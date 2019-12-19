周杰倫J-tea魔杰的茶上海新分店　神還原電影名場面如周董博物館

周杰倫聯合創始的魔杰電競旗下的新店在上海開業，在這裡可以喝奶茶、打電競、聽CD，近距離接觸和周杰倫有關的一切，除了活在傳說裡的新專輯。

距離《說好不哭》發布僅僅過去3個月，閒散了3年的周杰倫一反常態地又推出了一首新歌：《我是如此相信》，作為妻子昆凌的電影主題曲。為了這首歌，周杰倫特意拉來了方文山和黃雨勳助陣，還得意地在INS寫下感言： 寫一首好聽的歌不用太久，只要有感覺就行。

而佛系的粉絲們卻早已看透了一切：給自己老婆寫新歌只需要幾天，給我們寫歌就要花上一年時間，還是用廣告曲炒冷飯？即使粉絲們嘴上說著拒絕，卻依然架不住想要為偶像花錢的熱情。

（《我是如此相信》CD封面）

如果給最近幾年的周杰倫選一個關鍵詞的話，那一定是「不務正業」。雖然說好的專輯遙遙無期，做其他事情倒是格外認真：寵老婆、愛奶茶、上綜藝、玩電競，每件事情都做得盡心竭力。

新歌的熱度還沒過去，又傳來了另一個好消息：「奶茶鴿」參與創立的魔杰電競旗下的「J-tea魔杰的茶」今天在上海正式開業了。知道這個消息後，我去現場體驗了一番，順便也看看周杰倫的又一次「不務正業」做出了什麼成果。

新店不僅有周杰倫的音樂、周邊，以及他最愛的電競，連飲品名字也是以他的歌來命名。這對聽著周杰倫長大的歌迷來說，無疑是很大的福音。

1. 滿是周杰倫元素的新店

J-tea 魔杰的茶上海店（魔杰電競微博）

「J-tea魔杰的茶」選在了外灘的中央廣場。我一大早過來時，門口已經排起了長隊，估計粉絲們也是迫不及待想體驗小公舉喜愛的同款奶茶。整個空間一共分為了：茶飲區、電競手游區和輕⻝休閒3個區域。

步入新店，最顯眼的就是一個大大的Q版周杰倫人偶，穿著和《范特西》封面相同的紅色帽衫，手裡還拿著一杯珍珠奶茶。

純白色的空間裡隨處點綴著粉紅色：粉色隨行杯、菜單、聖誕樹、鋼琴……. 抬頭往上看，還能看到天花板上點綴著1.5萬餘顆水晶和6000多個燈珠。不得不說，周杰倫對粉色的痴迷超乎尋常，現在完全就是放飛自我了，要多粉有多粉。

在點單區的右手處，還特別陳列了一台純手工打造的「秘密音樂手工鋼琴」。店員告訴我，這台鋼琴正是之前杰倫和師弟宇豪表演四手聯彈時候的那一架—— 他們二人在《不能說的秘密》中演繹的一段「 鬥琴」 ，直到今天都被粉絲奉為經典場景。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

往裡面走，便是周邊展示區。這裡的櫥窗擺放的都是周杰倫的經典周邊，包括周杰倫不同時期的經典簽名專輯、潮牌服飾，還有一輛《頭文字D 》裡的AE86模型—— 周杰倫在電影中駕駛的車輛。可以說每一樣物品都很珍貴，很多人都會特意在這裡與周邊進行合照。

周邊展示區（外灘授權使用）

在櫥窗對面能當場買到周杰倫的同款周邊，比如出道20週年來的紀念保溫杯、魔術撲克牌、王者榮耀UA聯名T恤、抱枕等…… 除此以外，周邊區還有一整面用不規則木板所打造的CD牆。粉絲可以拿起手邊的耳機來任意點播那些曾經伴隨著一整個青春期的歌。

CD牆（外灘授權使用）

大家都知道，周杰倫很愛打遊戲，新店的（電競）遊戲區域不僅配備高速無線的wifi，也有舉辦各類桌遊和手游活動。感覺隨手就可以來一盤lol和吃雞（遊戲簡稱）。店內小姐姐告訴我，每當有電競比賽時，這裡的大屏幕還會做賽事的轉播。說不定哪天來到店裡打遊戲，還能偶遇周杰倫。

2. 經典歌曲命名的飲品

既然是魔杰電競全球首家上海品牌授權旗艦店，奶茶好不好才是重中之重。畢竟，奶茶是周杰倫的最愛—— 從一句「 奶茶，我只愛優樂美」 開始，周杰倫用實際行動和日益發福的身軀，一步步坐實了自己“ 奶茶鴿」 的稱號。那麼，以周杰倫為主題的這家店，奶茶會有什麼樣的特別之處呢？

「J-tea魔杰的茶」一共有30多種奶茶，分為了「 哎喲，不 PANG 哦」、「魔J 美顏」 、「同一種泡泡」、「魔J酸酸奶」好幾個系列。很多款奶茶都是以杰倫經典歌曲來命名：像是園遊會、好久不見、爺爺泡的茶……看到這些名字，腦子裡就會不由自主地響起熟悉的旋律。

"爺爺泡的茶"（魔杰電競微博）

來這裏首當其衝是喝珍珠奶茶了！我點了招牌的鬍渣渣奶茶。這款增加了黑糖和可可粉的奶茶喝起來意外沒有想像中那麼膩。奶蓋濃郁絲滑，也不會很膩，再搭配Q彈的珍珠，令人有一絲驚喜。

