4月展覽｜莫奈《睡蓮》來港、紐約大都會藝術博物館4000年珠寶

【4月展覽】「藝術三月」與復活節長假剛剛結束，以為城中的藝文熱潮已經減退？其實精彩展覽依然一浪接一浪！今個4月，多個重量級展覽相繼登場，包括印象派大師莫奈的《睡蓮》、張大千的《八德園迎客徑》真跡免費展出，以及紐約大都會藝術博物館的4000年世界珠寶珍藏首度來港。這次編輯部為你整理了9個值得一看的展覽，讓你假日後繼續為自己充電。



香港藝術館：「園美生活──中外園林藝術」

這個月最重量級的展覽，莫過於香港藝術館的「園美生活──中外園林藝術」。是次展覽史無前例地匯聚了四地頂尖文化機構，包括故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館以及法國凡爾賽宮，合共展出106件套精選畫作與文物。

當中最矚目的焦點，必定是印象派大師克勞德・莫奈分別於1900年及1906年創作的兩幅《睡蓮池》與《睡蓮》油畫真跡。同場更會帶來國畫大師張大千的《八德園迎客徑》與明代文徵明的《蘭亭修禊圖》，讓中西藝術巨匠的傑作同台輝映。

展覽以「造園、遊園、賞園」為核心軸線，深入探討古今中外園林設計背後的美學與文化意涵。走進展廳，觀眾彷彿穿越時空，時而漫步於清代乾隆皇帝的避暑山莊，時而遊走於法國國王路易十四的凡爾賽宮豪華花園。策展團隊巧妙地將東方文人精神家園與西方王公貴胄權力舞台並置，邀請觀眾參與一場跨越國界的文化對話，在繁囂的都市中構築屬於自己的「園」美生活。

展覽詳情：

地點：香港藝術館 2樓專題廳

日期：2026年4月24日至7月29日



琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏

「琳瑯」展覽由香港故宮與紐約大都會藝術博物館聯合舉辦，是大都會博物館首次以巡迴形式展出其珠寶珍藏，也是這批藏品第一次來到香港。展覽共展出近200件珠寶，跨越4,000年歷史，橫跨五大洲文明。

展覽分為五個單元，帶領觀眾了解不同文化如何以飾物表達信仰、地位與審美。當中不乏令人大開眼界的展品，包括古埃及公主陵墓出土的1,251枚黃金假髮環、Tiffany & Co.的祖母綠胸針、Raymond C. Yard創作的俏皮兔子胸針，以及美國雕塑家考爾德的「嫉妒的丈夫」項鍊。展覽亦將大都會的藏品與香港故宮的夢蝶軒及賀祈思收藏並列展出，並邀請設計師陳幼堅擔任藝術顧問，以「東情西韻」概念佈置展覽空間。

展覽詳情：

地點：香港故宮文化博物館 展廳 8

日期：2026年4月15日至10月19日



油街焦點——左旋們浴場

香港藝術家陳惠立最近將油街玻璃屋徹底改頭換面，打造成一個名為「左旋們浴場」的生活實驗場。這個展覽的靈感源自一隻基因突變、外殼向左旋的罕見蝸牛「Jeremy」，藝術家藉此隱喻個體在社會生態中的變異、適應與共生。

陳惠立動用逾1,200塊手工陶瓷磚，在玻璃屋內構築出一個虛實交融的「心形浴池」。展覽空間定時釋放霧氣，製造朦朧效果，模糊公共與私密空間的邊界。觀眾可以走進這個沉浸式空間，親身感受陶瓷的觸感與霧氣的氛圍。另一組裝置作品《七彩肥皂》則展示各式陶瓷肥皂，隱喻人際相處間個體的獨特性與群體共存的多元樣貌。

展覽詳情：

地點：油街實現 油街玻璃屋

日期：即日至2026年8月30日



「稀釋成透明」許方華個展

AI快速發展的今天，人類的工作與存在價值愈來愈受到衝擊。香港藝術發展局在黃竹坑「展藝館」呈獻的「稀釋成透明」，正是跨媒體藝術家許方華對這個問題的回應。她以辦公室傢俱與文儀設備為材料，將展廳變成一個介乎虛構與現實之間的空間。

展覽核心是一件放在展廳中央的大型動態雕塑《我們小心養大的獸》。藝術家將一張張辦公椅堆疊組裝、懸吊半空，以電纜線路取代支撐人類工作的結構，末端接上T8光管，以規律節奏閃爍，像是機械在呼吸。

《飄浮辦公室》與《無盡值班》等裝置，則透過輕微離地的辦公桌和不停旋轉的座椅，呈現出一種漫無目的、循環不息的工作狀態。展覽另設「慢速運算」體驗區，讓觀眾暫時放慢節奏，重新思考在AI時代中自己的位置。

展覽詳情：

地點：展藝館（黃竹坑業勤街 39 號 Landmark South 地下高層）

日期：2026年3月21日至4月19日



易過借房

Para Site 藝術空間今年踏入三十週年，展覽「易過借房」以機構1996年創立時的同名展覽為出發點，重新審視三十年來香港城市空間與藝術創作的變化。展覽匯集了九位來自亞太區及國際的藝術家，以當代視角回應城市生活。

