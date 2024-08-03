【鄧明儀:幸福育兒】迪士尼令小孩易有公主病？專家指是管教問題

一名四歲男童在街上遇見幼稚園女同學，拍打了女同學胸口一下，女童母親見「小公主」蹲低哭，一怒之下掌摑男童。該名母親日前被判守行為兩年，並遭裁判官訓斥為怪獸家長，「第時你個女嘅男朋友對佢唔好，你係唔係又幫佢出頭呀？」公主有病，皇后出頭。（本文作者：資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀）



三位好友分別育有女兒，均不知不覺中了迪士尼的糖衣毒藥，從小就構築起自己是「公主」的神話。八歲那個，給自己改英文名字做Cinderella；十歲那個，除了校服外，無時無刻全套Cinderella打扮；四歲那個，乳名叫公主，除了母親和工人姐姐，其他人都被她喊叫巫婆。

公司最近也來了個「公主」做實習生，講又唔聽，聽又唔明，明又唔做，做又做錯，錯咗又賴同事。她電話不離手，返兩日工便請假，未完成工作便嚷著走，開口埋口：「阿媽話……」被上司話兩句就喊，皆因家裏上下都待她如公主，衣來伸手，飯來張口。以為青春有無謂的本錢，所以甚麼都用無所謂的工作態度對待。

到底是怪獸家長的錯，還是迪士尼惹的「公主病」？讓四周充斥著對世界適應不良的公主，但其實「睇相就公主，做嘢就番薯」，被捧到太高，貶低的只有自己。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「都是迪士尼的錯？」