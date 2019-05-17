【快評．我要準時下班】為公司賣命？日劇給「996」工作制的啟示

近期熱話除了剛上映的電影《復仇者聯盟4：終局之戰》、下檔的台劇《我們與惡的距離》之外，當然少不了春季日劇《我要準時下班》（わたし、定時で帰ります，港譯《我要準時放工》）。 《我要準時下班》是2019年春季網路討論度相當高的一部新劇，特別的是，作品的影響力已跨足到了兩岸三地，在東亞引起一陣「我要準時下班」的共鳴。

日劇《我要準時下班》的宣傳照。（截取網絡）

平心而論，《我要準時下班》在製作上並不特別突出，普通日劇常有的毛病一個都沒少：劇情鬆散淹沒主軸、對話淪為教條式照本宣科、強硬插入三角戀元素等……。

而且，就連標題《我要準時下班》，能夠達成的最大因素，竟是因為主角在一間推廣正常工時的公司上班！

換句話說，其實該劇從背景設定開始，就沒有想要「打破常規」或是「改變社會」之類的雄心壯志。

但「各花入各眼，何必問來人」，兩岸三地觀眾自可因為那些「金句」而激動，如「比起升職還是朝九晚六比較幸福」、「我不打算比現在更努力」、「客戶滿意不就好了嗎」，在心理投射幻想，讓美麗的女主角代己一吐怨氣，除此之外更無所求。

打工仔最討厭的數字：996

此刻，對比日前馬雲以「996工時」（朝早9時返工、夜晚9時放工，一周工作6天）震驚世人，《我要準時下班》彷彿代表了新一代勞動者的心聲，是年輕人不再努力了嗎？

其實，「996工時」有一個致命的問題：它不付錢的。

2019年5月10日，阿里巴巴為102對員工夫妻舉辦集體婚禮。婚禮上馬雲提倡男性工作要996，生活上要669。 馬雲在稍後為滅火而準備的辯詞中，清楚表示了他說的「996工時」中，那些比起正常工時多出來的時間，是要「自我充實」用的，不是真正的工作。 倘若要自我充實，儘管可以去看電影、聽音樂、彈鋼琴，甚至能打太極拳，指不定能出一個「武林高手」，卻不會有人認為這是在「996工時」吧？ 馬雲所指的「自我充實」，唯一用途就是用於工作，而且就是現在、目前、正在工作的這間公司，狹隘一點來說，就是為了老闆。

那其實還是工作，公司會因此得益的，老闆的收入會因此增長，但勞工本人不會得到任何利益。是的，勞工可能為此加薪、升職，但只是「可能」，其可能性和女孩在小吃攤遇見「霸道總裁」的機率一樣高。

事情總要回到現實來的，年輕人撻伐「996工時」，和高喊《我要準時下班》的原因都一樣：賺不到錢。

經濟高成長的世代，一去不復返

日本高壓、高工時的工作環境，來自於經濟成長時期，背後是年資論酬和終身雇用制在支撐的：正因為有著做下去就能保證雇用與加薪的環境，職員才能苦撐下去。

此前日劇《超級特派員》探討日本在泡沫經濟之後，企業為節省人事成本而拋棄終身僱用制，大量使用派遣職員的現象。（截取網絡） 但是經濟泡沫之後，終身雇用制瓦解，非正式工作者越來越多，以及派遣制度的興起，都讓高壓工作環境的根本正當性動搖。既然無法保證能夠得到正式聘用，為什麼打工仔要超時工作？既然是派遣員工，根本不會在一地久留，又為什麼要自願加班？ 工作是為了賺錢，假如賺不了錢，那就不叫工作，叫做「道德慈善」行為。 在早期，日本企業家訴諸媒體輿論，控訴年輕人沒毅力、喪失日本人的「根性」等等，正是要訴諸道德，將工作包裝成慈善。這時期，許多日劇如「超級特派員」、「散工買樓夢」等，也試圖將人力派遣與打工仔等包裝起來，形成「努力就能成功」的新樣板。

在《我要準時下班》一劇中，如何提升自身工作效率，也是能夠準時下班的原因。（截取網絡） 但現實是，日本泡沫經濟一去不復返，那不是喊喊口號、拍拍日劇就能挽回的。人的願望始終不能違逆物理法則，就像鐵球往地表落下的加速度一定會與木球相等，大家都知道派遣與打工仔有沒有「根性」，其實不會影響他們的所得。 《我要準時下班》背後隱含的意義是：比起我準時下班能得到的（聚會、美食、自由甚至是健康），公司卻不能給我等值的鈔票。

「996工作制」的正當性 老闆給不起！

事實上，世界上比「996工時」更嚴苛的工作比比皆是。例如，軍人甚至警察，理論上來說是24小時待命，長官一通電話，無論是婚喪喜慶都要趕回來整裝待發；醫護人員，直接睡在醫院中也是屢見不鮮；消防救難員，職業就與生命危險相伴。