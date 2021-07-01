莫文蔚在香港流行文化的無處不在理應加以發揮｜林綸詩專欄

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上次談莫文蔚演唱會，不喜歡其 rundown散亂，不過最開心是她選了很多首電影歌曲，在自己心目中，很希望她可以做一個如星光伴我心的環節，放映著她有參與過的電影，然後逐一把主題曲和插曲唱出……

文：林綸詩

以下純屬幻想：打頭炮當然一定要是她也演唱會中選唱的《一生中最愛》，《西遊記》(1995) 的主題曲，由盧冠廷所作。熒幕配合地播放著《西遊記》如何開展她後來的周星馳系列：《食神》的《陸小鳳》、《初戀》，還有《喜劇之王》的《THE WAY YOU MAKE ME FEEL》及《戀一世的愛》。除了這些「標準動作」我自然也有其他心水。

看她今次出新碟 Visual Album，要回《喜劇之王》拍攝地石澳拍MV，足見她對周星馳電影的情意。除了合拍過的電影之外，她後來替周星馳的《美人魚》唱《世間始終你好》，不算好聽，但頗有食神中《陸小鳳》那充滿義氣的熱血、好兄弟！

《西遊記》不單令周星馳愛上她，也令劉鎮偉愛上她。之後劉拍了《東成西就2011》，熟口熟面，是典型的劉鎮偉「女付出男悔疚」劇情，比《東成西就》，其實更有《西遊記》感覺。他沒有找周星馳，但找了莫文蔚來配陳奕迅，不用談劇情，只談歌喉，男女主角同是唱得，一起翻唱齊秦的歌曲《外面的世界》，何其震憾。莫文蔚自己的一人版本也很好聽。

最後，自己的幻想中要加一首非電影的歌，是莫的《他不愛我》，因為有一段活現了莫文蔚（晶晶）在《西遊記》走進至尊寶心裡與其對話時，發現紫霞仙子留下的眼淚，以及他最愛是紫霞的事實：

我看透了他的心　還有別人逗留的背影

他的回憶清除得不夠乾淨

我看到了他的心　演的全是他和她的電影

他不愛我　儘管如此　他還是贏走了我的心

身為樂迷影迷，可能我真的想太多，哈哈。

（專欄「歌詞心頭好」隔周四刊出。原題〈如果我要為莫文蔚做一場電影歌曲演唱會〉。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

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