參展藝術家大多生於1970至1990年代，他們的作品涵蓋裝置、流動影像與雕塑，深刻回應了當代城市生活中不斷的重建與改造。重點展品包括 Nawin Nuthong 以 GIF 動態圖片構成的影像，將歷史與個人敘事交織於城市鳥瞰圖中；鄭天依創作的場域特定裝置，猶如一座自主監控系統，將1996年展覽的故障檔案轉化為可參與的遞迴記憶；而鐘笛鳴的大型雕塑則從摩天大樓汲取靈感，創造出比例扭曲的錯位亭閣，重新想像人與建築環境的關係。

展覽詳情：

地點：Para Site 藝術空間（鰂魚涌英皇道 677 號榮華工業大廈 22 樓）

日期：即日至2026年6月14日



尼可・艾森曼「墮落天使」

豪瑟沃斯（Hauser & Wirth）最近帶來美國藝術家尼可・艾森曼（Nicole Eisenman）的全新個展「墮落天使」（Fallen Angels），有別於藝術家以往充滿擁擠群像和強烈社會諷喻的風格，這次展覽呈現出她近年來最入世、最貼近日常生活的一面。展覽涵蓋十一幅近期繪畫與三件雕塑，聚焦於家庭、工作與海灘這三個典型生活場所。

同名作品《墮落天使》氣氛沉鬱，像一張黑色電影海報，為整個展覽定下基調：表面平靜的室內場景背後，外面的世界似乎愈來愈不安。歷時七年創作的《霍普街道：費雷迪與喬治》畫面上留有大量修改痕跡，展現藝術家對繪畫過程的專注與執著。

雕塑《香蕉吊燈》用風乾香蕉皮取代水晶，輕鬆幽默地向酷兒藝術史致敬。《我的噩夢》與《海嘯》等海灘畫作則以厚重顏料堆砌畫面，畫中人物面對翻湧的髒污海浪，帶出一種無從逃脫的荒誕感。

展覽詳情：

地點：豪瑟沃斯香港(香港中環皇后大道中8號地下)

日期：即日至2026年5月30日



瑪麗·韋瑟福德「Persephone」

高古軒畫廊（Gagosian）帶來美國藝術家瑪麗·韋瑟福德（Mary Weatherford）在亞洲的首個個展「Persephone」。韋瑟福德的創作以結合抽象繪畫與霓虹燈管見稱，今次以希臘神話中的珀耳塞福涅（Persephone）為主題，她被冥王擄走後成為冥界王后，同時掌管春天的重生，呼應季節更替的意象。

藝術家在亞麻布上使用乙烯基乳液顏料，創造出猶如濕壁畫般發光的表面，並在畫面上附加了彩色的霓虹燈管、貝殼或珊瑚。這些作品不僅是對神話中英雄旅程與蛻變的探索，更是對光線與色彩的極致追求。展覽亦將香港這座城市與霓虹燈的歷史連結起來，賦予作品一層本地色彩。

展覽詳情：

地點：高古軒香港（中環畢打街 12 號畢打行 7 樓）

日期：即日至2026年5月2日



秦思琪攝影個展「Between Body and Bloom」

隱身於黃竹坑工廈的獨立攝影書店空間「顯影堂 DEVEDO」，就為攝影愛好者帶來了中國新銳藝術家秦思琪在香港的首次攝影個展《Between Body and Bloom》。展覽精選了藝術家的《人體美學》及《花草集》兩個系列作品，以細膩的鏡頭語言，深入探討人類軀體與自然花卉之間的微妙連結。

《人體美學》受美國攝影師 Robert Mapplethorpe 啟發，以精緻的光影構圖捕捉人體姿態，呈現出雕塑般的質感。《花草集》則受 Georgia O'Keeffe 與荒木經惟影響，藝術家親自學習插花，將玫瑰、火鶴花等植物入鏡，建構出細膩的情感氛圍。兩個系列以花朵的盛放與枯萎比喻生命的流逝與慾望的變化，與人體的生滅互相呼應。部分作品以「維納斯的狂喜」等神話命名，讓照片不只是影像紀錄，也帶有個人的情感與想像。

展覽詳情：

地點：顯影堂（黃竹坑業勤街 33 號金來工業大廈二座 6J 室）

日期：即日至2026年5月9日



浮翠流丹－香港清漣工筆畫會第四屆會員作品展

浮翠流丹－香港清漣工筆畫會第四屆會員作品展海報

如果你對中國傳統水墨與色彩情有獨鍾，那麼香港清漣工筆畫會舉辦的「浮翠流丹」作品展絕對能讓你流連忘返。成立於2014年的清漣工筆畫會，一直致力於在香港傳承與推廣傳統工筆畫藝術。睽違數年，畫會迎來了第四屆會員展，匯聚了46位優秀本地畫家，展出逾300幅涵蓋花鳥、人物、山水等經典題材的匠心之作。

展覽名稱「浮翠流丹」取自宋代陸游的詩句，以青碧與朱紅為主色調。畫會主席張梅老師的作品是展覽亮點，同名作品《浮翠流丹》以深黑色底幕配白牡丹與朱紅綢帶，打破了工筆畫一貫的靜態感；三聯畫《憇》則以淺豆綠為底，細畫藤編與花卉，氣氛恬靜。整個展覽工筆細膩，喜歡傳統畫作的觀眾可以細細欣賞。

展覽詳情：

地點：香港中央圖書館展覽館全館（銅鑼灣高士威道 66 號）

日期：即日至2026年4月14日

