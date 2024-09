【鄧明儀:幸福育兒】父母需提供孩子溫暖的家 專家指離婚前想清楚

香港是世界離婚率最高的五個地區之一,離婚跟結婚的比率接近五成,即每兩對新人結婚,同時就有一對離婚。本來,二人合則結、不合則離,感情純屬兩人私事,清官也難審家庭事,旁觀者從來沒有資格去評論,更諻論三姑六婆的閒言閒語,然而,每當身邊有好友離婚,還是難掩傷痛!多事如我仍希望盡一點綿力去輔導,希望把雙方,尤其孩子的傷害減至最低。(本文作者:資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀)



像最近有老友鬧離婚,原因不外乎是相處20載,才發現二人性格和生活理念分歧,然後理直氣壯地有第三者,雖然男方承諾會視女方為永遠的親人,會繼續給予女兒最大的愛,讓女兒健康成長,但女兒卻對父親恨之入骨並拒絕見面。來自單親家庭的我感同身受說,為人父母最大的責任,是給孩子提供一個溫暖及和諧的家,在處理感情事時,又怎能不把孩子的幸福放在優先考量的位置呢?

童年缺乏親情的後遺症,可從二次大戰後的羅馬尼亞窺見一二。當時的羅馬尼亞為了增加生產力,規定每名生育年齡的婦女最少要生四個,但很多人因養不起而把孩子送到國家教養院,造成約64,000個孤兒。後來羅馬尼亞經濟崩潰,政府允許西方收養這大批孤兒,結果發現他們在正常家庭生活了五年後,仍有明顯的社會互動失常現象,例如做出自我刺激的行為、對陌生人有恐懼感、智商偏低等。

有研究報告更以「缺了輪的汽車」來形容來自破碎家庭的孩子,指逾半的問題兒童都是來自問題家庭,而憤世嫉俗是「被拋棄的孩子」最常見的行為,「你們不要我,我就壞給你們看。」因此,在生孩子或離婚前,必須想得清清楚楚,別讓自己的任性或自私,成為孩子人生無法修補的缺陷。

資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「缺了輪的孩子」