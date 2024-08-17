【鄧明儀:幸福育兒】家長暑假變怪獸 作者籲培育良好品格最重要

暑假期間，家長碰面寒暄的第一句必定是：「暑假去邊度旅行？報咗咩暑期班呀？」在這個信奉Quality of Time的育兒新世代，家長紛紛在暑假以豪華親子遊作補償，其餘時間就是密麻的暑期班。而相信有Time才有Quality的我，總輕描淡寫的答：「沒甚麼！去年教識他踩單車，今年教識他游水，親自教。他快樂，我滿足。」（本文作者：資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀）



很同意陳美齡給家長們的建議，說與其大灑金錢為子女報讀乜班物班，不如把錢省下來足夠一家人親子遊。然而，看到好友才8歲的女兒，已去過三次西班牙、無數次日本，這個暑假則坐豪華郵輪暢遊歐洲，所謂的行萬里路、窮遊世界、體驗生活，彷彿是港孩的天方夜譚。在貧富差距愈拉愈大的社會舞台上，劇院的另一邊卻是無數基層家庭的孩子，沒坐過飛機、沒住過酒店，像熱鍋上的螞蟻，每天在向大家訴說不幸。

慈善機構寰宇希望中國區域總監劉德華說得好：「無論貧或富，塑造孩子品格比他們拿取好成績更重要。」他強調，教導孩導信任、尊重、責任感、關懷、公平及公民責任六大品格，比甚麼暑期旅行或暑期班，來得更有價值。

關於品格，美國首席大法官羅伯茲，早前在其兒子中學發表的畢業致詞，更感動全球：「希望你們受到不公平的對待，如此你們才知道公平正義的重要；希望你們遭遇背叛，如此你們才會知道忠誠的重要性；當你們失敗時，希望你的對手會幸災樂禍，讓你們能了解運動家精神的重要性；希望你們被忽視，如此才會知道聆聽他人的重要性；還希望你們遭遇足夠的痛苦，如此才能學懂同理心。」

與其努力給孩子報暑期班、豪華團，不如及早把正義、忠誠、運動家精神、聆聽他人、同理心等良好的品格，像家傳之寶般送給子女，讓他們能在現實中受傷後仍勇敢爬起來，而且一世受用。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「祝孩子不幸遭背叛」