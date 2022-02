Audrey Hepburn／Rooney Mara｜她在Tiffany櫥窗前穿著Givenchy

80年代,我曾有段時間參與頗多電影製作,1989年一部電影叫《不脫襪的人》,女主角是張曼玉,她演一個貪慕虛名的拜金女,當我看她第一場戲的毛片時,私下已說,好掂!應該會攞獎,她在84年入行拍第一部片,也是我做美術指導,老實說,當時只是個花瓶,幾年間已脫胎換骨,到這部片已成為實力派演員,果然這部電影獲6項提名,而她也拿下電影金像奬的最佳女主角,成為她首個獎項,另還有鮑起鳴獲最佳攝影獎,小弟也得了個最佳美術指導獎,算是豐收。

文:司徒衛鏞 | 原題:再見Tiffany



張曼玉在這部片的角色是參考一部荷里活經典《珠光寶氣 Breakfast at Tiffany’s》 中的主角柯德莉·夏萍Audrey Hepburn,她飾演一個窮家女,由鄉下到紐約,一心想擺脫貧困的生活,追求享樂的花花世界。電影序幕便是場經典戲點題。在清晨5點的第五大道上,柯德莉·夏萍穿著小黑裙,手持紙杯咖啡,啃著牛角包,在Tiffany 櫥窗前凝望着耀目的珠寶。對這個鄉下妹來說,Tiffany代表了生活中的一切美好的事,她充滿着羡慕和響往,要繼續往上爬,直到有天她的生活能夠跟Tiffany一樣美好。所謂 Tiffany早餐,不過是在櫥窗外的自攜廉價早餐。

雖然柯德莉·夏萍的角色是個任性勢利又拜金的女孩,但她獨特高貴的氣質,天生可愛漂亮,甜美活潑的個性,加上天生模特兒骨架,任何穿上身都有種優雅獨特的著裝品位 ,已然成為一種時尚標誌。柯德莉·夏萍幾乎每部片都因她而亮麗,每個經典造型都能深入民心,也令她成為20世紀影史上最具代表性的人物之一。回顧近代無數的影壇美女,極少具備夏萍的氣質和格調,可譽為美女中的美女。

傳記電影最大問題:人選

很久之前已傳要開拍她的傳記電影,相信人選是最大問題,像她的漂亮已不容易,還要擔得起合適她的裝扮,柯德莉·夏萍的御用時裝師是法國的 Givenchy,她一生台上台下的衣著都是這位大師的傑作。柯德莉·夏萍曾說過:「Givenchy的衣服是唯一能讓我感覺到自己的衣服。他不僅僅是一個設計師,他是個性的創造者。」

在芸芸美女中,傳過好幾個名字,皮膚白哲,水汪汪大眼睛和濃密眉毛的Anne Hathaway,尤其她剪短頭髮後,被外界認為外貌最酷似柯德莉·夏萍。另一位曾演《黑天鵝》的 Natalie Portman,有張帶古典美的面孔,加上她喜愛閱讀和寫作,充滿著藝術的氣質,是現代版的柯德莉·夏萍,不論神韻和面形,的確很相似。

之前呼聲最高的是有「小柯德莉·夏萍」之稱的 Lily Collins,她甫出道便因清秀的濃眉、精緻的臉蛋被人說酷似的柯德莉·夏萍。人人說她神韻俱備氣質出眾,而且在《Mirror Mirror 》中扮過公主,似足當年的柯德莉·夏萍在《羅馬假期》飾演過的公主。近年憑片集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)而大紅 。她可算含着銀匙出世,是典型的星二代,父親是唱Against All Odds 及 Another Day In Paradise 的著名創作歌手Phil Collins,和Paul McCartney、 Michael Jackson是極少數同時在身為樂團的主要成員,又能單銷售超過百萬張專輯的藝人。擁有80年代最多的 Top 40 暢銷曲,先後八次勇奪Grammy Award。他的離婚付出也算是個紀錄,三次婚姻共付出數以億計的天價贍養費,成為英國名人史上最昂貴的贍養費。

「小柯德莉·夏萍」 Lily Collins的身世

Lily 是 Phil Collins第二任太太Jill Tavelman 所出,在她五歲時父母離婚,她隨著母親移居洛杉磯,在富貴區比華利山長大,畢業於南加州大學主修廣播新聞學系。從小已是個獨立、有想法的女孩。兩歲已開始演藝事業,十幾歲已替《Seventeen》、《Teen Vogue》、《Los Angeles Times》等雜誌寫專欄,算多才多藝,最近低調結婚,丈夫Charlie McDowell 是個導演,也來自演藝世家,父親是《發條橙》(A Clockwork Orange)的演員Malcolm McDowell,全都是名人。

最後出了隻大熱黑馬, 傳了很久的Audrey Hephurn 傳記電影,終於落實由《龍紋身的女孩》Rooney Mara主演,電影將由《以你的名字呼喚我》意大利導演Luca Guadagnino執導,而 Mara 更兼任監製。Rooney Mara最為人津津樂道的,是她的家族背景,和與影帝Joaquin Phoenix 羡煞旁人的戀愛史。兩人年齡相差十載,來自兩極的家庭背景,Mara是名乎其實的千金小姐,誕生自豪門,家族在體育界鼎鼎有名,來自一個顯赫的美式足球世家,母親所屬的家族創建並擁有匹茲堡鋼人隊,父親一邊的家族則創建並擁有紐約巨人隊。但 Mara 一直低調劃清界線,她認為這跟她的演藝事業毫無關係。

在街頭賣藝的家人

至於Joaquin Phoenix,出生自寒微的嬉皮士家庭,從小流離浪蕩,一家人過著居無定所的生活,靠街頭賣藝維生,Joaquin最親愛的兄長 River Phoenix兼具顏值、才華和性格,原有機成為明日巨星,可惜濫毒身亡,才只23歲,可能Joaquin能演活「小丑」也與其灰暗的內心世界有關。當憂鬱的鳳凰碰上獨行低調的龍紋身,兩人個性一拍即合,交往三年剛生孩子命名River,紀念英年早逝的哥哥River Phoenix。這對影帝影后從不欣羨荷里活生活,你看他拿到奧斯卡當晚,二人僅在後梯席地食齋漢堡慶祝,便知多有性格,Mara 僅專注於演員身份,二人我行我素生活簡樸貼地。

如果某天清晨五點,在紐約的第五大道,在Tiffany 的櫥窗前,這次站着的是Rooney Mara,同穿著 Givenchy 的小黑裙,手持紙杯咖啡,啃著牛角麵包,凝望着耀目的珠寶,但不知會不會是另一種風景。

作者簡介|司徒衛鏞,專業商業設計及形象顧問、資深多媒體創作人;廣告片導演及監製,曾應聘在海外各地攝製廣告,屢獲外國專業奬項;電影美術指導,曾獲香港電影最佳美術指導金像獎。



