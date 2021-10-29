留下來的人唱留下來的人｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

在本年最強的四人拉闊演唱會裡，Tyson、姜濤、阿Jer和林家謙合唱了C AllStar的《留下來的人》。

文：林綸詩 ｜ 原題：（日本亞文化）世界系的（香港流行文化）廣東歌



在移民潮重來的一年、樂壇新舊交接的一年、社經及教育新規則落實的一年，這首歌自然中point到位。由相對年輕的樂壇新一輩唱出，更貼題。

「差不多三百日了 沉澱過又懷念

要記住你的一切 使世界亮了點

原來仍能活過來

仍能糊塗地愛悠然地笑 過著每天



許多人都相信離開的

人生走到該走的那時 痛著來話別

可知留低的與重生的 卻在這邊

只可接受 新生活的蛻變



祈求站在世界的終端相擁嗎

還能如常還能再對話

若到那天 地球還未塌下

尚能期待某種永遠嗎」



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這首原曲的MV是以電影《天能》作藍本，猶如以科幻的故事比喻香港實況。日本亞文化裡，包括動漫、輕小說裡，有一種叫「世界系」的主題，廣義來說是以處於成長探索階段的年青人個人遭遇，與某世界性危機掛勾。新海誠的《星之聲》、《你的名字。》，村上春樹的《世界末日與冷酷異境》皆是代表。

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MV中他們如《天能》般分開兩隊人，一班順時間，一班逆時間，合作救出廢屋裡的人質，最終逆時間的一員要犠牲。配上以上歌詞，是一個很奇妙的觀影體驗。香港的時光概念對比其他地方一直有其獨特的曖昧性，「借來的時間」、「過期與限期」、「五十年不變」與香港的命脈相連。在流行文化中，我們反覆地「沉澱過又懷念」、「原來仍能活過來」、「糊塗地愛」、「痛著來話別」、「祈求站在世界的終端相擁」（詳看以上歌詞），這就是香港的命運。

《留下來的人》的歌詞與《天能》的救世，集合成香港最近代的「世界系」敘事，在一個不是什麼也可以或應該宣之於口的時年，更見趣味。世界系講究青年自我意識與世界終結的對立及因果，放在香港的文本，相信會越見空間。

【延伸閱讀——藝文打書釘：歷史文化藝術設計應有盡有】

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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