元宇宙世界有你想要找的東西嗎｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

時興「元宇宙」概念，股市、科技界，開口閉口都是元宇宙，彷彿「虛構世界」的概念從不存在，還是換了名字? 的確，元宇宙概念多一重，不只是虛擬世界，而是虛實相融，是人類的未來。

文：林綸詩 ｜ 原題：在元宇宙的世界裡你到底要找的是什麼



其實一個疫情已把元宇宙更早帶來，全世界如是。不只是購物，飲食也可以足不出戶，習慣了十年在家可以買衫買菜，現在順利過渡至在家可以食米芝蓮，還有——在家可以和美國同事開會，在家可以上學，在家可以看演唱會......

【作者其他文章｜書中自有流行曲】

在家看音樂會，已成了我和朋友的新日常，大家吃著薄餅，開大喇叭，還可以大聲和唱，雖然是疫情下新的生計模式，而且也真的開啟了新的共享音樂途徑，但心底裡還是害怕自己習慣這種模式。

我們這一輩還有所比較，會依戀現實世界的互動，但新一代適應得很好，在家看演唱會，買好音樂響，其實水準不錯，也不用走來走去，還可以邊跟朋友喧嘩，不用有所顧慮。在家裡，宗教式的崇拜感沒有了，那種狂熱那種盲目都沒有了，但換來是另一種自由，你會喜歡嗎?

元宇宙早已來臨，秦海璐在2007年有一首歌叫《虛擬世界》:

在虛擬的世界裡你到底要找的是什麼

歡笑後邊是否只為了需要把恐懼遮掩

每個人都知道虛擬只能讓你完成暫時的欺騙

現實生活卻總是不能遮掩你想像的畫面出現

什麼時候會了解

不能給你真實生活你在做什麼

不能給你最後勝利又在做什麼

不能讓你真實面對那算是什麼

不能還你青春衝動那又算什麼



今天聽來，十幾年後的今天，互聯網社區已不同了，歌詞的意思也不同了。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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