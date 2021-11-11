書法｜恆安港鐵站書法展品引人遐想　其實是明代草書「X」字寫法

近日網上瘋傳恆安地鐵站「心繫社區」展示的書法作品中，驚現疑似粵語粗口字樣，不禁引人遐想。



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其實，這確是正正經經的書法作品。

根據「愛講古」文章所言，古人寫「虎」字有多種寫法。其中一種寫法是把「虎」字的「虍」及「几」作筆順及筆劃簡化。「虍」變成「先連寫平撇和左側的豎撇，再寫兩橫」，「几」變成「巾」字，就如王羲之的楷書「號」字的「虎」般。

明代書法家徐渭在《論書法卷》所寫的「虎」字。（圖片擷取自：https://bit.ly/3H8P6BS）

而恆安站出現的書法作品，正正是明代書法家徐渭（1521年3月12日－1593年）草書「虎」字的寫法。

相關字樣可見於徐渭草書《論書法卷》中。其真跡收藏於北京故宮博物院中。此卷書法作於明萬曆二十年（1592年），徐渭時年72歲，是其晚年力作。

中文書法博大精深，即使是同一個字，都能以不同寫法展示。下次有機會，再跟大家分享其他有趣的書法作品。

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