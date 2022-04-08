日本雕藝家Lito落葉變出超可愛童話世界　寄情創作戰勝過度活躍症

「一沙一世界」，萬物有限之中隱藏無限可能。來自日本的Lito，便成功以葉雕克服過度活躍症，更把一片片落葉雕刻出一個個極美童話世界。

Lito（リト）最初跟一般人一樣，如常地就讀中學大學，畢業後理所當然地成為上班族的一員，一做便是十年之久。然而他有些完美主義，往往在投入一項工作時會變得非常謹慎，令他在處理事情時速度太慢，導致工作效率不佳而兩度轉職。在醫生的診斷後，Lito發現自己患有「專注力失調及過度活躍症」（ADHD，俗稱「過度活躍症」）。後來他離開職場，因緣際會之下，開始了葉雕的創作之路。

【Lito（リト）的童話葉雕世界】

+ 10

ADHD患者對不感興趣的事情會感到難以集中注意力，但對於感興趣的事情時，他們卻擁有過人的精力和高度集中力。Lito原本擅長小巧複雜的線條繪畫，於是他嘗試在藝術創作方面尋找面對ADHD之路。最初他曾做過手繪塗鴉、紙雕、紙黏土等創作，但都無法專注其中。直至當他看到一位元西班牙葉雕藝術家的作品時大受震驚，於是Lito便開展了葉雕藝術之路。

【Lito（リト）的草稿及成品】

+ 5

為了創作這些作品，他需要完成大量細緻入微的工序。他每天外出行走逾2萬步，一邊尋找合適的葉子，一邊蒐集創作靈感。當找到適合的葉子後，他會畫好草稿再移到葉子上，然後趁葉子氧化前完成雕刻。對Lito而言，這些繁複細緻、一絲不苟的工藝，反而是應對ADHD的好辦法，幫助他減少分心，讓他專注於一件事。

【大家猜得到Lito（リト）作品的原型嗎？】

+ 20

在Lito的葉雕作品中，存在著一個個截然不同的世界，從超市里的小動物到烏龜上的企鵝家族，充滿各式各樣奇妙可愛的動物、大自然田園的植物、流行文化的事物等等。他的可愛作品不僅精細手工令人印象深刻，更具有令人難以置信的想像力。每片葉子的設計都講述了自己的故事，就像一幅幅異想天開的童畫插圖，可以握在手上。

雖然大多數葉雕作品在數天後便會枯萎，但從每一片迎向天空的葉子、被陽光展示出許多微小細節的照片可見，我們不會從中感到傷感或氣餒，反而充滿積極向前的生氣，正如Lito寄情創作正面克服過度活躍症一樣。

假如大家對Lito（リト）的作品感興趣，不妨前往他的IG、Twitter了解更多。

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像逼真到爆！】

+ 17

【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨、美國畫壇大師 Edward Hopper的作品！】