【鄧明儀:幸福育兒】迪士尼令小孩易有公主病？專家指是管教問題

一名四歲男童在街上遇見幼稚園女同學,拍打了女同學胸口一下,女童母親見「小公主」蹲低哭,一怒之下掌摑男童。該名母親日前被判守行為兩年,並遭裁判官訓斥為怪獸家長,「第時你個女嘅男朋友對佢唔好,你係唔係又幫佢出頭呀?」公主有病,皇后出頭。(本文作者:資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀)



三位好友分別育有女兒,均不知不覺中了迪士尼的糖衣毒藥,從小就構築起自己是「公主」的神話。八歲那個,給自己改英文名字做Cinderella;十歲那個,除了校服外,無時無刻全套Cinderella打扮;四歲那個,乳名叫公主,除了母親和工人姐姐,其他人都被她喊叫巫婆。

公司最近也來了個「公主」做實習生,講又唔聽,聽又唔明,明又唔做,做又做錯,錯咗又賴同事。她電話不離手,返兩日工便請假,未完成工作便嚷著走,開口埋口:「阿媽話……」被上司話兩句就喊,皆因家裏上下都待她如公主,衣來伸手,飯來張口。以為青春有無謂的本錢,所以甚麼都用無所謂的工作態度對待。

到底是怪獸家長的錯,還是迪士尼惹的「公主病」?讓四周充斥著對世界適應不良的公主,但其實「睇相就公主,做嘢就番薯」,被捧到太高,貶低的只有自己。

資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「都是迪士尼的錯?」