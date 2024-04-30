母親節禮物推薦2024｜10大必備保健品：護肝補血、NMN限時43折

母親節禮物推薦2024｜母親節不知大家想好送甚麼嗎？相信不少子女關心的，都是長輩們的健康，由於體內營養會隨時間流失，除了日常飲食要夠營養，補充營養品也是個很好的選擇。以下分享10大健康保養品，包括大熱的NMN，並按各種成分或功效分類，現時更限時30港元起就能入手！



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母親節禮物推薦2024｜蟲草

從中醫角度看，蟲草有效補腎益肺，可以改善呼吸系統，增強身體抵抗力，讓整個人更為精神，非常適合年長者保健體魄。

母親節禮物推薦2024｜健康保養品1. 樂道 大學蟲草 60粒

母親節限定以 HK$210 購買（原價HK$309、即68折）

蘊含活性成分蟲草腺苷、蟲草多醣及蟲草酸，結合由香港頂尖大學研發的「高抗氧專利技術」，有助強健體魄，滋陰保腎，寧神安眠，延緩衰老。蟲草採用頂級品種，品質純正上乘，適合日常保健。

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母親節禮物推薦2024｜健康保養品2. Melty Enz 御藥堂 培植蟲草菌絲體 CS-4 60粒

母親節限定以 HK$175 購買（原價HK$369、即47折）

特別適合清肝保肝、壓力失眠或心血管問題人士使用。選用頂級冬蟲夏草分離所得的菌種培植而成，有效補肺強肝、養精益氣、全面提升免疫力、滋陰補腎、改善失眠、促進上呼吸道健康、強化肺部健康等。

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母親節禮物推薦2024｜心血管健康

飲食佔健康重要部分，若然習慣食太多重口味或油炸食物，或會積聚膽固醇，減慢血液流動，形成水腫等問題。因此，要避開水腫情況，需時刻保持心血管健康。

母親節禮物推薦2024｜健康保養品3. 明治 野口醫學研究所納豆精華錠 HQ 4000FU 120粒

母親節限定以 HK$195 購買（原價HK$502、即39折）

相信不少人都知納豆的強大功效，不過都會因為口感而卻步。而這款保健品，便富含納豆發酵提取物，不僅有效改善血液循環，軟化和增加血管彈性，結合洋蔥皮提取物及黑胡椒提取物，更能提升納豆激酶吸收和功效。

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母親節禮物推薦2024｜健康保養品4. Caruso's 澳洲天然草本靜脈曲張美腿丸 60粒

母親節限定以 HK$215 購買（原價HK$474、即45折）

擁有45年歷史的澳洲品牌，並由當地生產。這款保健品有效提升膠原蛋白的形成和健康，裡面的抗氧化劑，亦助減少自由基對身體細胞的傷害，促進雙腿和手部的血液循環。

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母親節禮物推薦2024｜女性補血、健康

對於女生而言，最重要是補血養身，才能保持精神的面色和狀態，因此攝取鐵質和排毒不可或缺！

母親節禮物推薦2024｜健康保養品5. FANCL 葉酸&鐵補充片30日份 120粒

母親節限定以 HK$73 購買（原價HK$130、即56折）

葉酸和鐵質可助促進製造紅血球，提升氧氣輸送，以及防禦系統健康，以展現紅潤好氣色。這款保健品更特別為準媽媽而設，蘊含11種懷孕必需的營養成分，包括葉酸、鐵質及9種維他命及礦物質等，亦加入兩種乳酸菌，有助增加體內益生菌數目。

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母親節禮物推薦2024｜健康保養品6. 天然養生有限公司 肝芝寶 60粒

母親節限定以 HK$278 購買（原價HK$398、即7折）

使用高質有機天然赤靈芝破壁孢子及提取物，結合姜黃、乳薊及葉綠素提取物，有助增強免疫力、排走毒素，並提升肝腎功能及紓緩身體疲倦感，讓整個人神采飛揚。

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母親節禮物推薦2024｜美肌瘦身

女生們天生愛美，不僅要積極運動和控制飲食，配搭保健品的話，功效相信定能事半功倍。

母親節禮物推薦2024｜健康保養品7. 逆齡因 NMN33000 市場罕見配方 NMN+天然松樹皮萃取物+白藜蘆醇 3in1 逆齡再生體驗

母親節限定以 HK$890 購買（原價HK$1,980、即45折；買3瓶再減，平均每瓶HK$850，再送意大利製造隕石抗衰老套裝）

採用超高濃度NMN、天然松樹皮提取物和白藜蘆醇，有助延長細胞壽命，提升肌肉耐力和肌力，改善睡眠質素，達致抗衰老作用。NMN是近年流行的保健品，能夠提升體內NAD+水平，並激活DNA修復能力，不論美顏或保健，都有著一定作用。

母親節禮物推薦2024｜健康保養品7. 逆齡因 NMN33000 市場罕見配方 NMN+天然松樹皮萃取物+白藜蘆醇 3in1 逆齡再生體驗 (官網)

母親節禮物推薦2024｜健康保養品8. BOTO 升級版膠原濃縮石榴汁隨身包 30包

母親節限定以 HK$78 購買（原價HK$189、即41折）

被韓國譽為「抗衰老名物」，採用50%優質西班牙種植的天然紅石榴萃取及細分子魚膠原蛋白，能為身體提供4大必要的營養素、10種維生素及10種礦物質，以調節生理期內分泌紊亂，同時抗氧化，維持肌膚保濕亮白。

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母親節禮物推薦2024｜健康保養品9. 光大參茸 養顏養血燕窩露

母親節限定以 HK$29.9 購買（原價HK$48、即62折）

燕窩由台灣製造，味道清甜，配搭黑糖、桂圓和雪耳，對養顏和養血有幫助，非常適合追求健康和美麗的都市女性。

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母親節禮物推薦2024｜健康保養品10.老行家 燕窩美肌滋潤套裝

母親節限定以 HK$699 購買（原價HK$805、即87折）

套裝包括3支極品即食燕盞、即食黑松露磯煮鮑魚及烏干達花膠筒，當中燕窩採用砂勞越洞燕頂級官燕盞，啖啖豐厚口感，而且味道清香、嫩滑和爽口；而上品花膠則有著豐厚膠質感，含有豐富蛋白質、鈣質等，有效養顏活血。