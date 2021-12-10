張敬軒節目裏的梁祖堯現象｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

近年不少歌手自設綜藝節目，包括鄭中基和張敬軒，和他們的歌曲一樣有娛樂性。在疫情之下，為歌迷提供另一種接觸偶像的機會。



文：林綸詩 ｜ 原題：懷一下梁祖堯的舊



張敬軒的《軒公敲碗》剛推出《軒公不設防》的吹水部份，大獲好評，遙遙向黃霑、倪匡同蔡瀾《今夜不設防》致敬，充滿香港情懷。其中請來梁祖堯及強尼擔任主持，容我在此說說對梁祖堯的「懷舊」之情。

近年他有廣告，有主持節目，越來越受歡迎。我第一次看他是2003年的劇團演出，與林一峰合作《馴情記》。故事關於兩男一女在香港成長的故事，一個放棄夢想，一個追尋夢想，一個壓抑夢想，全劇音樂由林一峰所創作，除了一首——林憶蓮的《微涼》，非常深刻。

「微涼的秋 蕩來傷口 微涼的酒 苦澀輕透

微涼是我 未忘借口 道別某個深秋

為何當天 不懂去愛 為何分開 方知熱愛

為何夜了 蕩來感慨 是否不應該



......



差一點把你再擁有 但我心卻害怕靜候

心卻在詛咒 夜了想到以後 不在逗留」



這屋邨仔長大的故事，是香港都市故事。在那個年代，林憶蓮代言了很多小眾聲音，在大都市裡那壓抑的情感、紊亂的情愫、多變的情愛，她都唱得貼切，《微涼》的歌詞就是如此，而本身作為林憶蓮的非主打歌，亦有雙重「遺珠」的意義。憶蓮不算最紅，亦不甘大路，卻能以中性的形象，唱出大部份人的心聲。

梁祖堯在《馴情記》中的角色叫「祖」，小時候與林一峰的角色互相愛慕，但其後他逃避這場同性之愛，也逃避自己的夢想。祖最喜歡的歌是《微涼》，劇中多次出現，成為深藏心中的象徵。

在一個原創音樂劇裡，出現翻唱作品，可想而知對創作人，以至時代，有多重要。林憶蓮在那個年代的都市戀曲，絕對是香港印記。

後來林一峰在自己的演唱會再邀請梁祖堯上台合唱，後者不是唱得之人，但因為對音樂劇的感情實在太深刻，那次的合唱版本成為我最喜歡的廣東歌男男合唱之一。今天，「祖」好像實現了夢想，在娛樂工業，以至香港都市，找到自己的位置。作為粉絲，倍覺安慰！

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（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

