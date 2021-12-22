達明REPLAY：我愛你嗎我願能知道｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

達明一派開REPLAY 演唱會，演繹兩張1988的專輯，黃耀明話今天要說的，三十年前已經說了——那年對達明而言是特別的，伴隨著香港當年作為歷史轉折（基本法討論及移民潮開始），《我等著你回來》和《你還愛我嗎》描述著改變中的香港政治生態，今天看來，更預言並實現了新香港。

文：林綸詩 ｜ 原題：三十五年的達明預言書，與他們聽雨



圖片來源：達明一派《REPLAY 我等着你回來/你還愛我嗎》演唱會2021，由作者提供

《我等著你回來》是香港文化誌——《溜冰滾族》的青年文化、《我等著你回來》的移民熱潮、《大亞灣之戀》的核電問題、《神奇女俠》的粵語舊片，然後到文學味濃的《那個下午我在舊居燒信》、《上路》、《別等》、《情探》，加起來是以優雅的方法去說八十年代的香港集體情緒。《你還愛我嗎》一碟延續文學修辭，如張愛玲的小說《半生緣》、《血色薔薇》、《愛煞》以陌生化手法描述我城的異彩，另有《禁色》、《你還愛我嗎》宣示權力和權利的議題，《同黨》和《沒有張揚的命案》則描繪群眾之惡。

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是次演唱會單單是重做一次以上主題，如加入三十年前已有的機場廣播，或以張愛玲其他文字來加強效果，恰好及震憾地同時描繪著當下，這種歷史循環的感覺叫人毛管戙。達明一派replay著自己的訴求，爭取爭取，再爭取，由用歌曲隱晦地比喻，到以朗讀文字聲張地明志，再小心翼翼地留白，成就了一個自身的獨特傳奇。

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容我最後也來點私人的感想，看演唱會那晚下了一場久違了的大雨，帶著撇濕的亂髮堆進場，聽了一晚舊歌，對有雨水沾濕的詞，尤其深刻。在那年，在這年，對於雨水這個意象，香港人有何感受？特此輯錄如下：（依演唱序）

《上路》

任雨侵 洗去腳印 任雪霜 飄滿髮鬢 獨自前行

路更彎 煙雨更冷 獨往返 哭笑顧盼 斷續循環



《禁色》

窗邊雨水 拚命地侵擾安睡 又再撇濕亂髮堆



《半生緣》

立志守候 雨飄風同舟 苦中可忘憂以歌解愁



什麼時候，也需要好音樂。就這樣，讓我們美麗正面地迎來或晴或雨的未來。祝大家聖誕節快樂！

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

