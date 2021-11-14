Gigi梁詠琪：詩生活是什麼？｜陸穎魚專欄

照片提供／Wilson Cheung

秋意溢濃，一陣微風吹來神奇魔法，勾引你慢慢解開纏繞回憶的線頭，愈解愈心情複雜，最後竟發現每條粗糙毛線都是百感交集的歌詞，唱著你人生中某個無法重來的珍貴片刻，原來回憶有隻會唱歌的嘴巴。

文：陸穎魚 照片提供：Wilson Cheung ｜ 原題：那些年梁詠琪唱給膽小鬼的詩歌



最近梁詠琪以「音樂說書人」身份推出新專輯《Capítulo》，更邀請百名歌迷參加小型音樂會，與粉絲們敘舊唱歌。我身在台北，當然無法出席參與，只好拜託兒時結伴追星的朋友W購買新唱片，請Gigi簽名給我的書店。聽朋友說，Gigi簽名時一直好奇地問：「詩生活是什麼？」

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如果當時人在現場，我應該會這樣答Gigi，詩生活就是當我聽著你唱：「像／從沒有遠離／在對窗偷偷愛著你／死了心塌了地／若你不知不會生氣／望／還在近距離／來用我開心感染到你／除非親耳又聽到你／像上次忍心迫我捨棄」——小心翼翼的偷看、純真如水的傾慕、死心塌地的暗戀……這些淒美而破碎的情感，堆疊起來的無結果愛情，便是多年以後回望自己身上閃閃發亮的勇悍詩意。

回不去的年代就是詩意

對我來說，詩意必然包含了愛，如同詩人羅智成的著名詩句——我心有所愛，不忍世界頹敗。未傷過痛過敗過，焉能輕言談愛呢？

記得中學時代，跟同學仔在K房憂鬱地唱著《嫌棄》：「如我太糟／而你太好／難怪擁抱或漫步都有難度／自知不中用像番梘泡／你可否對我好」，那種愛人的心情自卑得無比善良；又或是鼓勵自己勇敢面對失戀的《花火》：「原來風雪可以使我堅壯使我堅強／假使敢夢與想／假使天真地唱／我也會笑容漂亮」，是你的歌，讓我思考愛的形狀有千千萬萬個，不該局限於王子公主從此幸福快樂生活的刻板印象。

當然，現實上我們每個人都曾經做過愛情裡面的膽小鬼，連碰到棉花都害怕受傷，往往等到經歷一番歲月以後，好好地吞下了名為「時間」的藥，才隱約領會到生命中的各種受傷都是前因，幸福是它換來的果。

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言歸正傳談什麼是詩？我還是不得不說，Gigi不少歌曲充滿詩意，有些單看歌名已經被詩意包圍，如《春逝》、《夏花秋葉》、《花瓶雞湯》、《左手無名指》、《愛情海》、《自由落體》，這幾首都是我的心頭好。

過去的膽小鬼，始終一天要變做大人。雖然今次我無得參加歌迷會活動，不過我會好好記住梁詠琪給我們唱過的那些情歌：「世界縱有太多樣／變化假裝的模樣／心知你最值得欣賞」。

（本文不代表藝文格物立場。標題由編輯撰寫）

作者簡介｜陸穎魚，2019年生了女兒小珍珠，是詩人，也是媽媽。著有詩集《淡水月亮》、《晚安晚安》、《抓住那個渾蛋》。

