馬格列特典型風格奠基作品《雲中裸體》「出土」｜邦瀚斯

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雷內．馬格列特（René Magritte）油畫作品《雲中裸體》（Torse nu dans les nuages），今起為紐約一場拍賣活動於香港預展一周。作品私人收藏七十年，今年首次展出，亦是亞洲難得一見的馬格列特展品。

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《雲中裸體》結合古典主義與強烈的超現實主義風格，用上馬格列特最具特色的兩大意象：雲朵與女性軀幹。創作年份約為1937年，正值超現實主義之全盛時期，其後此畫更於1948年洛杉磯科普利畫廊（Copley Galleries）舉辦之馬格利特展覽中大放異彩。

《雲中裸體》如今從索泰斯（Amalia de Schulthess，1918-2021）顯赫私人珍藏釋出市場，以獨立單場拍賣形式連同其他精選一同亮相。

《雲中裸體》乃馬格利特藝術創作生涯中最傑出的畫作之一，也是其首段超現實時期之完美範例。作品有如一道奇異脫俗的圖像謎題，扭轉大家既定的認知之餘，也呈現了另一種現實，引領觀者沉思空間和感知體驗的複雜性，是超現實主義之一大代表作。馬格利的魅力無遠弗屆，不少頂級藏家希望把其鉅作收入囊中，亞洲藏家亦然。此次，我們特別安排作品到香港作公眾預展，相信亞洲藏家亦定能體會此珍罕傑構當中之力量。 邦瀚斯美國區藝術部主管Molly Ott Ambler

馬格利特1898年生於比利時，1927年至1930年間遷居巴黎，與超現實主義創始人之一——布雷頓（André Breton）建立深厚友誼。

邦瀚斯很高興成為首家拍賣行呈獻此幅馬格利特傑構。我們在此領域經驗甚豐，感幸能再次為藏家帶來如此一幅超現實主義名畫。 邦瀚斯環球行政總裁Bruno Vinciguerra

1928年，馬格利特與超現實主義運動一眾關鍵人物如達利（Salvador Dalí）、恩斯特（Max Ernst）等一同展出，並隨即成爲核心成員。馬格利敢於嘗試不同風格，卻始終堅持以經典的冷眼姿態描繪各式超現實主義命題，直至1967年逝世。馬格利特的作品充滿諷刺、信念、哲學考思與想像力。

（綜合報道）

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超現實主義大師馬格列特（René Magritte）

《雲中裸體》現身香港歷來首度亮相亞洲



日期｜11月22至11月27 日

地點｜金鐘太古廣場一期2001室

