郝柏村否認「中共是抗戰中流砥柱」：兩岸史觀疏離的縮影

親身經歷抗日戰爭、國共內戰、1958年「八二三炮戰」，並曾任台軍參謀總長、台國防部長、台行政院長，以中華民國陸軍一級上將退役的郝柏村，於3月30日下午14時47分逝世於台北三軍總醫院，享壽101歲。這位曾經在台灣政壇權傾一時的風雲人物，近年多次批評中國大陸抗戰史觀，稱「中共是抗戰中流砥柱」的說法有欠公道，並反對將「八年抗戰」改為「十四年抗戰」的提法。為何郝柏村對抗戰史觀持這種態度呢？這還要從他成長的經歷講起。

2019年，郝柏村出版《血淚與榮耀︰郝柏村還原全面抗戰真相（1937─1945）》，敘述其研究的抗日戰史。（Facebook＠Pubu）

在對日抗戰全面爆發前夕，郝柏村當時還在江蘇省鹽城縣立實驗小學讀書。他回憶在1931年「九一八事變」發生時：「當時共黨勢力對蔣公與國民黨多方抨擊醜化，宣傳是蔣委員長授命張學良採取不抵抗主義，以致東北輕易失守。但連毛澤東自己都說，不打沒把握的仗。」郝認為，中共無端指責蔣介石與國民政府，不僅讓蔣「背鍋」，更在抗戰中保存實力，未拼盡全力抵抗侵華日軍。由此可知，郝自幼對中共的宣傳已無好印象。

老家在土地革命中被「分浮財」

由於郝柏村家在鹽城屬於望族，當抗戰後期中共領導的新四軍將鹽城做為軍部所在地活動時，郝家便受到了中國共產革命的「洗禮」。1943年，郝柏村隨重炮一旅補充團駐印度時，父親郝緒齡來信稱：「家中三年以來被洗劫四次，衣服被帳已盡僅存四壁，此全家之大概也。」

郝柏村在回憶錄裏也記載：「抗戰最後三年，國共衝突尖鋭了，我家在村中算是地主階級，蘇北於抗戰期間被共軍佔領，初期以『抗屬』（抗日將士家屬）身份不加驚擾，後期則明顯階級鬥爭，所謂『三年以來被洗劫四次』，實即共黨對地主的鬥爭。」老家屢次遭到中共土地革命中的「分浮財」，出於個人因素，郝柏村對中共在抗戰中的評價自然不會太高。

由中共中央黨史研究室（現為中共中央黨史和文獻研究院）編寫、中共黨史出版社出版的《中國共產黨歷史》，為目前中共官方對包括抗戰史在內最權威的史學著作。（許陳品／多維新聞）

2013年，郝柏村出版了《郝柏村解讀蔣公八年抗戰日記：一九三七─一九四五》，並在新書發佈會上強調：「八年抗戰是蔣委員長領導的，沒有第二個人」；2014年，他在北京蘆溝橋中國人民抗日戰爭紀念館參訪時，也再次重申此說法，反駁「中國共產黨是抗戰的中流砥柱」。

實際上，以前中國大陸在官方宣傳中長時間並未重視國軍在正面戰場的貢獻。

1995年，時任中共總書記的江澤民在紀念抗戰勝利50周年大會上的說法是「在中國共產黨倡導的抗日民族統一戰線的旗幟下，以國共兩黨合作為基礎」，各界團結抗日。江還強調「中國的持久抗戰特別是中國共產黨領導的敵後抗戰，抗擊和牽制了日本陸軍總兵力的三分之二」，對日軍覆滅起了「決定性作用」。

