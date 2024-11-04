直資中學｜天水圍香島中學 升中資訊日暨開放日及香島英數挑戰盃

天水圍香島中學在元朗區紥根二十多年，秉承香島教育機構的辦學理念，以立德樹人作為教育的根本任務，矢志培養學生成為愛國愛港愛家、具備中華傳統美德以及追求終生學習的「香島人」。



為了讓家長及其子弟認識本校校風文化、課程規劃及校舍設備，本校將於2024年12月8日(日)舉辦升中資訊日暨開放日。除了校長講座外，學校還提供了豐富有趣的課程讓小學生體驗，例如：水果DNA、天氣瓶、走馬燈、光敏印章、DIY鐳射切割手機架及和諧粉彩等，相信小學生屆時獲益良多。

出席校長講座及體驗課程後，小學生及家長可以四處參觀本校的特色設施，了解直資學校的硬件優勢，屆時設有多個特色打卡位供各位拍照留念。當日還有學生表演、攤位遊戲及校園導賞等，小學生及家長必定盡興而歸。

當天是學校開放日，家長和學生可以在開放時間(10:00-17:00)隨時到校參觀，唯校長講座及課程體驗名額有限，需要預先登記預留位置。

與此同時，為推動學術風氣，本校同日舉辦香島英數挑戰盃(Scrabble 拼字比賽/魔力橋比賽)，提供一個互相切磋及交流的機會給高小學生。歡迎小四至小六學生報名參加比賽，發揮個人潛能。

升中資訊日暨開放日：報名連結

Scrabble拼字比賽：報名連結

魔力橋比賽：報名連結

升中資訊日報名