回魂夜也有餐單？千萬別放牛肉　有道菜原來用作測試逝者有否回來

為了解決現代人生活節奏急速的問題，連喪事也要「超特急」，所以香港殯葬服務設有「回魂速遞套餐」，回魂夜前黃昏送到，方便喪家，減省買食物的煩惱，可謂相當體貼入微。（本文內容節錄自《鬼王廚房——舌尖上的地獄飲食文化》。）

文：施志明博士（香港史學會理事、《學是學非》專家嘉賓）、潘啟聰博士（香港恒生大學社會科學系一級講師）

別給牛頭馬面吃牛肉馬肉 有寵物須暫時送走 點圖看看回魂夜餐單及更多傳統禁忌：

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那麼問題來了，逝者來了又走了，沒見着，為何我們會相信有回魂？

回魂？源自佛道的故事

前設是我們相信人有靈魂，而人是由靈魂支配軀體。離開軀體後的靈魂，仍有相當意識。所以，有亡魂，就要超渡。至於是佛教還是道教產生這種「回魂」之說，現在學術上仍頗多爭議。

有的說六朝道經之中，如吳葛玄纂集《太上慈悲道場消災九幽懺》及《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》的齋儀，便是以深度懺悔，來消災度厄及超渡。而到了南朝《太上洞玄靈寶業報因緣經卷之八》、《生神品第十九》有「做七」的說法，視之為「回魂」「頭七」的起源。其後逐步發展出民間流傳的故事，諸如「十王殿」的說法。人死後「送王官」（閩南人的說法），就是每逢做七、百日、對年、三年之期，到地府十王殿進行審判。

你沒看錯，是三年，所以是否要守喪三年呢（苦笑）？總之，人死後，依次序送到地府受審。果然打一場人生的官司，所費時間不少。

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《鬼王廚房——舌尖上的地獄飲食文化》書本封面

書名：鬼王廚房——舌尖上的地獄飲食文化

作者：施志明博士，香港史學會理事，香港珠海學院亞洲研究中心副研究員。畢業於私立珠海大學中國文學及歷史研究所，專研香港新界風俗文化及開埠初期發展史，著有《本土論俗：新界華人傳統風俗》，以及學術論文多篇。近年不時透過傳媒推廣本地歷史文化，如無線綜藝資訊節目《學是學非》、《粵講粵㜺鬼》擔任專家嘉賓、蘋果日報動新聞節目《港古佬》擔任專家主持。

潘啟聰博士，現職香港恒生大學社會科學系一級講師。畢業於私立珠海大學中國文學及歷史研究所，博士論文以文藝心理學角度分析蘇曼殊及其作品，畢業後致力文藝心理學研究。著有《當文學遇上心理學──文藝心理學概論》，以及學術論文多篇。近年研究興趣轉向以心理學理論分析鬼故事如何令人感驚慌之議題，並曾發表過〈恐懼在生活中蔓延. ——鬼故事的讀者心理研究〉、〈鬼故事的讀者心理研究〉等學術及會議論文。潘博士曾擔任過香港浸會大學文學院鬼文化學術周嘉賓，亦曾以〈口耳相傳的恐怖〉為題舉辦座談會。

【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】