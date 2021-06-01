未經同意挪用街頭藝術出郵票　梵蒂岡遭原創人起訴索賠120萬

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-01 16:41

梵蒂岡被指控侵犯了街頭藝術家的知識產權，羅馬街頭藝術家Alessia Babrow上個月在羅馬起訴梵蒂岡郵票辦公室，指梵蒂岡在2020年發行的復活節郵票使用了她的作品，要求梵蒂岡賠償近13萬歐元（約港元120萬），指控梵蒂岡未經同意使用她的作品並從中獲利，並侵犯了其作品原意。

羅馬街頭藝術家Alessia Babrow起訴梵蒂岡，指梵蒂岡在2020年發行的復活節郵票使用了她的作品。(美聯社)

羅馬街頭藝術家Alessia Babrow起訴梵蒂岡，指梵蒂岡在2020年發行的復活節郵票使用了她的作品。(美聯社)

該作品是 Babrow 於 2013 年開始的「Just Use It」系列的一部份，該系列包括在羅馬周圍的牆壁、樓梯間和橋樑上可以找到的佛陀、印度教神甘尼薩和聖母瑪利亞身上有類似心形的塗鴉。這次掀起訴訟作品描繪了耶穌基督舉起雙臂，胸前有一顆心，上面寫著「Just Use It」，2019 年她將這幅作品粘在梵蒂岡附近的一座橋上。

梵蒂岡印製了 80,000 張印有Babrow作品的郵票並以每張 1.15 歐元的價發售，Babrow的律師表示他們曾試圖聯繫有關機構，但卻沒有收到任何回覆。該律師表示，梵蒂岡通過將 Babrow 的作品形象來推廣天主教會，這卻「不可逆轉地扭曲了」藝術家這作品並非為了宣揚教廷的創作原意。

Alessia Babrow原創的塗鴉。(美聯社)

就Babrow表示曾透過律師發送了一封掛號信和一封電子郵件，通知梵蒂岡本人是該作品的原創人，但卻未收到任何回覆，最終促使她決定提出訴訟，梵蒂岡郵票辦公室和新聞辦公室均拒絕就有關指控評論。

Babrow 向傳媒表示：「真正令人震驚的是，你沒預計過某些組織會做某些事。」（The real shock was that you don’t expect certain things from certain organizations）

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Banksy作品版權註冊敗訴

據美聯社報道，熟悉此案的版權律師表示，這突顯出即使是匿名塗鴉或「游擊藝術」也值得保護，以防止未經授權的公司商品銷售，或者在這種情況下作教堂商品銷售。

Banksy這個猴子胸口掛上寫字板的街頭塗鴉，被判版權敗訴。(@erokism/Flickr)

這次訴訟，將會是關鍵案例檢視歐盟如何判決街頭藝術知識產權，她的訴訟亦可能因早前另一街頭藝術家Banksy的作品版權案敗訴而變得複雜。2020年著名街頭藝術家Banksy 被歐盟知識產權局駁回了他的版權註冊申請，其著名作品《擲花者》版權的訴訟，以他未能向法院坦承他的真實身份為由而判其敗訴；而他另一經典猴子胸口掛上寫字板的街頭塗鴉，亦於今年5月遭法庭以該塗鴉在公共場所展示而「可供公眾自由拍照並被廣泛傳播」，藝術家早就意識到他的作品正在被「大規模地使用和復制，而沒有任何東西在他的控制之下」為由，判Banksy的版權註冊敗訴。

更多Alessia Babrow作品可參考其IG。