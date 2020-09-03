央視BBC正面對決？同期推杜甫紀錄片　誰能拍出中國詩聖真風采？

今年上半年疫情期間，BBC的紀錄片《杜甫，中國最偉大的詩人》爆紅網絡，引起中國網友的熱議。也有不少網友發出不滿：憑什麼唐代詩聖，反而先被英國人拍出來了？其實早在2017年，央視紀錄片頻道的導演李文舉和團隊，就開始籌備《跟著唐詩去旅行》的項目，依照杜甫、孟浩然、王維、岑參四位唐代詩人的生活軌跡，重走他們的旅程，並挖掘、領悟和尋訪這些唐代的詩人與當代中國人的聯繫。現在《跟著唐詩去旅行》已製作完畢，9月上旬在央視播出。一条採訪總導演李文舉，聽他解讀詩人周遊天下的因和果，及拍攝幕後的故事。

自述：李文舉 編輯：陳薇沁（一条）

以前年輕人了解中國傳統文化，很多是看央視的紀錄片頻道。李文舉在這個頻道一幹就是20年，走過許多人跡罕至的地方。「中國特別偏僻的地方有許多讓人驚豔的風景，我們每次的第一反應是，如果李白或杜甫來這個地方，會寫一句什麼樣的詩？」

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拍攝《跟著唐詩去旅行》的契機由此而來。為了重走杜甫、孟浩然、王維、岑參四位唐代詩人的旅程，李文舉團隊還分別邀請了四位國內知名文人——詩人西川、書法家魯大東、學者酈波和教授楊雨，來當旅行嘉賓，去探究風景、詩人、詩歌和當代人之間的聯繫。

從2017年立項後，拍攝了半年多，又經過長時間的剪輯、修改，李文舉覺得播出唐代詩人相關的紀錄片，必須慎之又慎，沒想到最後讓英國人在播出上搶了先。

BBC出品的紀錄片《杜甫，中國最偉大的詩人》（點圖放大瀏覽）：

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儘管話題相似，但是BBC拍攝的《杜甫，中國最偉大的詩人》和央視紀錄片《跟著唐詩去旅行》有著眾多差異：

主持人重走杜甫旅程的長短不同：BBC——邀請著名主持人邁克爾伍德重走杜甫一生所經過的所有地方，從杜甫出生長安說起；央視——側重在杜甫晚年最高產的時期，即安史之亂後。

情感出發點不同：BBC——把杜甫和莎士比亞相提並論，把他放在聖人的位置上；央視——片中杜甫更像是成都人的親人，成都人走訪杜甫草堂跟去鄰居家串門沒什麼區別。

朗誦詩歌版本和方式不同：BBC——邀請了莎翁劇專業戶伊恩麥克萊恩（Ian McKellen）爵士深情朗誦杜詩的英譯版本，杜詩被翻譯後，格律消失，韻文變成了散文；央視——邀請當代詩人西川用搖滾的方式來唱杜甫的詩。

對杜甫評價的立場不同：BBC——採訪研究杜甫超過50年的美國學者宇文所安，他認為杜甫的詩歌體現他十分關心糧食和蔬菜，吃飽了就可以暫時忘記國家的興衰；央視——拍攝的杜甫更強調他在艱難險阻之境，從未忘記國家。以下是李文舉的自述。

杜甫篇嘉賓現代詩人西川（一条授權使用）

杜甫：一輩子憂國憂民，卻沒當上過大官，晚年橫死湘江，至死不渝。

旅行理由：被迫

尋訪旅客：現代詩人西川

我們的第一集叫做《江湖》，講的是杜甫。我們選擇現代詩人西川去重走杜甫晚年這段路。兩千年，兩個詩人之間一段跨時空的交流。西川給杜甫寫了一首詩，其中有一句「在一個晦暗的時代，你是唯一的靈魂。」

西川嘗橡栗（一条授權使用）

隴南地區：塞外苦厭山，南行道彌惡 ——《青陽峽》

我們拍攝的紀錄片裡，出現的第一個地方是隴南的山頭。安史之亂後，杜甫為了尋找安身之所，帶著家人從甘肅天水向四川成都出發，在山裡走了半年多。他這時候的生活是非常貧窮的，還曾寫詩提到吃飯都成問題，時常要撿秦嶺山道上的橡栗吃。西川出於好奇心，也去撿這個路上掉落的橡栗吃：「哇，這也太苦了！」

但杜甫沒有停止寫作，他在這條道路上寫了24首紀行詩。《青陽峽》這首詩裡的“塞外苦厭山，南行道彌惡”，意思是說，我都厭煩了這種天天爬山的日子了，越往南走，道路越艱辛。在如此艱苦的環境裡，詩歌成為杜甫唯一的精神寄託，和苦難生活的救贖。

（一条授權使用）

四川成都：安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏—— 《茅屋為秋風所破歌》

杜甫從隴南穿過去後，就來了他暫且安身的地方——四川成都。朋友送給了他一塊地，在那他置了一個草堂，後人稱「杜甫草堂」。這段時間的杜甫心態是比較平和的，也創作了許多類似《春夜喜雨》中「好雨知時節，當春乃發生」這樣的傳世之作。

