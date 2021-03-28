金太祐李鍾碩李奈映在韓劇合演出版社故事｜影島筆記｜劉美兒專欄

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-03-28 00:00

看《羅曼史是別冊附錄》時別有感觸。打從畢業起，從沒有離開過文字與書籍相關的職業，部分情節，我目睹自己的打工日常。

文：劉美兒

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《羅》建構的出版社背景，算是紮實，不流於只為襯托姊弟情橋段的表面用途。李奈映演的姜丹伊，婚後放棄工作，專心照顧家庭，及後婚姻失敗，努力重返職場，即使實力滿滿，還是遇到不少困難，戰戰兢兢地被一家出版社取錄。燃起她出版熱情的轉捩點，是李鍾碩演的主編車恩浩，帶著同事到報廢場，眼看賣不去的回頭書一一被切碎，換來卻是微不足道的廢紙錢。此後，丹伊決心要做個好企劃，賣出每一本書。金太祐飾演的出版社代表金在民亦討喜，常跑到書店裝成普通讀者，向客人推銷自己出版的書，可是啊幽默背後，書確實是逐本逐本、如此這般讓讀書知道的。

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另一部《芝加哥打字機》，顯然野心更大。打字機聲音與槍聲重叠之間，是前世今生的奇幻故事。上輩子是朝鮮日治時期抗爭者，今生重遇。在當下的南韓，劉亞仁演起初寂寂無聞的作家韓世宙，整天窩在快餐店埋首寫作，寫了又改，改了又棄，不滿意的稿子丟到一地都是。林秀晶演的工讀生田雪無意中拾起讀了，自此成為頭號讀者至他成名。劉亞仁眉目輪廓本來就有個性，並非一般韓星的俊和美。電影《#活著》和《燒失樂園》之後，觀眾更記住他。韓一角他演繹得恰到好處，時而高傲時而孤獨。田雪跟韓世宙傾訴：人生很苦，唯有書本能慰藉我。而韓也一樣：唯有寫作能慰藉我。劇情穿越曲折，讓人心動的，終究還是在細微處。

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《羅曼史是別冊附錄》裡，書籍設計師（池敘俊飾）逛書店時，專挑封面損毁的書來買。職員主動提出更換，他婉拒：「如我不買，退回給出版社就得銷毁了。這不妨礙我閱讀。」儘管劇歸劇，現實世界裡，多年前，一位香港作家確實跟我說過一同番話。我記在心底，並養成了同樣習慣。

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（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：韓劇裡的寫作魂。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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