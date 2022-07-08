【風雲四海生　倪匡訪問錄】以筆為劍　笑談寫作成就 ｜倪匡逝世

【藝文編按：本訪問取自經已停刊的《電影雙週刊》，原文於80年代初刊登，由石琪與陳耀成一同訪問倪匡，經陳耀成整理成文。訪問於倪匡寶馬山道的家中進行，話題涵蓋甚廣，從生活喜好、寫作習慣、當時文壇狀況，乃至於其編劇經歷一概侃侃而談。讀者可藉此文一探倪匡至情至性、敢說敢為之氣魄。】



倪匡先生家居寶馬山道，落成數載的新廈有香港新中產階級的傲岸。背山，環境令人聯想中文大學：然而對開沒有八仙嶺的群峰朝禮。倪匡寫的也並非蓮的聯想、敲打樂，冷戰的年代。「五十年的這頭還亮著一盞燈，四十歲後還挺著一支筆」，余光中先生「守夜人」詩的頭兩句倪匡引用到他連載一天即停止的長篇【血——毛主席萬歲】序中，然而聯想附近賽西湖的夜市，或下視北角銅鑼灣排鱗比櫛的樓宇，應可感到倪匡先生的天下是那「唐宋傳下來的萬家燈火」的市井俚語中。



訪問:石琪、陳耀成 整理: 陳耀成｜原題：風雲四海生 倪匡訪問錄



作家兼編劇倪匡（香港電影編劇家協會短片截圖）

【木蘭花】、【衛斯理】、無數武俠中篇、電影劇本的作者那天親自來開門，引我們到面對露台的客廳中即用他那「七成的」——石琪先生語——急促廣東話與我們寒暄，那天矚目的是他的一雙灰皮鞋，萬里風沙皆凝聚為他腳下的光亮閃爍。言語中偶爾流露的自信、自滿令人感到「對酒當歌」（當天沒酒）式的豪情，以筆為劍，倪匡先生大概是亦狂亦俠。以他作品流傳之廣，稱為「風雲四海生」也不為過吧！

在客廳稍坐後倪匡先生領我們進書房，他指著牆紙對我們說：原本是與外廳一樣的米白色，我每天吸四包煙，把它薰黃了。

關上門，門後貼著遠景衛斯理叢書的海報寫著：「中國科幻小說時代到了，倪匡就是科幻，」牆上掛著查良鏞先生的手蹟：「倪匡金庸雙劍合璧」並打油詩。書桌旁右側是一副對聯：「一草可持渡江過，半生猶沾江湖思。」

另一壁牆的八寶櫥窗櫃是書及唱片，正中擺放一套大字足本金瓶梅，牆角高齊屋頂的卻全部是自己的著作：倪匡武俠小說集——十二冊，【衛斯理】及重新出版的【女黑俠木蘭花】。

寫作必須有音樂

「我沒有特別的寫作習慣，唯一的事我必須要有音樂。很少夜間寫，我愛交朋友，晚上常有交集，回家就睡。但我很負責任，廿多年來從未斷稿，一定準時交稿，且多時早就寫就——時間急促時，我就趕通宵。」

「任何東西我沾上了都要變成專家。炒金、股票、馬。但錢上頭我很難經營，因為我堅持我的眼光準確，絕不收手。總是我賺的錢不斷累積，然後拍的一下，蝕光了。有一年我賭馬輸了錢，袋中只剩下廿多塊錢，急景凋年，我得向金庸借了三千元渡年關。

「我不懂外文，但有一趟我以英文寫的一篇貝殼論文，因為太多專有名詞，把我一位精通英語的朋友也難倒了。」

「我沒有時間看顧植物，家中的盆栽都由太太打理，但我相信植物是有感情的，我離家往外地時，牠們都枯萎了，我回來又活過來。」

「我是生於雙子星座下，所以我是一個典型有雙重性格的人——內在充滿衝突矛盾，有時自己也看不透自己的內心。站在陽臺上時我有往下躍的衝動，衝動去後又繼續寫。我很愛我的太太，但我不保證我對她絕對忠誠。因為脾氣直率吧，金庸說我是老頑童。」

