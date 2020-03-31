郝柏村否認「中共是抗戰中流砥柱」：兩岸史觀疏離的縮影

行走中國
撰文：
最後更新日期：

親身經歷抗日戰爭、國共內戰、1958年「八二三炮戰」，並曾任台軍參謀總長、台國防部長、台行政院長，以中華民國陸軍一級上將退役的郝柏村，於3月30日下午14時47分逝世於台北三軍總醫院，享壽101歲。這位曾經在台灣政壇權傾一時的風雲人物，近年多次批評中國大陸抗戰史觀，稱「中共是抗戰中流砥柱」的說法有欠公道，並反對將「八年抗戰」改為「十四年抗戰」的提法。為何郝柏村對抗戰史觀持這種態度呢？這還要從他成長的經歷講起。

2019年，郝柏村出版《血淚與榮耀︰郝柏村還原全面抗戰真相（1937─1945）》，敘述其研究的抗日戰史。（Facebook＠Pubu）

在對日抗戰全面爆發前夕，郝柏村當時還在江蘇省鹽城縣立實驗小學讀書。他回憶在1931年「九一八事變」發生時：「當時共黨勢力對蔣公與國民黨多方抨擊醜化，宣傳是蔣委員長授命張學良採取不抵抗主義，以致東北輕易失守。但連毛澤東自己都說，不打沒把握的仗。」郝認為，中共無端指責蔣介石與國民政府，不僅讓蔣「背鍋」，更在抗戰中保存實力，未拼盡全力抵抗侵華日軍。由此可知，郝自幼對中共的宣傳已無好印象。

老家在土地革命中被「分浮財」

由於郝柏村家在鹽城屬於望族，當抗戰後期中共領導的新四軍將鹽城做為軍部所在地活動時，郝家便受到了中國共產革命的「洗禮」。1943年，郝柏村隨重炮一旅補充團駐印度時，父親郝緒齡來信稱：「家中三年以來被洗劫四次，衣服被帳已盡僅存四壁，此全家之大概也。」

郝柏村在回憶錄裏也記載：「抗戰最後三年，國共衝突尖鋭了，我家在村中算是地主階級，蘇北於抗戰期間被共軍佔領，初期以『抗屬』（抗日將士家屬）身份不加驚擾，後期則明顯階級鬥爭，所謂『三年以來被洗劫四次』，實即共黨對地主的鬥爭。」老家屢次遭到中共土地革命中的「分浮財」，出於個人因素，郝柏村對中共在抗戰中的評價自然不會太高。

由中共中央黨史研究室（現為中共中央黨史和文獻研究院）編寫、中共黨史出版社出版的《中國共產黨歷史》，為目前中共官方對包括抗戰史在內最權威的史學著作。（許陳品／多維新聞）

2013年，郝柏村出版了《郝柏村解讀蔣公八年抗戰日記：一九三七─一九四五》，並在新書發佈會上強調：「八年抗戰是蔣委員長領導的，沒有第二個人」；2014年，他在北京蘆溝橋中國人民抗日戰爭紀念館參訪時，也再次重申此說法，反駁「中國共產黨是抗戰的中流砥柱」。

實際上，以前中國大陸在官方宣傳中長時間並未重視國軍在正面戰場的貢獻。

1995年，時任中共總書記的江澤民在紀念抗戰勝利50周年大會上的說法是「在中國共產黨倡導的抗日民族統一戰線的旗幟下，以國共兩黨合作為基礎」，各界團結抗日。江還強調「中國的持久抗戰特別是中國共產黨領導的敵後抗戰，抗擊和牽制了日本陸軍總兵力的三分之二」，對日軍覆滅起了「決定性作用」。

直到2005年，時任中共總書記的胡錦濤才在紀念抗戰勝利60周年大會上首度提及「中國國民黨在正面戰場」的貢獻：「中國國民黨和中國共產黨領導的抗日軍隊，分別擔負着正面戰場和敵後戰場的作戰任務，形成了共同抗擊日本侵略者的戰略態勢」不過胡也把談話焦點放在：「敵後戰場鉗制和殲滅日軍大量兵力，殲滅大部分偽軍，逐漸成為中國人民抗日戰爭的主戰場」，也是在突出中共才是抗戰的主力。2015年，中共總書記習近平也承繼這個說法，稱「正面戰場和敵後戰場相互配合、協同作戰，都為抗戰勝利作出重要貢獻」。

