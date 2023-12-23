深圳展覽｜光影藝術季215件作品遍佈全深圳　唔止燈光效果咁簡單

一束追光，讓城市的想象交匯。2023年12月22日至2024年2月25日，第四屆「深圳光影藝術季」再次聚力綻放。在充滿美好與幻想的歲末冬季，是時候停下匆匆奔波的腳步，赴約一場跨越新舊的光影盛筵！你，準備好了嗎？



「深圳光影藝術季」作為城市公共藝術活動先鋒，持續吸納國內外知名藝術家以光影藝術助推深圳國際影響力，帶動多元跨界聯動。越來越多不同視角的人走進城市空間，打開城市想象，讓每道光都敍説獨特的故事，每個人都成為城市的發光體。

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本屆光影藝術季由深圳市人民政府主辦，以「光合創想」為主題，延續「1+5+4+n」的覆蓋全城多展域模式（即福田主展區+羅湖、南山、寶安、龍崗、光明5個分展區+龍華、坪山、鹽田、大鵬4個展點 +35個活動地點）。在光之領域，國內外傑出的創造者與思想者們將城市品格融入創作，以光為合作思想，傳遞鵬城魅力。

星羅棋布 光影作品先睹為快

今年的光影藝術季，將展出來自多個國家及地區的105組215件光影藝術作品，舉辦33場主題藝術活動，多項光影藝術將如閃爍繁星般散落在鵬城10區各展域。簡單彩色的燈光效果？只會發光的模型裝置？NONONO！光是看到下面幾件作品的介紹，就已經按耐不住想打卡的心了！（本「追光者」已經連約誰一起去看展都想好啦～）

舞動城市 Block Party by Plug & Play

📍福田主展區 深圳節日大道及周邊區域

舞動城市：Glow Shenzhen & i light Singapore的夢幻聯動（ShenzhenTIME提供）

本屆「深圳光影藝術季」與「新加坡燈光節」（i light Singapore）達成雙展聯動，將2023新加坡燈光節的一件具有代表性的互動裝置藝術作品——《舞動城市》以「作品互換」的形式借展並首次亮相中國。作品裏那些來自新加坡的樓宇，會跟隨觀眾的左右搖擺而舞動扭轉；伴隨着人羣互動，數字化的樓宇也擁有了自己的個性與靈魂。

童年夢境 by 馬壯、範詩磊、董豐瑞

📍福田主展區 深圳節日大道及周邊區域

童年夢境：青年藝術家通道展品，閃着光的摺紙童趣（ShenzhenTIME提供）

童年夢境：青年藝術家通道展品，閃着光的摺紙童趣（ShenzhenTIME提供）

《童年夢境》是本屆深圳光影藝術季面向國內外青年藝術家公開徵集，並通過專家委員會評選成功入選的青年藝術家作品。青年藝術家們對摺紙進行裝置化，表達代表着傳統和現代之間的和諧共存；將中國傳統文化借用現代光影藝術形式完美的再現，讓觀眾沉浸於傳統文化的魅力之中。

我是我自己的規則 by 沈少民

📍福田主展區 深圳節日大道及周邊區域

我是我自己的規則（ShenzhenTIME提供）

《我是我自己的規則》是個聯動多處户外屏幕的作品，旨在在狂熱的商業廣告中，擠出一縷清風。

純粹圓環 by 許東亮+棟樑國際照明設計中心、杭州勇電照明科技有限公司、深圳市光概念智慧科技有限公司

📍福田主展區 深圳節日大道及周邊區域

純粹圓環（ShenzhenTIME提供）

純粹圓環（ShenzhenTIME提供）

《純粹圓環》是一件互動感應燈光與音響裝置。在無人落座時，它的既定燈光程序會自動運行，呈現光影變化；而當有人落座時，即會觸發互動模式。圓環燈光分設44節，紀念深圳立市44週年。每節即一個座位。創作者以「友誼緣環」的概念，設置了同時出現兩個座椅紅色燈光的概率，期冀茫茫都市中的陌生人們，以光聚合，萌生友誼。

環形隧道 by UFO媒體實驗室

📍福田主展區 深圳節日大道及周邊區域

環形隧道：出自連續四年參展的OG之手（ShenzhenTIME提供）

作為中國最早的新媒體藝術實驗室，UFO媒體實驗室從2020首屆開始，連續四年以原創的多媒體作品參與深圳光影藝術季。本次參展作品《環形隧道》通過相對而立的一對鏡面，將地面在視覺上無限延伸。

