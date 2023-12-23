深圳好去處｜加菲貓家族現身南山方大城　影相打卡再找美食逛書店

加菲貓家族來深圳南山區的方大城FangdaCity過聖誕啦！

關於童年卡通片的回憶裏，總會偶爾閃過那隻身披橙色短毛的異國短毛貓吃吃喝喝的片段；時隔15年沒有登上大熒幕的「加菲貓家族」，終於回歸啦！



什麼，有路人稱竟然在深圳方大城同「加菲貓家族」合照！不僅看到了一如既往冷酷帥氣貪吃的「加菲貓」，還看到了萌趣值MAX的「寶寶版加菲」，和與他失散多年的邋遢街頭貓老爸「維克」。等不及了，馬上就去方大城偶遇！

打卡「加菲貓家族」閃光舞台👇👇👇

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和老爸「邋遢街頭貓維克」失散多年後重逢！巨大的「加菲貓家族」空降深圳方大城北區二樓，一家人就要齊齊整整～

跑馬燈閃爍的玻璃立牌上憨態可掬的加菲貓，搞怪又有趣。晚上燈光亮起的瞬間，節日氛圍拉滿～來到這被mini加菲貓王國的緊緊環繞，一切煩惱瞬間都拋開啦。

瀰漫着標誌性橙色的打卡空間，讓人忍不住想跟酷酷的「加菲貓家族」來幾張親密合照。舞台周邊身披彩燈的聖誕樹夜晚隨着加菲貓舞台的燈光一起閃爍，雙旦節日氣息Max！

打卡「加菲風」復古圓頂小屋👇👇👇

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橘黃色的小屋在銀色背景襯托下，增添了幾絲復古氣息。拍照嘎嘎出片，和加菲貓一起Play Harder！

和「加菲貓家族」一起坐在農場風的方形草垛上，瞬間魂穿電影裏，隨時準備一起吃吃喝喝、冒險出發啦～

在復古小屋旁邊，也有超大聖誕樹裝置哦！地上堆疊的禮物，掛滿可愛裝飾的聖誕樹；呆在節日氛圍滿滿的方大城，更期待聖誕和元旦的到來啦～

四處隨機掉落加菲貓家族&聖誕元素

在方大城的每個角落都能catch到加菲貓的貼紙，在每個角落的驚喜偶遇都忍不住拍下來和身邊的「加菲迷」分享～

這個節日，解鎖方大城

節日大餐選這兩家，超有vibe！

奔來旺

「誤入復古劇院？原來是高端海南菜～」奔來旺 · 公爵府 —— 深圳第一家高端海南創意菜餐廳，主打創新海南菜，連主廚本人也是來自海南。

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餐廳的裝修陳設浪漫精緻，每一張桌子都被精美的聖誕裝飾所點綴，紅色、綠色和金色的節日裝飾品裝點着每一個角落。

平安夜到來前，奔來旺 · 公爵府也推出了999元的聖誕浪漫雙人套餐+1314元的聖誕豪華雙人套餐。儀式感Max的節日，只想約喜歡的人來這過～

Le Stelle 星想

藏在玻璃房裏的Le Stelle 星想，是深圳的老牌西餐廳，主打「惠靈頓」和「乾式熟成牛扒」，還有地中海融合菜。

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店裏早已佈置上了聖誕節日裝飾，用餐環境奢華靜謐；平安夜大餐來這吃，享足法式儀式感～

聖誕到來之際，Le Stelle 星想也奉上了999元聖誕節雙人精選套餐，不僅有質感滿滿的主菜和餐食，還能吃到聖誕特供的潘納託尼聖誕蛋糕& 聖誕板栗火雞湯。平安夜約會地點選這，一定挨誇！

碼住寶藏小店，吃喝玩逛一站解決！

晴天

FangdaCity美食千千萬，主打亞洲融合創意菜的晴天在其中獨樹一幟。

木質桌椅在暗色燈光的襯托下，更加靜謐優雅。工作之餘約上三五好友來這微醺小聚，超愜意～

清暉小苑

深耕順德味道9年的清暉小苑，以極具順德菜記憶點的「撈」系菜式作為主打，征服了無數老饕的胃。

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從大空間到小細節，無一不瀰漫着流水般氤氲的嶺南庭院美感；在這裏品嚐精緻的順德菜，是視覺和味覺的雙重享受。

覔書店

覔書店，店名為古字體，同「覓」，意為探索與尋找；2014年落地深圳以來深受周邊「書蟲」的喜愛。

它的存在，彷彿是這座快節奏城市裏的家庭大書房。週末假期來這裏享受靜謐的閲讀時光，也不失為一種放鬆和享受。

野驛

城市中心的露營棲息地——野驛，天台營地、酒館燒鳥，共同構成了都市年輕人短暫逃離快節奏生活的烏托邦。

在這裏也能捕捉到聖誕節日的印記，不妨和新老朋友從這裏出發，感受一場精緻獨特的都市野營盛宴。

map地境

藏在方大城裏的map地境，是集品質家居和藝術生活於一體的多元商業空間；在這裏不僅能看到各種創意設計，還能觀賞各式各樣的復古汽車和潮玩。各具風格的精美陳設，在這就能大飽眼福！

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雲集四方美食的方大城裏，還有漁語魚、鷺溪、爐太郎、溪溪陶裏、store by .jpg、於大頭等寶藏小店。Chill vibe滿滿的吃、喝、逛、玩，在這裏就能一條龍實現。

（深圳Book提供）

準備好在這個節日來點不一樣的嗎？即刻出發，跟着閃亮登場的「加菲貓家族」打卡「Love And Magic · 復古嘉年華」吧。帶住這份活動清單，聖誕to跨年，和喜歡的人一起來「方大城」感受不一樣的節日魅力！

方大城

地址：深圳市南山區西麗龍珠四路2號

交通：深圳地鐵7號線龍井站B出口

營業時間：週日-週四 10:00-22:00，週五-週六 10:00 -22:30



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