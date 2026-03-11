深圳博物館10大推介！全部免費　麥當勞博物館+4D影院+地震體驗艙

深圳好去處｜深圳博物館｜深圳博物館、美術館除了可觀賞珍貴館藏，還有互動展品、適合打卡的沉浸式展廳。市內既有適合小朋友「放電」的紅立方科技館，可以看到過百件動物標件的深圳博物館，以及適合文青打卡的深圳市當代藝術與城市規劃館等等，相當受歡迎。即睇10間博物館、美術館地址、開放時間、交通資訊！



深圳博物館【1】麥麥博物館——巨型開心樂園餐盒+麥當勞叔叔長櫈任打卡

你沒有看錯，連麥當勞都有博物館！位於福田區下梅林A park的麥麥博物館是深圳首間麥當勞主題博物館，並將於6月起正式開放！

單是館外裝飾已經十分趣緻，掛滿仿似麥樂雞、薯仔的吹氣裝飾，更有復古麥當勞叔叔長椅。進入館內就有一系列麥當勞歷史裝飾，包括巨型開心樂園餐盒、歷代樂園餐玩具展示牆和各式舊包裝，更可能會有滑嘟嘟、小飛飛真人跟你玩！絕對是拍照和回味童年的好去處。

麥麥博物館

地址：深圳市福田區下梅林梅麗路9號

開放時間：2025年6月1日起，每日10:30-20:00

交通：深圳地鐵9號下梅林站再步行50米

門票：免費



深圳博物館【2】深圳紅立方科技館 —— 互動展品佔8成！至啱小朋友放電

深圳紅立方被設計成一個紅色方體，相當具未來感，亦是龍崗區的地標。大樓裡設有1間科技館，有著多個賦有童趣且藴含科學原理的展品。

場內80%的展品為互動展品，不論大人還是小朋友都可以享受全浸式VR體驗、高空單車、地震小屋、四軸平衡器等設備，特別適合好奇心重的的小朋友「放電」！提提大家，進館參觀是免費的，不過需要提前在「深圳‧紅立方」微信公眾號預約後方可入館。

深圳紅立方科技館

地址：深圳市龍崗區龍翔大道8028號

開放時間：周二至周四 09:30 - 18:00；周五至周日 09:30 - 21:30；逢星期一閉館

交通：於深圳地鐵3號綫龍城廣場站下車，經D出口離開再步行約10分鐘

門票：免費（需預約入場）



深圳博物館【3】深圳博物館 —— 親子遊必睇世界野生動物標本

深圳博物館由4個不同地址的展館組成，收藏著深圳有史而來的各種文物，常設展覽有「問陶之旅——深圳博物館陶瓷展」、「吉金春秋——深圳博物館銅器展」、「契齋藏印——深圳博物館藏商承祚捐贈印章展」等等，可透過歷史文物一探古人生活。除了各種珍奇展品，深圳博物館的白色膠囊電梯亦非常出名，來到必打卡！

+ 4

親子遊必睇位於深圳博物館金田路館（歷史民俗）的世界野生動物標本展，展出美國著名慈善家肯尼斯·尤金·貝林先生無償捐贈的部分野生動物標本，共82種159件，包括北極熊、非洲象、獵豹、尼羅鱷、長頸鹿等珍稀種類，展現出一個跨越時間和空間的濃縮動物世界，必定能滿足好奇心爆棚的小朋友！

+ 4

深圳博物館

同心路館（古代藝術）地址：福田區同心路6號

金田路館（歷史民俗）地址：福田區深圳市民中心A區

深圳改革開放展覽館地址：福田區福中路184 號

東江遊擊隊指揮部舊址地址：羅湖區南慶街13號



開放時間：10:00 - 18:00（逢星期一閉館）

門票：免費，免預約



深圳博物館推介【4】深圳市當代藝術與城市規劃館 —— 時尚感十足的現代建築

喜歡文藝作品與城市規劃的朋友，可以到設計得饒具時尚感的深圳市當代藝術與城市規劃館參觀，感受館內濃厚的藝術氣息。

+ 6

該展館採用曲線、錯落的設計，予人一份莫明的活力。場內展出深圳的規規過程以及未來發展大計，亦展示多個抽象派作品。大家在展館內隨處走，都不難找到適合打卡的位置。

深圳市當代藝術與城市規劃館

地址：深圳市福田區福中路184號

開放時間：10:00 - 18:00（逢星期一閉館）

交通：於深圳地鐵6號綫體育中心站下車，經A2出口離開再步行約1分鐘

門票：入場免費，個別商業展覽需收費



深圳博物館【5】南山博物館——南山蛻變歷史+歐洲騎士盔甲展

南山博物館是一座以歷史與藝術為主題的綜合博物館，館內常設展覽「古代南山」、「近代南山」及「南山改革開放史」，透過豐富的文物、場景復原與多媒體互動，生動展現深圳從古代漁村到現代化都市的蛻變歷程。

