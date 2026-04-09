廣東話去旅行北京篇｜從大運河到京繡針線　貫穿古今日常文化脈絡

文化的傳承，從來不只藏於博物館的展櫃後。京杭大運河開鑿於春秋時期，至隋煬帝年間大規模貫通南北，全長1,794公里，歷朝歷代由此輸送物資、連通命脈，更直接催生了沿河城鎮的繁榮。時至今日，運河上的滾滾流水，從未歇息。港台電視31節目《廣東話去旅行——北京篇》第三集，主持人阮頌陽（Brian）與余茵娜（Yanna）來到大運河的起點，北京城市副中心通州，走訪大運河博物館，認識京繡第五代傳承人劉曉燕，遊覽三廟一塔時，更加入放風箏的市民行列。城市的水脈、指尖的絲線、天空的風箏，各有形態。文化的線索，在時代流動之中，正以不同的形式落在不同人的手中。

撰文：Janice｜圖片提供：香港電台｜原題：《廣東話去旅行—北京篇》｜從大運河到京繡針線 貫穿古今日常的文化脈絡



京杭大運河開鑿於春秋時期，是現今仍在使用的古代運河。

歷史的河流 流向當代生活

「通州」這個名字本身，便是一段歷史的回聲——「通」，四通八達之意，正是運河賦予的。隋唐年間，運河沿線倉儲與碼頭已使通州成為南糧北運的重要樞紐；元朝建都北京後，大運河更是供養這座城市的生命線。千多年後，大運河畔，承擔著京津冀公共服務功能的新文化地標拔地而起 — 北京藝術中心、北京城市圖書館、北京大運河博物館。這三大建築的設計理念融合古糧倉、銀杏樹葉、船帆等元素，展示了通州區城市副中心的文化魅力。北京大運河博物館，緊鄰北運河南岸，旨在帶出大運河與北京的歷史文化關係，令大家理解這條古老水道如何深刻塑造了今天所見的北京城市格局。

Brian坦言，自己中學讀中國歷史，讀到隋煬帝開鑿大運河，如今親身站在通州，才漸漸明白那條水道帶來的並非只有帝王的野心，時日過去，亦成了數百年間無數商旅、工匠、平民賴以為生的日常命脈。一段課本知識，在旅程之中忽然長出了血肉——這或許正是博物館最深遠的意義所在，不讓歷史停留在知識的層面，而是讓人在情感上產生連結。

館內正值文創新品發布，展出的不再是書籤冰箱貼，而是以館藏文物元素設計的首飾、絲巾與香薰。北京大運河博物館(首都博物館東館)副館長張杰說，希望大眾發現博物館「不是一本教科書，是能夠和生活融在一起的好朋友」。館內結合京繡設計的文創品當中，正好述說這樣的一個故事。

北京大運河博物館(首都博物館東館)副館長張杰強調，博物館旨在帶出大運河與北京的歷史文化關係。

一針一線 繡進三十五歲後的人生

若說博物館承載的是制度性的文化傳承，京繡第五代傳承人劉曉燕的故事，則是一段更為私密、也更為曲折的文化生命。

京繡，又稱宮繡，興盛於明清兩代，以北京宮廷刺繡為核心，技藝繁複考究。

京繡，又稱宮繡，興盛於明清兩代，以北京宮廷刺繡為核心，技藝繁複考究，圖案多取吉祥紋樣，龍鳳、雲紋、如意等為常見題材，針法細密，色彩沉穩而富麗。劉曉燕自幼跟隨外公外婆習繡，據述其先祖曾在宮廷負責刺繡與製衣，這門手藝便在家族中一脈相傳。然而成年後，家人認為做手藝過於辛苦，盼她選一份「清閒」的工作。她順勢報讀新媒體藝術設計，畢業後投身遊戲場景原畫設計師。縱然如此，繡架從未真正離開她的生活——辦公桌上始終擺著一個小繡框，像一個始終懸而未決的問題。

劉曉燕三十五歲時重拾針線，歷時三年完成一件龍袍，成就感不可言喻。

直到三十五歲，她重新拾起針線，讓整個生命重心轉向京繡傳承。她說，最吸引她的，是繡花時那種全然專注的狀態，「可以不吃飯，可以做一天」；以及歷時三年完成一件龍袍後難以言喻的成就感。她坦言，做遊戲設計與做刺繡，底層邏輯其實一脈相承——兩者都需要建構一個世界，都需要對歷史、色彩與細節有著深刻的理解。

Brian 與 Yanna 向劉曉燕討教，學習京繡針法。

Yanna接過繡針，才發現那種不敢深呼吸的專注感並非誇張——一個分神，線便鬆了，圖案便散了。課後，Brian感歎，這種「坐得定」的能力，在這個時代越來越稀缺。劉曉燕則說，她最希望的，是讓更多人拿起針線，從嘗試到喜歡，從喜歡到深入了解，讓傳承在不知不覺之間悄然發生。傳承的生命力，從來不依賴強制，而是依賴吸引。

傳承，是一種持續的選擇

大運河文化旅遊景區（通州）的核心景點「三廟一塔」是由文廟、佑勝教寺、紫清宮（三廟）及燃燈佛舍利塔（一塔）組成，是少有的儒、佛、道三教合一古建築群。

旅程末段，攝製團隊在三廟一塔對開的凌雲廣場，意外邂逅一群放風箏的通州市民。三廟一塔，指的是儒家學府「文廟」，佛教寺廟——燃燈佛舍利塔及其附建的佑勝教寺，還有道教道觀——紫清宮，這個少有的儒、佛、道三教合一的古建築群，佔地約12,000平方米，已有1,400多年歷史，至今仍矗立於北運河畔，逾千年風霜在石磚之間留下痕跡。廣場上，幾位大叔嫻熟地操控著巨型風箏，收線放線之間悠然自得，儼然是另一種時間的刻度。

二人向當地人學習如何控制風箏的收線和放線。

在通州這片土地上，讓人看見北京文化傳承的多面性：貫穿古今的博物館，有運河歷史對城市基因的塑造，有在三十五歲決定改變人生轉向的京繡傳人，也有千年古跡下民眾不起眼的每日習慣。它們各有形態，卻指向同一個問題：留下來的，又以何種方式得以繼續存活？

香港電台製作一連四集電視節目《廣東話去旅行：北京篇》，主持阮頌陽與余茵娜帶領觀眾展開一場北京冬季深度遊，體驗各種冰雪活動和傳統文化，並探尋當地的新潮熱點。節目逢星期六晚上7時在港台電視31播出。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

節目詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/cantonesetravelogue_beijing



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