直到2005年，時任中共總書記的胡錦濤才在紀念抗戰勝利60周年大會上首度提及「中國國民黨在正面戰場」的貢獻：「中國國民黨和中國共產黨領導的抗日軍隊，分別擔負着正面戰場和敵後戰場的作戰任務，形成了共同抗擊日本侵略者的戰略態勢。」不過胡也把談話焦點放在：「敵後戰場鉗制和殲滅日軍大量兵力，殲滅大部分偽軍，逐漸成為中國人民抗日戰爭的主戰場」，也是在突出中共才是抗戰的主力。2015年，中共總書記習近平也承繼這個說法，稱「正面戰場和敵後戰場相互配合、協同作戰，都為抗戰勝利作出重要貢獻」。

武漢會戰時期，蔣介石檢閱部隊。（網絡圖片）

批評中國大陸對抗戰的歷史敘事不實

然而，郝柏村並不認同中國大陸官方的說法，他說，中共說法過度抬高中共在抗戰中起的作用，貶低了蔣介石、國民黨與國軍的貢獻。郝表示，大陸官方「對49年以前的抗戰歷史，不但是隱瞞，而且是扭曲」。他以自己參觀上海淞滬抗戰紀念館的例子，抨擊館內「對松滬戰役的描述99％都是假的」，不僅未提及中日雙方在戰役中投入了100萬人參戰，包括國府投入軍隊70萬人、日本軍隊30萬人，並造成近40萬人傷亡的事實，但館中只有數支游擊隊向日軍投擲手榴彈的記述，太過輕描淡寫。郝柏村稱：「毫無疑問，正面戰場是決定性，敵後戰場只是一個補助性的」， 而且從比例上來說，「抗戰正面戰場95％，敵後戰場5％」。

不僅如此，郝柏村於2019年出版《血淚與榮耀︰郝柏村還原全面抗戰真相（1937─1945）》一書時，亦反對2017年起中國大陸將中小學教科書中的「八年抗戰」（1937─1945年），通通改為「十四年抗戰」（1931─1945年）的說法。他表示：「以九一八事變為抗戰開始時間，是自外於二次大戰，實乃自貶抗戰的光榮與驕傲。所以，吾人必須清楚了解，局部抗日行動與八年全面對日抗戰，絕不可混為一談。」

面對郝柏村對中共抗戰貢獻的不以為然，中國國防大學戰略教研部教授、解放軍少將徐焰撰文反駁，依據1978年蔣緯國（1916─1997年）所編的《抗日御侮》一書，戰後日本解密的檔案數字是總計傷亡130萬人，而戰時國軍傷亡是日軍的3至5倍，所以當國軍傷亡360萬人，估算斃傷日軍85萬人，得出中共在抗戰期間消滅50餘萬日軍的結論，反駁了郝柏村「正面戰場95％、敵後戰場5％」的說法。

2014年7月7日，高齡95歲的郝柏村造訪盧溝橋。（網絡圖片）

呼籲放棄內戰史觀 回歸抗戰史實

郝柏村分析，由於過去中共基於對蔣介石、國民黨在大陸時期先合作後武裝鬥爭的血海深仇，全盤否定了蔣在抗戰中的領導與功勞。他呼籲：「七十多年過去了，血濃於水的民族感情，應該已經衝破了黨派間的舊隙。因此，我很希望大陸新世代的領導人，能完全放棄內戰史觀，本實事求是的精神，將抗戰歷史放在各黨派之上，還給中國抗戰歷史的原本面貌。」

值得注意的是，一方面，固然郝柏村呼籲中國大陸重視蔣介石與國府在正面戰場的貢獻，但與此同時，如今依據《108課綱》編寫的台灣高中歷史教科書，對中共在抗戰中的描述僅有「伺機擴大」、「發展勢力」等寥寥數語、草草帶過，等於中共在台灣歷史課本抗戰章節的完全缺位。要還原抗戰史的本來面貌，恐怕還需台灣政府與學界直面中共在抗戰過程中的犧牲與奉獻，如1937年的平型關戰鬥，伏擊了日軍輜重隊；1940年百團大戰，減輕了國軍在正面戰場的壓力。也許等上述事迹都編入台灣歷史教科書後，才能稱得上是較客觀的還原抗戰史真相。