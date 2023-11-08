米開朗基羅逃亡所住秘密房間下週首度對外開放　牆面含大面積手稿

【文藝復興/古蹟/米開朗基羅】米開朗基羅憑大衛像以及《創世紀》天頂畫等作品舉世聞名，與達文西和拉斐爾·聖齊奧並稱「文藝復興藝術三傑」。早前意大利巴傑羅美術館（Musei del Bargello）宣布，將在下週開放佛羅倫斯聖老楞佐大殿（Basilica di San Lorenzo）中一個秘密房間，專家相信米開朗基羅曾在內匿藏兩月，期間在牆面留下大量草稿。房間在1975年被發現，在多年修復工作後，今年會是首度對公眾開放。



米開朗基羅曾匿藏兩個月的秘密房間將對外開放（Musei del Bargello）

秘密房間與意大利麥地奇（Medici）家族息息相關，麥地奇家族是佛羅倫斯15世紀至18世紀最強大名門望族之一，家族成員遍佈政商界，曾產生多名教宗以及政要，堪稱控制佛羅倫薩命脈。當時麥地奇家族大力贊助藝術家，米開朗基羅便曾加入麥地奇家族所人文學院，就哲學和藝術進行全方位學習。後來在1513年，家族成員當選教宗，委任米開朗基羅重建佛羅倫斯聖老楞佐大殿立面，並為教堂大殿創作雕塑，後來贊助人因經濟原因停止工程，但這成為米開朗基羅接觸該建築契機。

在1527年，他參與政治運動促使麥地奇家族離開佛羅倫薩，並與當時政府交好。於是1530年麥地奇家族重獲政權時，他被時任教宗處死，專家相信該判決便是讓米開朗基羅在秘密房間中匿藏兩個月的原因。

該房間長10米、寬3米、若2.5米高，牆面有大面積米開朗基羅手稿，多為人體肖像，其中有些與他《麗達與天鵝》以及大衛像等其他作品相關。在文藝復興時期完結後，這間房便吿荒廢，在1975年被發掘前一度成為煤炭儲藏室。房間將於今年11月15日（星期三）開放至來年3月30日，每週限量100枚門票出售。受房間尺寸限制，每名訪客最多能在房間逗留15分鐘，每次最多能讓4人同時參觀。