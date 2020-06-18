費玉清《一剪梅》歐美爆紅　全因一句「雪花飄飄北風蕭蕭」

英語為目前世界上使用範圍最廣的語言之一，連帶讓英語歌曲的傳唱度比其他語言來得更高。與英文流行歌曲相比，受限於語言文化，中文歌曲要走出華人圈、走紅歐美至今仍相對困難。不過，2020年上半年，有首經典中文老歌成功傳遍歐美大街小巷。於2019年舉行吿別演唱會後宣布「封麥」、開始享受退休生活，在華人圈有極高知名度的台灣歌手費玉清，其招牌歌曲《一剪梅》竟意外在歐美爆紅，還登上國際音樂平台熱播排行榜前三名！

費玉清為華人樂壇知名歌手，並於2019年舉行吿別演唱會後宣布「封麥」。未料招牌歌曲《一剪梅》竟意外在歐美爆紅，還登上國際音樂平台熱播排行榜前三名！（百度百科）

點開知名音樂軟件Spotify，《一剪梅》在挪威、新西蘭熱門歌曲排行榜排名第一，芬蘭與瑞典則排第二，在歐美社群網站有極高的討論熱度，可謂中文歌曲有史以來的第一次。《一剪梅》收錄在費玉清1983年發行的專輯《長江水此情不留》裏，還成為1984年同名電視劇《一剪梅》的主題曲，從此紅遍華人大街小巷，成為經典中文歌曲。為何一首將近40年的經典老歌會在費玉清退休一年後突然爆紅呢？

其實這首歌一開始會被歐美網民注意到，並非因為費玉清的華人知名度，而是一位網民蛋哥（egg man）上傳的翻唱視頻。片中，蛋哥頭頂着光頭，在雪地裏一邊旋轉一邊唱出每位華人都能哼唱一段的《一剪梅》副歌歌詞「雪花飄飄北風蕭蕭，天地一片蒼茫」。不過，該視頻於2020年1月上傳時並未引起關注，直到2月時有網民Buji、Haonsleg把蛋哥這段視頻上傳到影音平台Youtube，分別把視頻取名為《Chinese man in da snow》、《Asian man sings beautiful song in snow》後，開始吸引不少歐美網民點閲。

網民Goated Beats上傳的《xue hua piao piao bei feng xiao xiao Type Beat (prod. Goated) Chinese Eggman Singing》，至今已有315萬的點擊量。（Youtube@Goated Beats）

此曲真正引起歐美年輕人的注意，還是3月時有位專門製作惡搞影片的網民_bluch_帶動起惡搞蛋哥唱《一剪梅》的風潮，讓這首歌開始在Instagram，Twitter等各大社群平台瘋傳。目前Youtube上，蛋哥唱《一剪梅》的相關視頻，以擁有6.61萬訂閲戶的網民－Goated Beats所上傳的《xue hua piao piao bei feng xiao xiao Type Beat (prod. Goated) Chinese Eggman Singing》的播放數最高，至今已有315萬的點擊量。

對於不懂中文的歐美人士來說，《一剪梅》副歌「雪花飄飄北風蕭蕭」搭配一位在雪地裏唱歌的光頭華人，具有一股神奇的魔幻感，不少網民表示聽完之後腦中只剩下不斷迴響的「XUE HUA PIAO PIAO BEI FENG XIAO XIAO」（歐美網民對副歌歌詞「雪花飄飄北風蕭蕭」的漢語拼音）。儘管不懂歌詞意思，歐美網民也紛紛沉迷在費玉清的柔亮嗓音與完美的轉音裏，還能從中體會到歌曲營造出來的孤寂與絕望之感。

《一剪梅》爆紅，歐美網民們開始考據這首中文歌的出處，查到原唱為費玉清，也終於理解「XUE HUA PIAO PIAO BEI FENG XIAO XIAO」的歌詞含意，字面意思為「下了大雪，吹起寒風」。不過更深一層的含意為「人生遭到困難到達谷底」，網民們以此衍生出「當別人向你抱怨某件事情時，但此事對你而言早就習以為常，並對這類抱怨感到厭煩時」，就可以用「XUE HUA PIAO PIAO BEI FENG XIAO XIAO」回覆，代表遭遇困境卻束手無策。對於因為新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在家中隔離的歐美人士來說，這首歌的意境與今日的處境十分契合，於是衍生出許多迷因圖（meme，有趣的東西在網絡上被廣泛轉載）與表情包。

網民juanpods將知名卡通結合「XUE HUA PIAO PIAO BEI FENG XIAO XIAO」，並搭配費玉清的歌聲製作而成的惡搞視頻，已有50萬的點擊量。（Youtube@juanpods）

網絡的便利性，使文化交流的現象變得普遍，不過當一項事物離開原來產生的環境，並在異地流行起來時，無可避免地會產生「文化轉譯」（translation）的現象。文化轉譯並非單純的語言翻譯，以日常用語來說，有些專業術語由於和人們的日常生活有緊密關係，自然融入而變成生活用語，在這個過程中，這些專業術語除了保留原有的意思外，還被賦予新的含意，如「包裝」一詞，本意是將要賣的商品用紙包裝或裝進盒子、容器裏，不過現在則泛指美化某個人事物的形象，像是藝人明星需要經過經紀公司的「包裝」來建立人設。很明顯地， 「雪花飄飄，北風蕭蕭」同樣也經過了「文化轉譯」，被賦予了新的意涵。

傳唱30多年的老歌，因為網絡的便利性而有了再次走紅的機會。儘管現在在網絡上搜索《Yi Jian Mei》（《一剪梅》音譯）或是「XUE HUA PIAO PIAO BEI FENG XIAO XIAO」，會找到許多網民惡搞的短片，但不少歐美網民留言表示，帶有濃厚中國風的《一剪梅》，激發他們想學習中文的興趣，也稱讚費玉清的歌聲非常好聽。這意味着，一首經典歌曲不僅經得起時間的考驗，不論是經過正式演唱，或跨越語言隔閡的網絡文化轉譯後，更能為世人所銘記，絕不會被埋沒。