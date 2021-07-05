幻想辦公室擺放花園規模的盆栽｜餐前伴讀｜星期一扮工

撰文： 楊美 最後更新日期： 2021-07-05 00:00

書名｜野花散步：林麗琪的四季野地隨筆 作者｜林麗琪 出版｜天下文化（2016）

在辦公室內工作常常不見天日，唯有在工作桌上種幾盆小植物、貼幾張花花草草的相片，務求營造一個更有生氣的工作環境。

面對繁花綠草絕總會令心情特別放鬆，如果可以像《野花散步》的台灣作者林麗琪一樣，每天都可以在山林散步多好。一路上有不修邊幅的野花、肆意生長的亂草、吱吱的雀鳥聲、啃食葉片的蟲子伴隨着，總會讓人不期然放慢腳步，感受着種種生命的脈動。

《野花散步》裏面既有林麗琪的野地隨筆，也有她的寫實手繪，大自然就是她的靈感泉源。她用畫筆記錄了在台灣山林中看到的野花、溪流、林徑……，讀者無論翻開書本哪一頁，都會看到一幅幅細緻動人的大自然彩繪。

走進山林裏，無論是一片枯葉，或是岩石上的一道痕跡，都不會被林麗琪忽略。除了繪畫，她還會文字把她看到的統統記下來。「交錯糾結的藤蔓，成為鳥兒隱遁的所在，山紅頭在繁密的枝椏間探頭探腦，發出「徐、徐、徐」羞怯嬌弱的鳴聲……」這種有聲有畫的描述，寫實又細膩。文字旁邊的圖畫，色調自然樸素，每一葉花瓣、每一片葉子，林麗琪都繪畫得真實細緻。

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書中分別描繪了四季所看到的花草樹木，大部分的品種對我來說都是陌生的，就算曾在野外見過，也不會知道她的名字。《野花散步》既是野外隨筆，也是植物繪本圖鑑，讓我認識到很多很多不同種類的野花。書中貫穿着優美的文字和畫得一絲不苟的插圖，就像是紙上的祕密花園，你會很想把它買下來放在家中的書架上，閒時翻開看看，是一件賞心樂事。

（本文不代表藝文格物立場）

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