《奇異博士2》預告片分析　三大重要線索：X教授光明會還有…...

第 56 屆 NFL 超級盃隨著洛杉磯公羊倒數逆轉辛辛那提孟加拉虎的精彩落幕,根據信仰體育的報導 AGA 美國博彩協會統計今年超級盃,美國約有 3,140 萬人下注,總金額超過 76 億美元,可見該賽事受到的高度矚目。除了超級盃中場秀(The Super Bowl LVI Halftime Show)我們看見嘻哈教父 Dr. Dre 領軍,集結饒舌界神級人物 Eminem、Kendrick Lamar、Snoop Dogg,以及靈魂 R&B 歌姬 Mary J. Blige,這四王一后加上 50 Cent 與 Anderson .Paak 加總超過 44 座格林美肯定的「神陣容」,帶來 14 分鐘含金量超高的歷史性演出,最具創意的廣告亦或今年強打的影片也會壓在此時段播放,今年超級盃的廣告時段更創下 30 秒 1.8 億元的天價,無非就是背後龐大的吸睛效應。身為漫威工作室今年的重要主打,《奇異博士2:失控多元宇宙(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)》隨著《蜘蛛俠:不戰無歸(Spider-Man: No Way Home)》片尾的首播掀起討論熱潮,這次在超級盃釋出的新版預告更讓許多超級英雄迷興奮不已,在 Sam Raimi 掌鏡的第二集預告我們看到了哪些有趣的線索,跟著本回起點搜查線一探究竟吧!



Code 1:X 教授(Professor X)

光是那個平移出來的背影以及那個聲音就足以讓許多漫迷瘋狂,早在去年 10 月就曾露出的概念圖,當時來自另個平行宇宙的奧創押著奇異博士去見 X 教授的概念圖成真,預告中的背影應該毫無疑問是由柏克史釗域飾演的老 X 教授,這也是 2017 年華特迪士尼公司宣佈以 524 億美元股票收購二十一世紀霍士後,源自霍士的《變種特攻》系列終於正式回歸漫威宇宙,或許在「失控多元宇宙」的設定可以做如此的鋪陳,有了《蜘蛛俠:不戰無歸》的先例,也變得更合情合理讓人更期待 MCU 版的變種人提早到來。在疑似外流的設定概念中這個多元宇宙的地球使用奧創作為保護工具,而這個地球還有個更傳奇的組織監控著一切。

Code 2:光明會(Illuminati)

光明會進入 MCU 的傳言從迪士尼收購霍士起就被不斷討論,許多人堅信包括《變種特攻》、《神奇4俠》以及原版權在環球影業的元祖漫威英雄 – 海底人納摩都將以光明會的形式出現,說到這個組織可說在所有超級英雄之上,最初成員包括神奇先生、鐵甲奇俠、奇異博士、X 教授、異人族首領黑蝠王以及亞特蘭蒂斯國王納摩,他們要解決從地球一路到宇宙的種種危機,所以許多漫畫中的大事件都與光明會有關。目前在電影中的設定或許為守護多元宇宙的聯盟,預告中的六個位子也恰好呼應了光明會的成員數,另 Twitter 上也有預測光明會成員包括鐵甲奇俠、莫度男爵、甚至在海報中一角出現盾牌呼應《What If…?》第一集的凱特隊長都將現身,究竟是真有或者有不同宇宙的超級英雄現身,至少可以肯定光明會的出現已經呼之欲出。

Code 3:究極鐵甲奇俠?(Superior Iron Man)

應該是此次預告最大的謎團了,尤其加上「阿湯哥」湯告魯斯加入 MCU 宇宙的傳言甚囂塵上,預告中夾雜銀色與紅橙光澤與汪達對抗的人到底是誰,目前有一說是Monica Rambeau版本的Marvel隊長。

還記得Monica Rambeau嗎,他是《Marvel隊長》電影中的小女孩,在《汪達幻視》中則是天劍局(S.W.O.R.D.)幹員並獲得超能力,不過就漫畫中的造型對比預告有點差距,顏色上倒是相近,這邊我們先保留一下。

這是漫畫《究極鐵甲奇俠》中的身為反派的東尼,銀色的液體智能盔甲是從共生體所提取,並利用絕境病毒 3.0 意圖操控所有的人,時任 Marvel 漫畫編劇的 Tom Taylor 曾在 Twitter 表示雖然沒有小道消息證實預告中的是究極鐵甲奇俠,不過在角色設定時有想過那套智能裝甲(Endo-Sym armor)在Anthony Stark憤怒時會散發紅橙光芒,加上預告的慢動作可以感覺人物的腳部有近似推進器的構造,目前虎編是傾向此猜測。

另外還有一個有趣的線索。

MARVEL LEGENDS 系列出現了 AI 版的Tony。(Keedan提供)

我們常說玩具會爆雷,在 MARVEL LEGENDS 系列就出現了 AI 版的東尼,不論是提早為已經戰死的鐵甲奇俠做了解套,或者在日後《鋼鐵之心》得以出現這樣的設定,也是值得玩味的細節。

當然,漫威埋梗的功力一流,甚至在預告時先做消除或刪減也不意外,究竟這場多元宇宙戰爭的前菜是否會如期失控超越蜘蛛俠三代同堂的精彩,再等三個月一切答案就能知曉!

