【日本設計】專訪平面設計師中村至男　動漫是創作的啟蒙

二十多年來創作橫跨廣告、童書、書籍、電玩、展覽等領域，運用簡潔的圖像與溫暖色澤，將生活中諸多平凡的事物，透過獨特的視角重新詮釋，並榮獲龜倉雄策賞、每日設計賞兩大日本指標性榮耀，其魅力就連北歐療癒琴人 José González 到台灣演出空檔，也要到現場近距離欣賞其作品。堪稱日本當代最具代表性的平面設計師，中村至男耗時一年與 JUSTLIVE 就是現場共同打造，首次海外而且是生涯至今規模最大、最完整的「中村至男自選展」。

中村至男（KEEDAN提供）

本次編輯部有機會與中村老師進行對談，從 90 年代聊到 2000 年間，自「單位展」、「貨櫃展」已是第六次到台的老師，言談間靦腆的笑容下充滿了對於事物的好奇，很難不被其特質所渲染，也因此更能從老師的作品中，細賞讓人會心一笑的醍醐味。

最近在生活上有何感到驚喜或新奇的體驗

中村：比較有趣的體驗就是我忙的時候就是沒有空吃飯，然後很容易搞錯東西，像是買了聖女小番茄，吃的時候應該是把蒂拔掉，但常常因為太忙結果不小心把蒂放進嘴裡番茄丟掉，最近滿多這種脫線的舉動自己回想起來反而很有趣。

踏入設計之道的起點，有無受到何者的啟蒙

中村：最早還是受到了動漫的影響很深，像是宮崎駿《風之谷》中的娜烏西卡、《未來少年柯南》，還有《銀河鐵道999》，帶給我對於創作的啟蒙。爾後是很偶然的機會，高中要考大學時我其實想要拍電影而考了電影系，因為那個大學很有名，競爭相當激烈所以沒有考上；後來剛好考上同間大學的美術設計系，就學後我才開始從事設計相關的學習，才認識了什麼叫平面設計；同時因為當時通勤要在池袋站轉車，池袋站在 90 年代其實是引領日本流行的一個重點區域，車站許多掛的許多海報現在回頭看都是相當經典的設計，受到這些百花齊放作品的洗滌，讓我覺得廣告、平面設計是相當有趣的領域，因此想更投入於業界中。

同樣是池袋，2000 年那時《池袋西口公園》在台灣相當有人氣呢

中村：我在學生時期那邊的確治安滿亂的（笑）。我很喜歡那部日劇，你最喜歡的角色是哪一位，我最喜歡窪塚飾演的 King，那部作品每個角色都拿捏的剛剛好，到現在回頭看還是相當有趣的作品。

老師總是有很多生活上延伸的靈感，在日常會有什麼觀察的重點

中村：不見得到特別會觀察什麼，但我會特別記住「搞錯」這個部分，比如看了什麼東西會混淆，為什麼會怪怪的，我會特別去思考這些點，釐清問題在哪裡。

覺得一個好的設計作品的必備條件，自己最重視的環節為何

中村：設計與藝術最大的不同就是要有「溝通」的功能。設計是完全吃視覺的東西，更要放入許多文字或語言無法表達的元素，一個好的設計作品應該讓人看了以後能有所思考，認識訊息與功能性，我想是自己設計，或者觀賞作品最重視的部分。

有無自己做過最印象深刻或最具挑戰的設計案

中村：我倒不是為了挑戰才遇到，不論是商業或者為朋友跨刀，哪怕是巨大的作品或一張名片設計，只要是第一次做的題材或領域，對我來說都是具挑戰性的。

有無看過什麼讓自己感到佩服或激發靈感的設計案

中村：電影《真·哥斯拉（シン‧ゴジラ）》當時的相關設計算是讓我感到耳目一新的，尤其是到我這個年紀了還能看到如此興奮的哥斯拉作品，有種非常感動的感覺。

與明和電機合作的過程中有和有趣的回憶，是否在他們身上有還未實現想進行的嘗試 ?

中村：明和電機是我還在日本 SONY MUSIC 任職時接到的藝人，當時明和電機剛出道，我的認識就是包裝他們拓展其知名度。他們跟我都是同年出生，讓我相當驚訝同年齡卻如此有才華，擔任他們的唱片與視覺包裝的過程發現，我們經歷與看過的東西全是ㄧ樣的，所以相處上更加契合，就像是同學般一起挖掘有趣的東西。

這次展出與明和電機的合作都是在早期開發的作品，現在的明和電機很國際化，而且作出了很多只有他們才做得出來的東西，說不定很多國家知道「蝌蚪電吉他」，但其實不知道是出自明和電機，我跟明和電機現在的新目標，就是他們做蝌蚪電吉他的設計我做包裝，甚至不打明和電機的名號，讓這個有趣的產品可以擴散到更遠的地方，為更多人帶來歡笑，應該會是很有趣的發展。

與明和電機的合作（KEEDAN提供）

生活上的興趣，有沒有喜好的收藏，工作時有無聆聽的音樂的習慣？

中村：生活上的興趣是踢足球，全場或是五人制足球都會踢。說來抱歉雖然曾在唱片公司任職，我在工作中是保持無聲狀態的。要說收藏的話只有小時候收集過幾張賽璐璐的娜烏西卡，現在完全沒有收集了（笑）。

面對明年的東京奧運是否有相關進行的企劃？

中村：完全沒有！說不定我還會因為太多人進來東京而逃走，（大笑）但還是歡迎相關的設計委託啦。

服裝上的搭配喜好，有無喜愛的品牌？

中村：其實還是很隨性的穿搭，不過滿喜歡去上野阿美橫町的中田商店，可以挖到很多寶，滿推薦喜歡軍事風格的朋友去看看。另外ミナ ペルホネン（minä perhonen）這個品牌在日本相當有名，有滿多不錯的圖騰、花紋設計。

透過本次個展想傳達給觀展者的想法？

中村：我不是擅於言詞的人，很高興開展期間收到許多朋友的回饋，期待大家來透過作品與我對話。

工作或生活上有無還未嘗試想進行的挑戰？

中村：說來有點害羞，但有一天很想當動畫導演，15 分的短篇也沒關係，算是我兒時的夢想。

用一句話形容自己的風格中村先生的回答？

中村：我想是「視覺性」

中村先生希望透過幽默而奇趣的設計風格，帶給大家一些不一樣的啟發與歡樂（KEEDAN提供）

除應展覽期間舉行的「奇形怪狀攝影大賽」，希望透過中村先生幽默而奇趣的設計風格，帶給大家一些不一樣的啟發與歡樂，合作多年的明和電機社長土佐信道，在 8 月 3 日也到訪了台灣進行小型演出與座談，並開設了期間限定「明和電機特別販売棚」，帶來眾多台灣罕見的明和電機創作與商品。

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