對於中國人來說，杜甫草堂是不可多得的文學聖地。但我們不是西方人對於聖賢那種膜拜的態度，對成都人來說，杜甫就是本地人，這種親切感是獨一份的。西川抵達杜甫草堂的時候，發現裡面有一群小小解說員，都是10歲左右的孩子，杜甫的詩歌張口就來。去杜甫草堂對他們來說，就跟去鄰居家串門似的。

（一条授權使用）

西川還去參觀了按照杜甫的描述、用西南地區建造法營建的杜甫茅屋，用當地舖茅草的辦法鋪設屋頂，風一起，茅草漫天。「卷我屋上三重茅」的確不是隨口說說的。

「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，詩聖的胸懷是從自己的小小茅屋出發，想到全天下人的疾苦安危。

（一条授權使用）

夔州：無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來—— 《登高》

在杜甫去世的前幾年，他留在夔州（今重慶市奉節縣），夔州在古代是一個非常重要的戰略地，它扼守著長江三峽。這個時期是杜甫人生中最憤怒而高產的時期，他寫了300多首詩。我們很好奇，在這麼顛沛流離的晚年，他是如何保持如此旺盛的創造力的。

「風急天高猿嘯哀，渚清沙白鳥飛回，無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來。」當西川登上三峽之巔，突然下起了大暴雨，一會天又晴了，天開雲散。在廣闊的天地裡看到雄渾壯闊的長江，從天地流過，才明白晚年多病、被迫戒酒的杜甫的悲愴之情。西川老師情不自禁地說：「杜甫顯靈了！」

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孟浩然篇嘉賓書法家魯大東（一条授權使用）

孟浩然：孟浩然生前名滿天下，好友遍地，但就是不得皇上賞識，放現在就是背包客。

旅行理由：自願

尋訪旅客：書法家魯大東

「風流天下聞」的孟浩然，其實比當過一段時間小官的杜甫更「慘」，一生未能當官從政。40歲參加最後一次科考，也落榜了。他並沒有選擇回故鄉襄陽，而是去了吳越之地，一去就是兩年。他也沒什麼功利心，就是去看看朋友散散心。

選擇魯大東走孟浩然這一段路，主要是因為他的性格有些像孟浩然，在吳越之地有不少好友。魯大東選擇模仿孟浩然慢旅行的方式，騎自行車幾百里，從杭州出發，一路行至溫州。

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揚州：故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州—— 《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》

李白是孟浩然的鐵粉。大家都知道李白當時是一個非常遺世獨立的人，誰都看不上，但他竟然對無官無爵的孟浩然另眼相看。當時孟浩然科舉失利，李白去黃鶴樓送他，寫下《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》，這首詩不經意間養活了千年後揚州的旅遊業。

「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州」，魯大東到達揚州的時候，正是三月，遍地是遊客，所有的酒店都住不進去。當地的旅遊部門對我們說，要是李白寫的是「一年四季下揚州」就好了。唐代的一句詩，竟影響到了我們今天的經濟。

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吳越之地：移舟泊煙渚，日暮客愁新—— 《宿建德江》

孟浩然大約在40歲的時候，參加了人生最後一次科舉，很不幸地又落榜了。但與杜甫不同的是，他逐漸放下了心中的鬱結，前往現在的江浙地區，拜訪好友，散散心，成為了一個閒散的山水田園詩人。

在古代要想當一個說走就走的背包客，比現在難多了。因為如果你不在政府系統工作，你就不能使用官道，旅行是十分不易的。孟浩然用坐船的慢旅行方式遊吳越，也留下了許多名篇。

建德江（一条授權使用）

「移舟泊煙渚，日暮客愁新，野曠天低樹，江清月近人」。魯大東為了仿照這種慢旅行，就選擇了騎自行車游江浙，也是現代版的慢旅行，比較貼合「移舟泊煙渚」的感覺。騎行400多公里，看到的浙江西部建德江，至今還是煙波浩渺。

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襄陽：人事有代謝，往來成古今。江山留勝跡，我輩复登臨—— 《與諸子登峴山》

在人生的終點，孟浩然還是回到了故鄉襄陽。晚年時，他跟一些老友在漢江遊玩，突然有感而發，留下了這首《與諸子登峴山》。

孟浩然雖然在唐代是孟夫子，「風流天下聞」，但是在當代的影響力肯定比不上李白和杜甫。我們試著去雁蕩山看唐代的摩崖石刻，想要找到孟浩然留下的痕跡，結果整個山都看遍了，只找到杜審言（杜甫的爺爺）留下的一個摩崖石刻。