倪匡（溫嘉敏攝）

不局限創作形式

倪匡，原名倪亦聰，生於一九二四年，原籍上海，五七年來港，旋即專事寫作，現今是少數全港月入最高的職業作家。據他說收入不及松本清張，但比一般日本職業作家也許還稍高，他妹妹倪亦舒也是本地文化界聞人。倪匡說他妹妹的小說「寫得不錯」，亦舒說「我崇拜衛斯理。」

「我受的正規教育很少，約相當於今天的中三程度已輟學了。我的母語是上海話，四聲不通，自然沒有寫過舊詩詞。但我幾乎嘗試過每一形式的白話文學創作，早年寫新詩，短篇小說——包括白話聊齋，和今日盛行的所謂傷痕文學。我第一篇發表的作品是自投到【工商日報】去的。那些早期作品許多已散失，無法追尋了。我縈念多年，至今猶未能專心創作的長篇叫【毛主席萬歲】。故事以文革為背景，主人翁生下來第一句就會的話是「毛主席萬歲」，中間以這句話為口號喊過無數次。」

石琪先生說：「我覺得你的小說是以全世界全人類的歷史為舞台，呈現一份超越時空的想像力。我尤其深喜一篇【三千年前死人】，生死循環，古今中外，幾乎無所不包。通常你寫小說前可有做些資料搜集的功夫？」

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「時間太少，工作太忙了，所以沒有做些甚麼研究就寫。完全依靠想像。我告訴你一個有趣的故事。有一次我寫衛斯理到達南極後遇到一頭熊，於是一位殷勤的讀者來信向我指出南極沒有熊，北極才有。見我緘默，便再次來信。我終於回覆說：『南極固然沒有熊，但世上也絕沒有衛斯理。』他終於偃旗息鼓，不再來信質詢了。要批評衛斯理故事高山滾鼓不是不可以，但其實科學是虛，幻想是實。天文學家、化學家懂科學，但他們寫不出小說。」

問：「你之前的推理小說成就怎樣，【女飛俠黃鶯】、【中國殺人王】等有影響你嗎？」

「沒有，其實那些作品的質素很壞，極原始，粗燥。我也不明白為何許多人喜歡【木蘭花】，專欄作家李碧華也說中學時愛讀【木蘭花】。可能因為當時受占士邦片影響，在裡面加插許多秘密武器，又把故事中的三個角色塑造成東方三俠，從主線發展增加人物，每本的故事卻又獨立。其中我喜歡那本細緻推理的【生死碧玉】。無線電視買了頭三本的版權，但其實較後的木蘭花寫得比較出色，我不參與改編，不知他們如何拍攝。但楊盼盼演穆秀珍卻選角成功。」

問：有哪些作家是你喜愛的？

答：「許多，【水滸傳】、【三國志】、【紅樓夢】我每年讀一次，想來我也可以當紅學專家。聖經舊約中有許多優秀的短篇小說。張恨水的作品很好，寫得比張愛玲出色，【玉蒲團】（正本）是很好的色情文學。話本文學中的【四奇傳】被埋沒我感到很不平。自然，還有金庸小說，我現正應出版商之邀寫【三看金庸小說】。我喜歡金庸小說中介乎於正邪之間的人物，這角度來看楊過也太正派了。是應以韋小寶為代表，他窩囊，學不成武功，卻沒有做過壞事，還有九美相隨，是天下最可愛的人物。」

倪匡自1967年創作首個劇本《獨臂刀》後，歷年被拍成電影的劇本多逾300個，產量驚人。(左圖為香港電影編劇家協會短片截圖，右為電影《獨臂刀》海報)

