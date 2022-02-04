Dear Jane《2084》Swing《1984》交錯感｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

撰文：林綸詩
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近期在Dear Jane 及Tyson Yoshi的網上音樂中重聽《2084》，主音Tim問Tyson信不信有穿梭機，回應歌詞：「聽收音機　偉大的穿梭機 / 在某刻射入雲層 / 無非　為我在宣佈 /人類不該獨行。」
文：林綸詩　｜　原題：相隔一百年的情書

收音機、穿梭機......靈光一閃，的確穿梭到一百年前，加上歌詞：「願我可花足一生和你甜蜜，再走到一百歲那誌慶場合。」想起Swing的《1984》，兩者相距一百年，同是男子組合主唱，同是林寶填詞！

似聽到　這古老擴音機
是播著妳聲音說掛念我　似一首已變舊的歌
聽說妳　似不再記得起
熱愛是發生於1984　年月日分秒某人某地

這兩首都是圍繞聲音的情書，擴音機、收音機…..一首關於過去，一首關於未來。《1984》的作曲人及主唱Eric Kwok曾寫到這首歌也是歌頌充滿美好音樂的80年代，因他就是有幸成長於那個年代，受盡好音樂的浸淫。

他2004年的《Eric Kwok Collection》裡，提過這首是他認為自己最佳旋律之一，希望將這首歌向孕育不少巨星的黃金80年代致敬。同樣，《2084》除了用上年份作歌名，歌詞間也盡用聲音符號。

+3

有理由相信，這兩首雖是情歌，但也不單只是情人之間，也可以是說音樂人和音樂人之間跨年代的交流，作為樂迷，更可是我們對偶像音樂人的情書，就如Eric作為樂迷一樣的初心。

鐵路橫越鬧市
在耳邊有部情書
用幾代韻律再聽一遍 動盪時日
願你可不管出生在哪年份
每一生都會有個完美名份
當地球在震 大氣層重生
無論共我在哪星體都可接一吻

人類不該獨行，什麼時代，好或壞，一百年前，一百年後，都要有好音樂陪伴人類！

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

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