《安徒生的童話世界》收錄了十四篇主題有關安徒生的研究、創作心得及故居遊記，集十二位作家之大成，帶讀者走進安徒生的一生及其創造的童話世界。編者曹穎寶博士為了籌備一齣安徒生紀念音樂劇，遂邀請音樂人何建業Ivan創作一首主題曲。

文：香港電台開卷樂｜原題：當童話變成一首歌──一首獻給安徒生的歌《安徒生的童話世界》（下）



安徒生的童話世界

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



憑歌寄意──《To Andersen, with Love》

歌曲除了由Ivan包辦作曲填詞，更邀請曾憑電影《梅艷芳》榮獲第四十屆香港電影金像獎最佳原創電影音樂提名的音樂人張人傑編曲，以安徒生出生地──丹麥的民謠，參考當中的樂器元素，像小提琴、手風琴、敲擊樂器等，以流行曲為基礎編製歌曲。曲名為《To Andersen, with Love》，言簡意賅表達對安徒生的敬意。

別出心栽的曲詞編曲

一首為紀念童話大師創作的歌曲，固然少不了童趣的元素。Ivan提到這首歌用了三小時便創作好初稿，靈感來源於他那兩位可愛的外甥女：「副歌部分的首五個音，正正出自於我為其中一位外甥女起的五個字的廣東話乳名。」創作過程中，Ivan回想起與外甥女兒時相處的時光，把孩童的直率、純真轉化為旋律，譜進歌裏。

《To Anderson, with Love》的歌詞靈感來自懷念張國榮的歌曲《Dear Leslie》，當中一句：「當年如花俏，迷住十二少」，把電影《胭脂扣》中的角色和故事寫進歌詞中。於是，把作品元素融入歌詞中的想法便從Ivan腦海中萌生：「曹博士給我四個故事，作為歌曲主題的指引，所以我便分別採集了憂愁小鴨（grim duckling）、牛油蠟燭（tallow candle）、拿着火柴的女孩（a girl with a match）、丘比特與賽姬（Cupid and Psyche）四個主要元素，寫進主歌和副歌中。」

而為了突顯主角安徒生，Ivan在歌詞中也花了些心思：在前奏第二句，便率先提到「Andersen’s words」，以「glory」、「bright」等字眼，把安徒生以文字描寫的世界寫作光明，同時呼應安徒生基督徒的身份。

當童話不止是童話──《小美人魚》的另一層解讀

我們對為愛犧牲自己聲音的小美人魚故事耳熟能詳，但原來人魚並非安徒生的原創角色，而是源自古希臘神話。在神話中，人魚是在水中為船隻指引方向的護航者；會在水中歌唱的美人魚，反而是邪惡的怪物──她們以優美的歌聲吸引航員跳下海，隨即將之吃掉，這顛覆了我們對美人魚的美麗想像。

小美人魚雕像（The Little Mermaid Statue）（Instagram@eleo.fa）

人魚的形象，在十九世紀浪漫主義時期經歷了重要的轉變，成為表達自然力量、原始情感和超驗體驗的理想載體。安徒生取用了美人魚的角色創作故事，並因應教徒的身份加入基督元素，寫小美人魚受盡苦難，衝破階級障礙，也毫不減滅她對成為人類的渴望，以及對天堂的憧憬。人魚的精神意志，除了影射基督信仰，也許還隱含對女權主義的探討。小美人魚化為泡沫的結局，或許是安徒生對父權主義的控訴。

安徒生故鄉之旅

《安徒生的童話世界》的附錄，圖文並茂記錄了曹穎寶博士在丹麥奧登斯的「探訪安徒生故鄉之旅」。從安徒生的出生處，走到其居所、散步的公園，探索安徒生的生活足跡。看見公園河畔裏的鴨子和天鵝，曹博士不禁想起《醜小鴨》的故事──安徒生會否就是在這裏創作？

安徒生出生於丹麥第三大城市奧登斯，當地有紀念他的雕塑。（Getty Images）

曹博士在生機盎然的夏天到訪丹麥，碰上八月下旬的安徒生節，小鎮氣氛非常熱鬧。那裏就像一個大派對，有各式各樣的互動設施、故事朗讀會、音樂會、戲劇導覽遊及畫展；街道上更有巡遊表演，也有裝扮成安徒生及其筆下故事角色的街頭藝人，彷彿置身他的童話國。除了奧登斯，哥本哈根也有着許多安徒生的足印。其中聞名世界的「安徒生大道」上，就有安徒生坐着準備和大家講故事的雕像。想好好認識安徒生的話，踏足奧登斯和哥本哈根，或許會有前所未有的體驗。

安徒生雖逝世逾百載，然而他創作的故事，仍然是無數人成長中最溫柔的陪伴。

（本文獲香港電台授權轉載，圖片由編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）