「金庸小說氣魄浩大，很難全本改編拍電影，從中摘些枝葉演化便成。『獨臂刀』——當年第一部賣座過百萬的本地製作——是套自『神雕俠侶』中郭芙斷楊過一臂的橋段而成。事先我知會金庸，他不介意我就用了。卻不著痕跡，許多人都不察覺。金庸的小說不但改編困難，翻譯也棘手。因為他注意文字技巧，而我並不，衛斯理的『貓』已有日文譯本，金庸的任何小說都未有。」

當編劇乃因武俠片熱潮

問：最初是怎樣當起編劇來的呢？

「當初當編劇的緣故是武俠片熱潮初啓，我在報上寫武俠小說，自然有人找我編武俠劇了。事實是許多電影都根據自己的小說改編：『保鑣』、『遊俠兒』、『報仇』。但到今日我仍然視自己為寫小說的，我的劇本用國語寫，若導演需要要自己改回粵語。不過我也並不盡是寫武俠劇，『死角』、『小孩與狗』都屬於我的非武俠劇本。我寫過的劇本太多了，自己也很難整理出年表。」

問：「當初當編劇時有困難麼？」

大導演張徹，開創了香港武俠片的新時代，而《獨臂刀》便是他的成名作。（圖片擷取自http://bit.ly/2IQk2NR）

「有，許多地方不習慣，張徹最早找我編劇，我把劇本交給他。他大肆整改，我說全部都改了除了兩個字——我的名字，但張徹非常擅長修改，他是個好導演，我與他合作了極多作品。」

問：「有其他好導演嗎？」

「孫仲不錯，新導演中我喜歡許鞍華。我看過她的『瘋劫』，其他如『撞到正』、『胡適的故事』都未看過。徐克好，但與他合作困難，因他主意太多，隨時轉變，可以今天把昨天的推翻，即日之內又把當天的討論全盤推翻。時至今日，我總是先收到劇本費，三天之內交，一字不改，以後導演負責。跟著導演數個月慢慢修改我想可以令片子更完善，但這令編劇生計困難，除非劇本費倍增。」

石：「能像你這樣要求的編劇不多吧！」

「我一早已勸喻其他編劇像我這樣，我能這樣要求的原因是我的劇本好吧！」（笑）

編劇最重要是能穿引碎片

石：「我觀察到一個現象，新導演的編劇技巧不錯，但卻不能說一個完整的故事。最近的『煲車』是一個明證。」

1971年11月6日倪匡與金庸出席嘉禾為李小龍電影「唐山大兄」設的慶功宴，地點是今尖沙咀星光行5/F「翠園」。（圖片來自吳貴龍）

「怎樣去組合、穿引非常重要。那時為編『唐山大兄』、『精武門』，李小龍來找我，列出全部橋段。我說既然你都心裡有數裡就自己去編吧！他不能。我說技術就在這裡——把碎片縫合。武俠的公式是：開始惡人打好人，結尾好人打惡人，萬變不離其宗，能擺脫這公式的大概是最近劉家良的『武館』和『少年蘇乞兒』。『武館』結尾以武會友（與石琪見解相同）為武俠片的重要突破。

「但其實，我感到現時的電影普遍放棄結構，把片段炒雜碎而成，而觀眾也不太著意問為什麼。我也覺電影要求節奏要快，我寫對白絕不超過五十個字。我的怪癖是不喜寫夜景。」

問：你認為怎樣是合理的編劇費？

「最低限度多於導演的一般，但似乎是新導演的收費也不及就導演——張徹、李翰祥——的高。」

問：「回顧過去的作品你有哪些是喜愛的？」

「除了我的長篇武俠小說吧，金庸也認為它們不行。【火併】是我的最佳短篇武俠小說集，此外是【血影黃土】、【鐵手無情】、【白痴劫】和【俠義金粉】。我生性疏懶，在結集出版時也沒有把過去的作品作任何修改。我會一直向前寫下去。」

（本文獲作者授權刊登，標題及圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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