武漢會戰時期，蔣介石檢閱部隊。（網絡圖片）

批評中國大陸對抗戰的歷史敘事不實

然而，郝柏村並不認同中國大陸官方的說法，他說，中共說法過度抬高中共在抗戰中起的作用，貶低了蔣介石、國民黨與國軍的貢獻。郝表示，大陸官方「對49年以前的抗戰歷史，不但是隱瞞，而且是扭曲」。他以自己參觀上海淞滬抗戰紀念館的例子，抨擊館內「對松滬戰役的描述99％都是假的」，不僅未提及中日雙方在戰役中投入了100萬人參戰，包括國府投入軍隊70萬人、日本軍隊30萬人，並造成近40萬人傷亡的事實，但館中只有數支游擊隊向日軍投擲手榴彈的記述，太過輕描淡寫。郝柏村稱：「毫無疑問，正面戰場是決定性，敵後戰場只是一個補助性的」， 而且從比例上來說，「抗戰正面戰場95％，敵後戰場5％」。

不僅如此，郝柏村於2019年出版《血淚與榮耀︰郝柏村還原全面抗戰真相（1937─1945）》一書時，亦反對2017年起中國大陸將中小學教科書中的「八年抗戰」（1937─1945年），通通改為「十四年抗戰」（1931─1945年）的說法。他表示：「以九一八事變為抗戰開始時間，是自外於二次大戰，實乃自貶抗戰的光榮與驕傲。所以，吾人必須清楚了解，局部抗日行動與八年全面對日抗戰，絕不可混為一談。」

面對郝柏村對中共抗戰貢獻的不以為然，中國國防大學戰略教研部教授、解放軍少將徐焰撰文反駁，依據1978年蔣緯國（1916─1997年）所編的《抗日御侮》一書，戰後日本解密的檔案數字是總計傷亡130萬人，而戰時國軍傷亡是日軍的3至5倍，所以當國軍傷亡360萬人，估算斃傷日軍85萬人，得出中共在抗戰期間消滅50餘萬日軍的結論，反駁了郝柏村「正面戰場95％、敵後戰場5％」的說法。

2014年7月7日，高齡95歲的郝柏村造訪盧溝橋。（網絡圖片）

呼籲放棄內戰史觀 回歸抗戰史實

郝柏村分析，由於過去中共基於對蔣介石、國民黨在大陸時期先合作後武裝鬥爭的血海深仇，全盤否定了蔣在抗戰中的領導與功勞。他呼籲：「七十多年過去了，血濃於水的民族感情，應該已經衝破了黨派間的舊隙。因此，我很希望大陸新世代的領導人，能完全放棄內戰史觀，本實事求是的精神，將抗戰歷史放在各黨派之上，還給中國抗戰歷史的原本面貌。」

值得注意的是，一方面，固然郝柏村呼籲中國大陸重視蔣介石與國府在正面戰場的貢獻，但與此同時，如今依據《108課綱》編寫的台灣高中歷史教科書，對中共在抗戰中的描述僅有「伺機擴大」、「發展勢力」等寥寥數語、草草帶過，等於中共在台灣歷史課本抗戰章節的完全缺位要還原抗戰史的本來面貌，恐怕還需台灣政府與學界直面中共在抗戰過程中的犧牲與奉獻，如1937年的平型關戰鬥，伏擊了日軍輜重隊；1940年百團大戰，減輕了國軍在正面戰場的壓力。也許等上述事迹都編入台灣歷史教科書後，才能稱得上是較客觀的還原抗戰史真相。

【郝柏村逝世】國台辦刊文哀悼　稱讚「民族情懷深厚堅決反台獨」
【郝柏村逝世】郝龍斌：郝柏村逝世不帶遺憾　心願台灣永保和平
【郝柏村逝世】郝柏村李登輝二人互鬥　國民黨「主流非主流」之爭
台灣前行政院長、參謀總長郝柏村逝世　享壽101歲
百歲郝柏村出回憶錄盛讚兩蔣　批馬英九破壞義務兵役制
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。