嘉琪《折迴 0.01》(Art Central）

由大會委約的新媒體藝術家侯嘉琪（Kaitlyn Hau），帶來了大型即時運算影像雕塑裝置《折迴 0.01》。藝術家坦言，多年來在對抗躁鬱與強迫症狀時，常想像將自己的內心不斷折疊。作品名稱呼應了數學中的「遞迴」（Recursivity）概念，隱喻這種心理狀態最終會陷入不斷重複的循環。

侯嘉琪《折迴 0.01》(Art Central）

透過動作捕捉技術與機械敲擊裝置的聯動，她將這份抽象的心理防衛機制具象化。畫面中那對半分的低多邊形軀體，在遞迴式系統中不斷重播，每一次循環都伴隨著細微的扭曲與熵增。而後方的機械裝置則將情緒「軀體化」為冰冷的敲擊聲，把心理上的解離狀態轉化為物理現實。

展覽現場鋪上了厚厚的地毯，觀眾可以坐在柔軟的沙發上感受裝置傳來的震動。這種刻意營造的包覆感，宛如那層心理保護機制，既讓人感到安全，卻又容易使人沉溺其中。觀者彷彿被邀請進入一場在混亂中強行建立秩序的「正念練習」，靜靜見證一個生命體如何在崩塌與修補的無限迴圈裡，尋找唯一的終止條件。

2. Elnaz Javani《The Fate》P3

Elnaz Javani《The Fate》（攝：梁嘉欣）

於焦點專題「Central Stage」亮相的伊朗裔美國藝術家Elnaz Javani，帶來了極具情感張力的裝置作品《The Fate》。Javani 擅長將布料視為一種近乎建築的空間媒介，而這件持續延展中的作品由十二件二手男士大衣組成。這些原本平凡的衣物經過藝術家耗時的剪裁、重組、拼貼與貼花工序，被賦予了全新的生命，每件衣料上皆以手工一針一線縫製了波斯語與阿塞拜疆語的書法。

Elnaz Javani《The Fate》（攝：梁嘉欣）

作品保留了精工細作的質感，同時顯露出時間留下的磨損痕跡。透過對日常材質的轉化，她召喚出與離散、流亡和遷徙相關的深層記憶，將個人生命檔案織入更宏闊的集體歷史之中。站在這些懸掛的大衣前，觀者彷彿能感受到無數缺席身體的重量。

編輯精選十大必看畫廊！

1. 落雁畫廊 SWANFALL GALLERY B4

藝術家李双强的《地球往事（Space Oddity）》系列（SWANFALL GALLERY）

落雁畫廊今年以「憶痕變奏（Engram）」為展位概念，探討感知與記憶如何被重塑。焦點為藝術家李双强的《地球往事（Space Oddity）》系列，他把數字故障美學繪製於顯示屏形狀的木板上，並以復古科幻的視覺語言將視角推向宇宙。

在其筆下無垠虛空中，宇航員不再是英雄，而是孤獨的觀察者。在宇宙的漠然面前，來自地球的尋常之物反而獲得了象徵重量。

童默作品（SWANFALL GALLERY）

同場的「遺夏」單元，匯集童默、殷亮與羅永貴的作品。童默透過解構歷史圖像，將被忽略的社會瞬間重新凝固。

殷亮以雨水與霧氣為媒，製造出隔着玻璃凝視風雨的氛圍，羅永貴的城市繪畫則刻意削弱物體重量感，在顯現與消隱之間生成一種安靜的疏離情緒。三人合構出一個充滿詩意與孤獨感的空間。

2. Gallery Tsubaki A19

如果你在尋找療癒系藝術品，就千萬別錯過Gallery Tsubaki帶來的日本當代藝術家中村萌（Moe NAKAMURA）個展。這位藝術家被譽為「下一位奈良美智」，連村上隆、龍嘉昇也高度關注，憑藉其獨特的「療癒系」風格在亞洲藝壇異軍突起。

中村萌以其充滿手感溫度的上彩木雕為人熟知，她巧妙地將人類與植物或動物結合，例如在竹筍或盆栽中露出孩童面孔。她的雕塑刻意保留了雕刻時的刻痕紋路，散發出手作特有的溫潤質感。

細看人物微妙的表情，會發現他們沒有明顯的快樂或悲傷。藝術家深受尼采哲學啟發，透過這些帶有曖昧情感的角色，反思世間善惡的二元對立，讓觀者在靜謐中直視自己的「另一個自我」。

3. Gallery Afternoon C23

這次Gallery Afternoon 的展位，就帶來了韓國藝術家 Jiyoung Park 的作品。藝術家擁有深厚的插畫背景，曾為多本小說及獨立音樂人繪製封面。自2015年專注純藝術後，她常將散步與旅行中捕捉的自然美景在腦海中重新融合，創造出帶有烏托邦色彩的想像風景。

她的畫作中人煙稀少，為營役的都市人提供了一處視覺上的喘息空間。透過鮮明的色彩與層次豐富的構圖，作品邀請觀眾放慢腳步，在虛實交錯的風景中，找回日常裡微小的寧靜。

4. CoBra Gallery 眼鏡蛇畫廊 B15

黃丹作品（攝：梁嘉欣）

眼鏡蛇畫廊今年呈獻雙人項目「月丹照夜白」，連結兩位不同世代的藝術家。「海月丹茗」是山茶花的古代雅稱，象徵含蓄而持久的生命力；「照夜白」取自古代名馬典故，象徵速度與靈性。

