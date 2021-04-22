當初誰想到Twins這首歌會成為經典｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

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在大學讀書時，有一科叫流行文化研究，有一堂大家討論香港流行曲經典，由羅文傾到張學友，然後老師說：「從前的歌經歷了十年二十年，就會變成經典。不過今天的歌是否一樣能經歷時光洗禮，已終有一天成為經典呢？很難想像Twins的《士多啤梨蘋果橙》被列為經典呢！」

文： 林綸詩

十五年後，好想立刻告訴這位老師（我會毫不猶疑地發這篇文章給他），《士多啤梨蘋果橙》終於成為經典了！

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去年國際唱片業協會為鼓勵受疫情打擊的唱片業，推出「音樂永續2020」計劃，申請的音樂單位須從大會指定的「銷量曾獲得白金唱片或金唱片的專輯」內6231首歌曲中，選擇歌曲進行重新編曲、製作及發行。今年初所有作品都出爐，我在裡面就看到……「士多啤梨啤梨蘋果橙」！

銷量高，十多年後有歌手hand pick，這兩個條件已證明它已成為經典。有沒有人反對呢？

士多啤梨啤梨蘋果橙　什麼A餐B餐不敢揀

是否比起失戀還淒慘　為了想清減

士多啤梨啤梨蘋果橙　和你試試這種燭光晚餐

幸福比起初戀還簡單　我只　我只需減

（Rap）士多啤梨啤梨蘋果橙　蘋果橙士多啤梨點樣揀

係咪　減一磅　佢就愛我多一晚

想愛一個人　使唔使咁艱難

蘋果橙士多啤梨點樣揀　到底有冇人陪我撐

搞成咁樣　真係有啲唔抵爭　好彩　我唔係冇得揀

由安俊豪唱Twins的作品，反而少了輕佻，其實也是夕爺作品。

口語化也可以是經典呀，水果名也可以是經典呀。說真的，這首雖然聽上去水果和減肥一堆堆，但全部中文都是正正常常，配上快歌更無突兀。

反而，較年輕（包括林夕徒弟）或過份文藝的詞人有時為啱音而填，或只為意境而扭曲用字。對我而言，語法不順、用詞不當的中文才是「永不能成經典」呢。

（專欄「歌詞心頭好」今起改為每周四刊出，標題由編輯撰寫，原題：當《士多啤梨蘋果橙》也成經典。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

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