古書保存大不易　台北故宮揭藏書秘辛

為拉近社會大眾與歷史文物的距離，台北故宮近年來致力於舉辦文物科普講座，增加一般民眾對於「國寶」的了解，觀賞時不再一頭霧水。 7月28日上午，由台北故宮與台北市立圖書館合作舉行的「故宮國寶樂一夏」活動，請來台北故宮圖書文獻處助理研究員曾紀剛演講「書緣．書事．書香．書福」，向民眾介紹較少參展的故宮藏書，並說明清代善本古籍之歷史。

曾紀剛首先介紹台北故宮藏書，其來源可分為四大類：清宮舊藏、楊守敬觀海堂藏書、北平圖書館舊本與各界捐贈。而清宮舊藏依其存放、製作地點又可再細分為八類：昭仁殿（《天祿琳琅》）、文淵閣（《四庫全書》）、摛藻堂（《四庫薈要》）、養心殿（《宛委別藏》）、國史館（史稿方誌）、武英殿（殿本國書）、內閣大庫藏書（檔案），以及慈寧宮（《龍藏經》）。

台北故宮所藏《四庫全書》部分書卷。（台北故宮博物院）

曾紀剛解釋，台灣立委經常質問故宮，為何館藏如此豐富，卻老是展出書畫與器物，而不見其他諸如檔案類文物展出？他舉例，如清代官員向皇上問安的請安折，台北故宮館藏就有幾千件，但特別為此設計展覽，展出這類文書實在沒有意義。展出故宮文物除了其背後歷史、文化藝術價值外，還需考慮觀展者的體驗，若是將所有藏書檔案放在玻璃櫃中展出，對於觀展民眾來說其感受可能比觀賞書畫、瓷器還要無趣。若民眾好奇、想看故宮館藏文獻檔案，近年已有數字化，可多利用故宮網站細細瀏覽。

而存放在昭仁殿的《天祿琳琅》，實為清廷皇室內廷藏書代稱，主要收藏宋代以來歷代的善本書。乾隆帝（1736－1795年在位）即位後便要求各宮殿所收藏之善本書都集中於昭仁殿存放，並為這批藏書整理書目，為首部官修善本目錄。可惜這批珍貴書本於嘉慶二年（1797年）的大火中付之一炬。今日流傳之《天祿琳琅》為嘉慶年間（1796－1820年）重新收集、續編而成，且其版本大多數皆有問題，像實為康熙年間出版，卻假稱為明版書等，除此之外，台北故宮還藏有乾隆年間《欽定天祿琳琅書目》。

乾隆皇帝花費無數人力、心血，收集歷代善本書編修而成的《天祿琳琅》，因嘉慶二年大火，至今只能從《欽定天祿琳琅書目》，遙想乾隆當年清宮藏書盛景。（台北故宮博物院網站）

由於清宮許多藏書的編目都與乾隆帝有關，曾紀剛特別為乾隆愛蓋章的行為喊冤，他拿少數躲過嘉慶二年大火的宋版書－《孔氏六帖》為例。該書為孔子四十七代孫孔傳（1065－1139年）所著，為宋乾道二年（1166年）韓仲道泉州刊本。這本宋版孤本，上頭除了乾隆印外還有明代文淵閣章印，通過研究書中歷代古人所留下各個印章、題跋，終於還原該書流向經歷。

原來《孔氏六帖》最早收於明代內府，但本數已不全，後從宮中留出輾轉為雍正年間的山西按察使、藏書家宋筠（1681－1760年）所得，後於乾隆年間入藏內府。曾紀剛說明，乾隆印章已成為考證文物真偽的辨別方式，而書畫與善本書上所留下的印章、題跋與注記，也成為學者研究其流傳蹤跡方法之一。

乾隆帝除了《天祿琳琅》外，最重要的就是《四庫全書》之編成。由於日前明代《永樂大典》抄本現身法國拍賣場，曾紀剛特別向民眾介紹大典類書籍與一般善本書的不同之處。大典類在於將一本本善本書內容打散重編，雖然其內容可能從已絕跡之宋版或是明版書抄寫而來，但難以看出原有書本樣貌。當時乾隆帝有想通過大典書籍，再把絕跡善本書重現，即「輯佚」。不過工程實在太過浩大，後來乾隆帝還是改擇將已有的良好版本收集，以此編成《四庫全書》，但其過程造成眾多書版浩劫。目前台北故宮藏有62冊《永樂大典》、《四庫全書》，以及相當珍貴的《四庫全書薈要》。

《孔氏六帖》原各自成書，最初刊行共三十卷。不過南宋時書坊將其合併刊行，並改為百卷，元明以後便不見最早的三十卷版本，可見其珍貴。（台北故宮博物院網站）

除了清代、民國以來的藏書外，曾紀剛特別感謝一位隨國民黨政府來台的藏書家－沈仲濤（1892－1980年）。他在過世前將一生所收集90部古書捐贈予台北故宮，其中有一本書更是相當罕見的宋版書，為郭知答集注《新刊校定集注杜詩》，為宋寶慶元年（1225）廣東漕司刊本。根據元代藏書家記載，廣東漕司刊本之杜詩，製作精良且「字大宜老」，可惜元代以後便不見該書蹤影。他表示，這本書在沈仲濤捐贈前，多被認為已經絕跡，萬萬沒想到竟還能見到失傳已久的宋版書。

雖然一般民眾無法像故宮研究員般幸運，能夠與古書有近距離接觸，不過曾紀剛希望民眾在觀賞故宮館藏文物時，能夠留意到這批承載知識的古籍，並經由這次演講，對於書本本身的由來、經歷，有進一步的認識。