此外，博物館也會定期舉辦專題特展，如絲綢之路文物展、當代藝術展，近日就有歐洲騎士盔甲與文化展，不但可以看到140件歐洲騎士的盔甲、頭盔、武器等珍貴文物，更可體驗穿著盔甲，適合文青與親子家庭探索。

南山博物館

地址：深圳市南山區南山大道2093號南山博物館

開放時間：周二至周日9:30-17:00（周一休館）

交通：深圳地鐵1號線、12號線桃園站B出口

門票：免費（無須預約）



深圳博物館【6】寶安科技館——VR地震體驗艙+免費4D影院

想帶小體驗寓教於樂的科技之旅？深圳寶安科技館是親子不可錯過的科學樂園！館內設有「基礎科學」、「機器人世界」、「虛擬實境」三大主題展區，以豐富互動體驗將深奧的科學原理變得生動有趣，例如定時上演的機器人舞蹈秀、VR地震體驗艙、物理實驗區和免費4D影院等，好玩有趣又可以從中學習！

寶安科技館

地址：深圳市寶安區龍井二路95號（近新安影劇院）

開放時間：周二至周五 10:00-17:00／周末周09:30-17:30（周一休館）

交通：深圳地鐵12號線新安公園站D出口



深圳博物館推介【7】華強北博物館 —— 融合科技與藝術元素的打卡好去處

華強北是中國南方最大的電子產品生產及批發零售中心，亦被譽為「中國電子第一街」。而融入科技、時尚及藝術等元素的華強北博物館，則是一個既讓人認識華強北故事，又適合打卡的好去處。

除了一系列文物藏品，展館設計還設有大量霓虹燈閃爍效果，加上鏡面牆壁及地面，整體感覺充滿科技風！在這兒拍照建議盡量用上廣角鏡，輕鬆拍出更有視覺衝擊的照片。

華強北博物館

地址：深圳市福田區華強北廣博現代之窗大廈5樓

開放時間：10:00 - 17:30（逢星期一閉館）

交通：於深圳地鐵2、7號綫大劇院站下車，經E2出口離開再步行約1分鐘

門票：免費，免預約



深圳博物館推介【8】羅湖美術館 —— 文青打卡好去處

佔地達8,698平方米的羅湖美術館，是免費對外開放的展館。館內雲集來自不同國家的設計師、藝術家之手筆。多件藝術品造型獨特，饒具氣勢，相當前衛，適合文青到場欣賞並打卡留念。

羅湖美術館

地址：深圳市羅湖區南極路6號

開放時間：10:00 - 17:00（逢星期一閉館）

交通：於深圳地鐵1、2號綫大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘

門票：免費，免預約



深圳博物館推介【9】深圳珠寶博物館 —— 國內首間珠寶專題公共博物館

深圳羅湖水貝區是全國最大的黃金珠寶集聚區之一，位於深圳水貝國際珠寶交易中心的深圳珠寶博物館，是國內第一間以珠寶為專題的公共博物館。兩層樓的展館空間展出的有各種寶石（含原石）、玉石、翡翠、黃金、首飾、擺件等，在燈光的烘托下看得人眼花繚亂，光彩奪目。

+ 8

深圳珠寶博物館

地址：深圳市羅湖區水貝一路金展珠寶廣場3至4樓

開放時間：10:00 - 17:00（逢周一閉館）

交通：地鐵3／7號線田貝站F出口

門票：免費，免預場（現場掃碼入場）



深圳博物館推介【10】惜物博物館 —— 回到70、80年代的深圳

惜物博物館展出深圳70、80年代的景況，館內陳列的展品基本上都是父輩們年輕時候的記憶，它不僅僅是對過去的懷念，更是一種對歷史和文化的敬仰與傳承。館內亦有散發着歲月氣息的老式洗衣機、舊日出版的書刊和各種老物件，相關展品現在都成了舊時代的印記。

惜物博物館

地址：深圳市光明區紅滿庭紅木文化創意園區A棟4樓

開放時間：09:30 - 17:30（逢星期一閉館）

交通：於深圳地鐵6號綫紅花山站下車，經A2出口離開再步行約10分鐘



