未經同意挪用街頭藝術出郵票　梵蒂岡遭原創人起訴索賠120萬

最後更新日期: 2021-06-01

梵蒂岡被指控侵犯了街頭藝術家的知識產權,羅馬街頭藝術家Alessia Babrow上個月在羅馬起訴梵蒂岡郵票辦公室,指梵蒂岡在2020年發行的復活節郵票使用了她的作品,要求梵蒂岡賠償近13萬歐元(約港元120萬),指控梵蒂岡未經同意使用她的作品並從中獲利,並侵犯了其作品原意。

羅馬街頭藝術家Alessia Babrow起訴梵蒂岡,指梵蒂岡在2020年發行的復活節郵票使用了她的作品。(美聯社)

該作品是 Babrow 於 2013 年開始的「Just Use It」系列的一部份,該系列包括在羅馬周圍的牆壁、樓梯間和橋樑上可以找到的佛陀、印度教神甘尼薩和聖母瑪利亞身上有類似心形的塗鴉。這次掀起訴訟作品描繪了耶穌基督舉起雙臂,胸前有一顆心,上面寫著「Just Use It」,2019 年她將這幅作品粘在梵蒂岡附近的一座橋上。

梵蒂岡印製了 80,000 張印有Babrow作品的郵票並以每張 1.15 歐元的價發售,Babrow的律師表示他們曾試圖聯繫有關機構,但卻沒有收到任何回覆。該律師表示,梵蒂岡通過將 Babrow 的作品形象來推廣天主教會,這卻「不可逆轉地扭曲了」藝術家這作品並非為了宣揚教廷的創作原意。

Alessia Babrow原創的塗鴉。(美聯社)

就Babrow表示曾透過律師發送了一封掛號信和一封電子郵件,通知梵蒂岡本人是該作品的原創人,但卻未收到任何回覆,最終促使她決定提出訴訟,梵蒂岡郵票辦公室和新聞辦公室均拒絕就有關指控評論。

Babrow 向傳媒表示:「真正令人震驚的是,你沒預計過某些組織會做某些事。」(The real shock was that you don’t expect certain things from certain organizations)

Banksy作品版權註冊敗訴

據美聯社報道,熟悉此案的版權律師表示,這突顯出即使是匿名塗鴉或「游擊藝術」也值得保護,以防止未經授權的公司商品銷售,或者在這種情況下作教堂商品銷售。

Banksy這個猴子胸口掛上寫字板的街頭塗鴉,被判版權敗訴。(@erokism/Flickr)

這次訴訟,將會是關鍵案例檢視歐盟如何判決街頭藝術知識產權,她的訴訟亦可能因早前另一街頭藝術家Banksy的作品版權案敗訴而變得複雜。2020年著名街頭藝術家Banksy 被歐盟知識產權局駁回了他的版權註冊申請,其著名作品《擲花者》版權的訴訟,以他未能向法院坦承他的真實身份為由而判其敗訴;而他另一經典猴子胸口掛上寫字板的街頭塗鴉,亦於今年5月遭法庭以該塗鴉在公共場所展示而「可供公眾自由拍照並被廣泛傳播」,藝術家早就意識到他的作品正在被「大規模地使用和復制,而沒有任何東西在他的控制之下」為由,判Banksy的版權註冊敗訴。

