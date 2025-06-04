颱風教育局停課安排｜即睇天文台對應颱風及暴雨指引

打風｜颱風路徑預測｜一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海中部及呂宋附近海域一帶帶來不穩定天氣，預料6月12日至6月13日（星期四至星期五）最接近香港。低壓槽上可能有低壓區發展，但其發展速度及移動路徑存在變數。不過作為家長最關心的，就是小朋友是否需要上課，若早上改發8號風球當然是停課，但究竟幾點改發3號風球就要返學？



美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預計下星期南海會有熱帶氣旋生成，GFS更預計可能出現「雙颱風共舞」。預計6月8日（星期日）南海會有熱帶氣旋生成，往北方移動靠近廣東沿岸，結構巨型，之後會轉向東北方向移動，到6月12日至6月13日（星期四至星期五）最接近香港。

GFS預計形成「雙颱風共舞」趨勢。（GFS／Windy.com）

GFS最新預測，6月8日（星期日）南海會有熱帶氣旋生成，往北方移動靠近廣東沿岸，結構巨型。之後會轉向東北方向移動，到6月12日至6月13日（星期四至星期五）最接近香港。（GFS／Windy.com）

根據教育局有關熱帶氣旋的上課指引，當八號預警/八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，所有學校均應停課，如信號發出時，學生已在上學途中，學校應就應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，須在安全情況下，方可讓學生回家。

早上5時30分留意天氣報告

家長要留意，若改發三號取代八號或以上熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應繼續停課，除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按以下安排恢復上課： 假如三號熱帶氣旋警告信號在上午5時30分前發出， 上午校及全日制學校應恢復上課 ；假如三號熱帶氣旋警告信號在上午10時30分前發出，下午校應恢復上課，而家長應在明早5時30分留意天文台最新的天氣情況。

按圖即睇教育局有關熱帶氣旋停課指引：

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而暴雨方面，天文台發出黃色暴雨警告信號時，除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。至於紅色或黑色暴雨警告信號，則按照發出的時間，採取相應行動。在上午5時30分至8時前發出紅色或黑色暴雨警告信號，上午校及全日制學校則全日停課。而在上午10時30分至1時前發出，則下午校停課。

按圖即睇教育局有關暴雨停課指引：

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