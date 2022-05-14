英國陶藝師創作迷幻螺旋圓環　酷似古代象牙球層層相扣

英國著名陶瓷藝術家Matthew Chambers創造了令人著迷的圓環雕塑，將人們的目光吸引到每件作品的最深處。

英國著名陶瓷藝術家Matthew Chambers。（圖片來自︰https://bit.ly/3wyfpgu）

他於1993年開始他的職業生涯，在英國薩默塞特擔任著名陶藝家Philip Wood的助手，隨後獲得巴斯藝術學院的一等學位，並在倫敦皇家藝術學院獲得碩士學位，於2004年畢業。現在他在維特島工作，他的作品在世界各地展出及收藏，包括倫敦的皇家藝術學院、韓國的世界陶瓷中心、劍橋的菲茨威廉博物館、蘇格蘭國家博物館等等。

早期的陶瓷製作培訓給了我對製作過程的熱情，至今仍是我雕塑創作的動力。然後通過我的教育、實踐和堅持，我開發了一種獨特的方法，目的是利用粘土的多功能性來發揮其潛力，這對創造作品的個性化特徵至關重要。 Matthew Chambers

+ 9

Mathew 最知名的作品莫過於那些令人難以置信的漩渦球形陶瓷雕塑。Matthew創作的陶瓷雕塑結構非常複雜，造型酷似中國古代球內套球的象牙球。它以許多層次構成，螺旋形狀跟和諧色彩組合造成了巨大的視覺衝擊。

雕塑是由不同大小的單個陶瓷圓環所組成的，每個圓環具有獨特的紋理、質感、色彩，再被嵌入一個更大的圓環中。每件抽象的作品在顏色和位置上都是獨一無二的，有時會在不協調的角度上展示單一的單色環，或者在對齊時展示條紋的顏色。

Matthew指作品靈感來自於他在日常生活中看到的美麗重複圖案，從人造結構到自然界中的圖案。

當我開始這個想法時，構造中的神秘感似乎常常抓住人們的心，但我總是喜歡看到人們第一次體驗時臉上的驚訝。在試圖表達美感的同時，我也在製作時有意識地關注這一點，以保持神秘感和體驗的完整性。 Matthew Chambers

最近，Matthew更進行全新作品實驗，試圖令圓環內部的圖案從外部容器中跳出來。他說：「這個過程基本上與我的大多數其他形式的製作方式相反，而且它仍然處於早期工作階段。我也開始製作一些直立的容器形式，其中的圓圈從上到下圍繞著形式的外部扭曲，但這些也仍然非常處於早期階段。」

假如大家對Matthew Chambers的作品感興趣，不妨前往他的IG、網站了解更多。

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像迫真到爆！】