環形隧道：出自連續四年參展的OG之手（ShenzhenTIME提供）

隨着鏡面角度的變換，又在視覺上構成環形隧道。作品綜合了機械運動鏡面、無限反射空間以及視聽聯覺等因素，使它既是混合媒介的藝術裝置，也是動態的概念建築體。時、空、聲、畫的多維立體拓展中，也讓觀眾具像化地感受到了新媒體藝術的無限可能。

深圳：一個長鏡頭 by 郭熙

📍福田主展區 深圳節日大道及周邊區域

深圳：一個長鏡頭（ShenzhenTIME提供）

《深圳：一個長鏡頭》用閃爍的字幕和取景框為深圳標誌性建築的景象賦予電影感和文學性。

各抒己見 by 李青青 、深圳市千百輝智能工程有限公司

📍羅湖展區 筍崗中心花園

各抒己見（ShenzhenTIME提供）

深圳非常明顯的標籤就是「打工人」，在一個個打工人組成的城市裏，背後有千千萬萬鍵盤工作的敲打，一樣的鍵盤在不同人的手裏常用鍵也不一樣，投出最受歡迎的按鍵吧。我是 CtrI+V。以鍵盤按鍵概念設計的燈光藝術互動裝置，底下部分為發光燈箱，多彩的顏色意指不同的打工人色彩；上面主題部分為不鏽鋼材質；上面字體部分為發光面板，顏色與底下燈箱顏色統一。手指觸摸或落座重力感應即可實現燈光顏色的變化。

共生 by 深圳市大晟環境藝術有限公司

📍南山展區 深圳灣人才公園

共生（ShenzhenTIME提供）

「來了就是深圳人」，充分表達深圳吸引人才、尊重人才，包容、開放、創新的自信、友好的城市形象；「共建、共創、共生」是極其重要的可持續良性發展的生態核心。

雙螺旋（演化1）by 趙寧

📍光明展區 虹橋公園

雙螺旋（演化1）（ShenzhenTIME提供）

DNA是生命的本質，是物種的身份證。作品基於生命科學邏輯，以生命的基本形態—DNA的形態為基礎，通過這個裝置，我們可以觀察其完美的形態，同時也可以看到其在水中的扭曲倒影，而水的平面則因人類活動或風的影響而發生變形。人類的進化和由人類引起的環境變化，通過這個作品可以幫助我們在基因和DNA領域進行重要的探索。

《遇見觀瀾》主題光影秀 by 龍華區城市管理和綜合執法局、龍華區文化廣電旅遊體育局、利亞德智慧科技集團有限公司

📍龍華展區 觀瀾古墟古寺廣場

遇見觀瀾（ShenzhenTIME提供）

古寺廣場3DMapping數字內容創作，結合觀瀾古墟在地文化進行數字內容創作。

不止展覽 更多精彩展演互動等你解鎖

看完了精選展品的介紹，想必大家都對流光溢彩的光影藝術季拉滿了期待值。除了光影展外，今年的光影藝術季依舊有花式精彩活動等你探索～追光的同時，盡情擁抱摩登都市的美好吧！

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光影藝術季定格萬般樣態 ，絕對是各位「追光者」不能錯過的光影享受！速速碼住這份光影地圖，跟隨「光的指引」，參與線上線下打卡，還能獲得豐富禮品周邊哦～

光影地圖打卡活動

時間：2023.12.22-2023.12.25 19:00-22:00pm

2023.12.30-2024.1.1 19:00-22:00pm

地點：深圳節日大道信息中心



關注禮：關注深圳光影藝術季官方公眾號及抖音號即可免費領取光影地圖。

打卡禮：打卡三件及以上光影藝術季展品並帶上話題#深圳光影藝術季#，分享至小紅書或分享光影藝術季公眾號活動推文至朋友圈，可以免費獲得光影藝術季定製夜光紋身貼。

集贊禮：小紅書打卡帖點讚超過10個／微信朋友圈分享帖點讚數超22個，可以獲得光影藝術季定製發光鍵帽或發光眼鏡。（每人限領一份，禮品數量有限，送完即止）



踏上本次尋光之旅，2023.12.22至2024.2.25，約上小夥伴打卡第四屆「深圳光影藝術季」；在快節奏都市中奔波了一整年，是時候放慢奔波的腳步；於光譜中追逐光影，享受一次隨心所欲的光影City Walk吧~

光影藝術季

開放時間：2023.12.22-2024.2.25



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