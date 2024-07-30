冷氣機｜不夠涼或與隔塵網、雪種無關！「這樣做」可避免銅喉外露

炎炎夏日，氣溫居高不下，許多人會開冷氣消暑，不過卻有人冷氣怎麼開都不冷，對此，冷氣師傅指出，有時候不一定是濾網太髒、漏雪種（冷媒）的問題，可能是冷氣室外機的「銅管（銅喉）外露」才導致冷氣不涼。



冷氣的銅喉可以加裝保護套，保護冷氣的效能，平均一年能省下25%電力。（Canva）

台灣「國際智家空間設計」於TikTok發出一則影片指出，由於冷氣室外機通常設置在戶外，經過風吹、雨打、日曬等情況，容易造成銅喉裸露的問題，銅喉裸露會導致冷氣效能下降，因為裸露的銅喉達到5公尺時，平均會降低冷氣效應1度，不僅使冷氣不涼，還會增加耗電量。

根據《NOWnews新聞網》報道，從事冷氣水電的莊師傅表示，像是鳥啄、老鼠啃咬等也都會破壞冷氣的銅喉，若銅喉沒有加裝保護套，大概兩年的時間就會外露。他指出，冷氣的銅喉可以加裝保護套，保護冷氣的效能，平均一年能省下25%電力。

莊師傅也透露，市面上安裝銅管保護的價格約在500元至800元台幣不等，取決於是否使用保護棉或是較高階的管槽等材料，具體費用會根據不同報價和所選材料進行估算，也有些冷氣業者在安裝時就有贈送。

「國際智家空間設計」也強調，「花小錢可以省下10年的冷氣電費，我們這邊辦公大樓95%老闆裝冷氣都直接加裝，因為他們會精打細算，知道這是好東西一定要裝！」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣不冷不用補冷媒、洗濾網！空調師傅揪耗電關鍵，「1招年省25％電費」涼到蓋被】