如果說成都人認為杜甫是當地人的話，那孟浩然就是屬於襄陽的，襄陽有許多孟浩然的痕跡，還有孟浩然廣場和孟浩然大廈。

（一条授權使用）

王維篇嘉賓學者酈波（一条授權使用）

王維：王維年少得志，年老歸隱，放現在就是別人家的孩子。

旅行理由：歸隱

尋訪旅客：學者酈波

王維一生平順，過上了中國傳統文化裡特別理想的生活——官隱雙得。早年當官，年少得志，在最繁華的長安度過了大半生。晚年，看淡了世間繁華，隱居終南山和惘川（藍田），在惘川留下《惘川集》，包含20首短小精悍的名詩。

盛唐的長安城是世界經濟文化中心，王維則是長安繁華的見證者。這一集選擇學者酈波去重走王維的路，酈波是當年第一個簽名支持西安的“恢復長安”運動的學者，他太了解王維對於盛唐的心馳神往。

王維在御史台精舍碑上留名（一条授權使用）

長安：九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒—— 《和賈舍人早朝大明宮之作》

西安在盛晚唐的時候，不一定叫長安城，而是京兆府城。王維的這首《和賈舍人早朝大明宮之作》，寫出了大明宮早朝的氣氛和皇帝的威儀。

年少得志，王維當時也是惴惴不安。酈波跟著西安碑林博物館的001號講解員楊燁去看了一塊禦使台精舍碑，上面有700多位名門望族之人的簽名，許多人都是御使，王維任監察御史的時候，只能在側面留了一個名。

西安（一条授權使用）

當時的長安就和現在的北京、上海一樣，它日常的狀態就是離別和歡聚，有許多才華之士要來，又有更多人要離開，就和現在的高精尖人才差不多。王維每過一段時間，就要送走一個人。他的《渭城曲》可以說是中國離別詩裡認知度最高的一首。 「渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。」

王維為好友送行，既有告別的不捨，又有為大家去遠方建功立業的打氣壯行。他也在一次又一次的告別中發現，繁華的長安並不是那麼適合他。

（一条授權使用）

惘川：空山不見人，但聞人語響——《鹿柴》

王維晚年的時候，去了一個離長安40公里的地方，叫惘川（現西安市藍田縣輞川鎮），中間隔著一個現在很有名的地方——白鹿原。惘川在一個非常封閉的峽谷裡，像一個世外桃源。王維在那寫了《惘川集》，20首詩，20個景點。

張效東是地道的藍田人，以前是個中學老師，退休後，他就立志要把「家鄉人」王維的詩中的景點，一個一個找到，標註出來。酈波跟著張效東老師，去找這些詩歌裡的風景。其中最讓人驚訝的，就是鹿柴。看著森林中光影的反射，聽見村莊裡孩童的笑聲，才明白王維為什麼寫了「空山不見人，但聞人語響」。

（一条授權使用）

岑參篇嘉賓教授楊雨（一条授權使用）

岑參：岑參本可內地當官，卻主動去邊疆建功立業，放現在就是理想主義者。

旅行理由：愛國

尋訪旅客：楊雨

唐朝其實出現了許多邊塞詩，李白、王維都是寫邊塞詩的好手，岑參的特殊性在於他本可以在內地當官，但是他投筆從戎去做幕府，去現在的新疆，當時的西域。

這期的嘉賓是教授楊雨，一位出生在湖南的女學者，從來沒有去過邊塞。她自己特別渴望邊疆的遼闊，就主動申請去重走岑參之路。

（一条授權使用）

庫車 天山：忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開 ——《白雪歌送武判官歸京》

岑參作為一個內地人，在農曆8月，偶然經過了天山，看到了漫天飛雪。對於當時的他來說，是不可思議的奇景。很巧的是，楊雨和攝影團隊當時在天山裡的公路上正好碰到了大雪，正好是8月，也就體會到岑參作為內地人，遇到八月飛雪時的激動情緒。

傾聽邊防軍人王鑫訴說12年保衛邊疆的故事（一条授權使用）

西北第一哨 白哈巴邊防連：馬上相逢無紙筆，憑君傳語報平安——《逢入京使》

岑參在西行途中，遇到了前往長安的東行使者，寒暄許久，還託他帶一封書信回家，詩內盡是思鄉之情。

最後一站，為了體會這種報效祖國的情感，楊雨去看望了邊防哨所的軍人，跟一位軍馬飼養員聊了聊現代軍人對於邊防的看法。陝西小伙子王鑫是邊防驛站的一名軍馬飼養員，捨不得和他朝夕相處的軍馬分離，他在邊疆一待就是12年。幾千年來，保衛邊塞的人，對於邊塞純粹的熱愛以及責任感，從未改變。

如今，我們第二季的製作團隊已經集結完畢，預計會拍攝6集6位詩人，已確定的有白居易。唐詩系列拍攝完畢後，我們還想陸陸續續地拍攝宋詞、元曲、魏晉南北朝的、漢代的詩歌的旅行紀錄片。我們希望古詩詞在今天社會是活著的，而不僅是一個文學的標本。我們做幕後的人，就把片子做得足夠精彩，能引起這個時代年輕人的興趣、跟他們去溝通，這是我們的一個理想。

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