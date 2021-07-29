說說音樂上的林海峰｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

林海峰兩年沒推出新曲，填了《Uncle》派台，拍了個阿伯跳舞MV，看得我津津有味。

林海峰設計出身，做DJ 出名，撈埋棟篤笑，但我最喜歡是他拍戲和唱歌。前者一套代表作《誤人子弟》已足夠我看十幾次，另外在《嫁個有錢人》中做李澤楷，一直難忘，比棟篤笑更自然和詼諧。

文：林綸詩

至於音樂，我一直執信DJ的音樂品味不會太差，因為聽得好多好多歌（那時他和糯米團合作，實在好玩！）。由1991年軟硬出碟開始，至今已三十年，還在幾年出一次碟的歌手不多，還保持著音樂及歌詞水準的更不多。黃耀明和他做拉闊兩次，我記得記者問為何二人是朋友，黃耀明答，大家喜歡的音樂品味差不多。記者好像不接受這答案，於是又重複問一次，黃耀明說真的不是其他原因，我們是談音樂所以成為好友的！

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棟篤笑對比填歌詞，林海峰後者的主題和用詞其實更出色。講回歸的《彭小姐》、講女歌星的《金牌經理人》、講耍廢的《廢柴同盟》…….今次講阿伯角度，終於認老，但可以邊懷舊邊嬉皮地老去，也挺過癮。

有冇三高 自願買醫保 驗個身先知乜指數高

有冇基金 份份要供到 就快將退休再變甘草（走啦死佬）

陪住個女（仲有阿仔）唔知道（誰知道）有邊科要補 報邊間至好

成日倒數 才知道 還是經典八十最好



有講健康，有講投資，有講湊仔，但對我這個未係阿伯阿嬸的歌迷而言，最啱聽是「還是經典八十最好」，我長大時未知八十年代的美好，但寫文時一直最喜歡用八十後來自我介紹，因為我確信八十年代的產物是不凡的，哈哈！

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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