另一款讓我感到驚喜的是「上海1943」，和同名的歌一樣，這款飲品充滿了濃郁的上海風情：以本土酒釀為茶底，搭配軟糯的熊貓圓子與香濃的桂花香，飲一口便猶如時空穿越，讓人忍不住哼起「消失的舊時光1943」。

「上海1943」（外灘授權使用）

店內有一個系列叫「哎喲，不PANG哦」，專門定製給怕發胖的女孩。（雖然從杰倫如今的體型來看，說服力並不怎麼強…… ）

其中一款「魔防彈奶茶」，以椰子油與草飼⻩油取代了傳統的牛奶，再搭配無糖配方，熱量控制在250大卡，喝一杯可以飽腹4小時。

「魔防彈奶茶」（外灘授權使用）

如果你是運動達人，一定不要錯過富含了多種維生素的「同一種泡泡」系列—— 和《同一種調調》歡快而精巧的旋律相同，這個系列的飲品清新的口感，也給人充滿活力的感覺。

我最推薦金桔百香泡泡。喝的時候，不僅能聞到金桔的清香，還能吃到顆粒感飽滿的百香果。酸甜的口感一點也不膩。

金桔百香泡泡（外灘授權使用）

3. 不務正業的「鴿中之哥」

這次奶茶店的開業，讓歌迷激動不已的同時，也在心裡暗暗苦笑：周杰倫又「不務正業」了。最近3年，除了世界各地旅遊度假之外，周杰倫沒寫幾首歌，副業倒是做得風生水起：拍攝自己的旅遊類綜藝節目《周遊記》、在深圳投資「魔杰電競」。

事實上，周杰倫對副業的熱衷絕非最近幾年才開始的。自從2004年開設古董店Omni by JFK之後，周杰倫一直樂此不疲地在各個領域開疆拓土，內容則是五花八門：潮牌、KTV、餐廳、健身房、耳機品牌……總之，只有你想不到的，沒有他沒做過的。

儘管他自稱「自己並不適合做副業」，但搞事情的步伐一直沒停下過。目的倒不是為了賺錢，更多地是興趣使然。

周杰倫（IG@jaychou）

最典型的就是美食。眾所周知，周杰倫的一大愛好就是吃：帶著朋友逛夜市、喝奶茶都是日常操作，看到好吃的就管不住自己的嘴：錄製綜藝的時候，節目組準備了楊梅，結果他吃起來就沒完，搞得大家都要把自己的楊梅讓給他。

除了這些，他還特別愛吃手抓餅——據說他最早並不想代言手抓餅品牌，但吃過之後，立刻就同意代言了，每次演唱會，還會特意準備手抓餅給全體工作人員。

或許正是由於這個緣故，周杰倫的副業中，餐廳佔了很大一部分。除了的「J-tea 魔杰的茶」之外，他還開設過「MR.J義法廚房」、「藤原豆腐店」、「天台食堂」、「J大俠中華料理」等多家餐廳，每隔一段時間就會冒出來一家新店。

「藤原豆腐店」（FB@Mr.J.藤原豆腐店。）

小公舉的另一愛好就是電競。周杰倫的電競事業開始於拍攝《青蜂俠》時期。據說，那段時間他沉迷於LOL（英雄聯盟）不能自拔，玩得連續四天沒有出門。為此，他不遺餘力地為自己熱愛的遊戲站台，不僅成為了《英雄聯盟》的代言人，專門寫了主題歌，還和IDG建立了「魔杰電競館」，成為了「網吧店主周杰倫」。接著，又打造了自己的「Mr.J」戰隊，戴著口罩打遊戲的畫面還意外地上了央視。

4. 「鴿中之哥」的背後 藏著一個有趣的靈魂

由於長期拋下音樂事業轉而痴迷副業，如今提到周杰倫，粉絲們想到的不再是「周杰倫發了什麼新歌」，而是「周杰倫又搞什麼了？」。不管做的是什麼，反正不是發專輯——對於已經跳票無數次的新專輯，歌迷們早就學會了用淡然的心態去面對：鴿鴿（鴿，放鴿子，即放飛機）開心就好，出不出的專輯什麼的，隨緣吧。要知道，過去的周杰倫絕對是樂壇的模範學生，一年一專從不失約，一口氣就是9年。

周杰倫（IG@jaychou）

誰也想不到的是，這位好學生的叛逆期來得猝不及防，從2016年的《床邊故事》後，到今天為止一共只出了4首歌。在這三年裡，周杰倫無數次表示，新專輯會有的：比如2018年，周杰倫就演唱會上信誓旦旦地宣布，新專輯將會在明年推出。結果，歌迷們望眼欲穿地盼到了第二年，等來的是周杰倫義正辭嚴的回應：新專輯是謠言。留下一眾粉絲在風中凌亂。

就這樣，這張傳說中今年年初推出的新專，生生被拖成了薛丁格的專輯，眼看著2019年都要過去了，依然沒個影子。對於歌迷們鋪天蓋地的催促，周杰倫則表示心態很穩定：別問，問就是還在製作中。

周杰倫（IG@jaychou）

其實，周杰倫今天的行為並不奇怪。他本就是這樣愛好廣泛的人，只不過被音樂的追求暫時遮蔽了而已。如今，在華語樂壇擁有了不可撼動的地位的他，終於可以徹底地放飛自我、追求人生中的新樂趣了。相比於曾經那個酷酷的樂壇小天王，如今這個可愛又傲嬌、什麼都要試一試的周杰倫，才更接近他原本的樣子。

正如同這家店裡集合的各種元素一樣：熱愛音樂、酷愛粉色、喜歡喝奶茶、痴迷於電競遊戲，這些組合在一起，才是最真實、最生動的周杰倫。