生於 1979 年的黃丹，探索水墨在當代語境中的精神維度；2001 年出生的苑慧楠則以細膩筆觸構建超現實場景，植物與靜物成為自我投射的載體，畫面瀰漫着神秘而略帶肅殺的氛圍。花與馬、一靜一動，在同一空間內形成跨越媒介與世代的視覺對話。

5. Astra Art 瑀空間 A6

中國藝術家郭警的繪畫作品（攝：梁嘉欣）

首度入選 Neo 展區的瑀空間，帶來中國藝術家郭警的繪畫作品。郭警畢業於中央美術學院版畫系，創作以寫實為主基調，並透過「剝離」的手法，將尋常事物從原本語境中抽離，再經由解構與重組賦予日常物件隱喻意義。

郭警極度克制、冷靜的寫實風格，與畫面上呈現出的荒謬圖像，形成了劇烈矛盾與反差。作品嘗試調動著觀者情緒，激發人們去刺破事物表面的「粉飾」，對眼前的現實提出質疑與反思。

6. PARC Editions C7

由首爾版畫藝術研究中心創立的PARC Editions首次亮相藝術中環，為觀眾展示當代版畫實驗性的可能。

美國波普藝術巨匠Alex Katz的《Brisk Day》（1990）系列（攝：梁嘉欣）

展位的一大亮點是美國波普藝術巨匠Alex Katz的《Brisk Day》（1990）系列。這組作品以其妻子兼繆斯Ada為主角，罕見地在同一主題下，分別運用了木刻、飛塵蝕刻與絲網印刷三種截然不同的技法。觀眾可近距離比較Katz如何透過不同媒材調整色彩與線條。

韓國藝術家JHU的《聖水洞》（PARC Editions ）

此外，韓國藝術家JHU的《聖水洞》作品同樣有趣， 延續其混合媒體手法，結合版畫印刷與手繪圖像，描繪出韓國聖水洞的街頭景象與眾生相。

7. KIDARI GALLERY C18

韓國KIDARI GALLERY帶來的藝術家崔亨吉（Hyeong-gil Choi）個展，無疑能讓在資本主義社會浮沉的打工仔們得到共鳴。

藝術家崔亨吉（Hyeong-gil Choi）《babel》

他融合繪畫與雕塑，以壓克力、木材與樹脂等媒材，創造出標誌性角色「Mr. Kim（金先生）」。這是一個由無數象徵財富與房產的微型屋子堆疊而成的人物，反映現代人面對物質慾望的生存狀態。

在《Mr. Kim runs today》系列中，金先生日復一日地為夢想與家庭奔波，藝術家藉此叩問「真正的幸福是什麼？」。而《babel》系列則探討人類的貪婪，金先生因慾望而崩塌的身軀宛如舊約中的巴別塔。

藝術家崔亨吉（Hyeong-gil Choi）《Avengers》

不過，儘管題材直指物質主義的弊病，崔亨吉的作品底色卻是溫暖的。譬如在《Avengers》系列，他就講將家庭中默默奉獻的人比喻為超級英雄，提醒觀眾在紛擾的世界中，與家人共度的時光才是最純粹的幸福。

8. The Locker Room A20

The Locker Room畫廊現場

來自紐約的The Locker Room畫廊，這次帶來了法國藝術家Faustine Badrichani的裝置項目《BODIES OF WATER》。Badrichani 成長於法國普羅旺斯，受家中地質學家父母的影響，她傾向將女性身體視為一種地質景觀。

The Locker Room畫廊現場

其《Empreintes》系列透過在皮膚塗抹凡士林並壓印於紙上，再撒上顏料，創造出介乎具象與抽象之間的幽靈般印記，像是原始洞穴壁畫。而石膏雕塑《Semper》則是直接以鐵絲網塑形，其鐵鏽銅綠色的表面隨時間逐漸侵蝕剝落，隱喻身體的衰老與生命的無常。作品褪去社會對女性氣質的理想化濾鏡，還原身體作為記錄檔案的狀態。

9. Square Street Gallery B19

香港本地畫廊 Square Street Gallery這次則帶來藝術家馮捲雪（Michelle Fung）的跨媒介項目《Northlandia》。這是她自2015年展開、預計持續至2084年的跨學科項目「The World of 2084」的其中一個篇章，構建了一個包含五個虛構國家的反烏托邦世界，藉此探討地緣政治與氣候變遷的焦慮。

《Northlandia》的靈感源自她 2022 年的北極駐留經驗。在這個設定於 2084 年的冰雪國度裡，北極熊化身為君主，帶領海豹士兵。馮捲雪以精細的木刻版畫結合繪畫，描繪出佈滿奇幻圖騰的風景。在童話般的視覺背後，隱藏著對解決冰川融化荒謬方案的黑色幽默，折射出當代人面對環境危機時的深層焦慮。

10. Suomei M50 Gallery D15

Suomei M50 Gallery今次帶來了日本攝影藝術家西村祐馬（Yuma Nishimura）的影像作品，他以「將個體存在延續至未來」為命題，透過攝影將人工智能與複製技術等抽象的未來圖景，轉化為觀眾熟悉的日常景象。

其作品多圍繞一個疑問：當人類因科技發展而從傳統精神與肉體的束縛中解放後，我們將以何種形態存在？他以冷靜的鏡頭語言，將影像轉印於皮革之上，讓作品具備可觸碰的物理特性，為探討人工智能的創作增添了一層物質實感。

【Art Central 2026 資訊】

地點： 香港中環海濱，龍和道 9 號

公眾開放日期： 3 月 25 日至 29 日（星期三至日）

