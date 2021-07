莫文蔚在香港流行文化的無處不在理應加以發揮｜林綸詩專欄

撰文: 林綸詩 最後更新日期: 2021-07-01 12:38

上次談莫文蔚演唱會,不喜歡其 rundown散亂,不過最開心是她選了很多首電影歌曲,在自己心目中,很希望她可以做一個如星光伴我心的環節,放映著她有參與過的電影,然後逐一把主題曲和插曲唱出……

文:林綸詩

以下純屬幻想:打頭炮當然一定要是她也演唱會中選唱的《一生中最愛》,《西遊記》(1995) 的主題曲,由盧冠廷所作。熒幕配合地播放著《西遊記》如何開展她後來的周星馳系列:《食神》的《陸小鳳》、《初戀》,還有《喜劇之王》的《THE WAY YOU MAKE ME FEEL》及《戀一世的愛》。除了這些「標準動作」我自然也有其他心水。

看她今次出新碟 Visual Album,要回《喜劇之王》拍攝地石澳拍MV,足見她對周星馳電影的情意。除了合拍過的電影之外,她後來替周星馳的《美人魚》唱《世間始終你好》,不算好聽,但頗有食神中《陸小鳳》那充滿義氣的熱血、好兄弟!

《西遊記》不單令周星馳愛上她,也令劉鎮偉愛上她。之後劉拍了《東成西就2011》,熟口熟面,是典型的劉鎮偉「女付出男悔疚」劇情,比《東成西就》,其實更有《西遊記》感覺。他沒有找周星馳,但找了莫文蔚來配陳奕迅,不用談劇情,只談歌喉,男女主角同是唱得,一起翻唱齊秦的歌曲《外面的世界》,何其震憾。莫文蔚自己的一人版本也很好聽。

最後,自己的幻想中要加一首非電影的歌,是莫的《他不愛我》,因為有一段活現了莫文蔚(晶晶)在《西遊記》走進至尊寶心裡與其對話時,發現紫霞仙子留下的眼淚,以及他最愛是紫霞的事實:

我看透了他的心 還有別人逗留的背影 他的回憶清除得不夠乾淨 我看到了他的心 演的全是他和她的電影 他不愛我 儘管如此 他還是贏走了我的心

身為樂迷影迷,可能我真的想太多,哈哈。

(專欄「歌詞心頭好」隔周四刊出。原題〈如果我要為莫文蔚做一場電影歌曲演唱會〉。本文不代表藝文格物立場)