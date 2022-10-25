坂本龍一12月線上鋼琴獨奏會：「已經沒有體力辦現場演奏會了」

「這可能是最後一次用這種形式演奏」



坂本龍一於今日《10月25日）公布將於12月11日線上直播鋼琴獨奏會《Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022》，這本應是值得高興的事情，但他那一句「最後一次」，卻讓人戚戚然。



坂本龍一將於12月線上鋼琴獨奏會（影片截圖）

2022年12月11日，坂本龍一的鋼琴獨奏會《Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022》將於全球直播。他在宣傳文案中表示兩年前相近的日子，即是新冠肺炎疫情爆發日子，東京的攝影棚舉行無觀眾鋼琴獨奏會，「然而，這場直播獨奏會並未留下任何影像紀錄。」當時世界進入疫情生活新常態，社交距離、口罩、疫苗……從此人們生活變得不一樣。

坂本龍一表示這可能是他「最後一次」（影片截圖）

現在，不少國家開始復常，大型活動亦準備就緒。坂本龍一也帶來睽違兩年的「演奏中的坂本龍一」，可惜這並非有現場觀眾的演奏會，而是送上事先錄製的影像進行直播。

東京澀谷NHK放送中心509號攝影棚是坂本龍一眼中「全日本最優質的攝影棚」（NHK）

演出地點是被坂本龍一評為「全日本最優質的攝影棚」的東京澀谷NHK放送中心509號攝影棚，並從紐約招募電影製作團隊負責，除了製作網路直播影片，同時也是為了製作另一部等待後製的「演奏會電影」；而線上直播票價為30美元（約港元236元）。

坂本龍一的鋼琴獨奏會《Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022》線上直播票價港元236元（MUISC SLASH）

「已經沒有體力辦現場演奏會了，這可能是最後一次用這種形式演奏給各位觀眾看」看到坂本龍一的自述，相信大家艱忍傷感，這不禁令人聯想到教授患癌的新聞。年屆70歲的坂本龍一，曾於2014年7月公布患上咽喉癌，後來康復；2021年再度罹患直腸癌，及後癌細胞已擴散至肝臟、淋巴及肺部，最後接受共六次大小手術。

坂本龍一這番「最後」之言，我們只能祈望不會是真的是最後。