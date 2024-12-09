親子商場2025｜一文看12大親子商場 親子餐廳/遊樂場/泊車優惠

親子商場2025｜香港商場逐漸加入用家友善元素，包括親子及寵物等元素，以服務大眾的需要。而部份商場兼備親子玩樂、親子餐廳、育嬰設施及購物等元素，同時提供優惠泊車領錢，方便一家大細到訪消費玩樂。



港島篇

親子商場2025【1】皇室堡

商場雲集零售美食、時裝飾物、嬰幼兒用品、個人護理及美容、玩具及家居佈置等店鋪。當中更有大樹先生的家Mr. Tree - cocomelon主題香港店，半休閒自助餐廳兼半兒童遊樂場，設有繩索橋、滑梯和大型波波球池。

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皇室堡設施

1. 嬰兒護理間

2. 嬰兒車借用

3. 泊車優惠：星期五至日及公眾假期消費滿HK$300，可享免費泊車1小時

如何前往：

銅鑼灣港鐵站E出口



親子商場2025【2】山頂廣場

山頂廣場是香港著名地標，商場設有戶外兒童公園，適合家長帶小朋友放電。附近的山頂公園也是個理想的野餐去處，適合帶小朋友一同享受天倫之樂。

山頂廣場設施

1.育嬰室

2.泊車優惠：星期一至日及公眾假期消費滿HK$400，可免費泊車1小時

如何前往

於港鐵香港站D出口搭乘15號或X15號巴士

於港鐵香港站E出口搭乘1號綠色小巴

從港鐵中環站J2出口步行至花園道山頂纜車站



親子商場2025【3】利東街

「利東街」洋溢著濃濃的中西交融氣息，絕對是香港的打卡熱點。除了提供育嬰間，利東街更有嬰兒車借用，提升家庭成員逛街體驗。

利東街設施

1. 嬰兒車借用

2. 育嬰室：利東街地庫 (Gourmet旁)

3. 泊車優惠：星期一至日消費滿HK$200，可免費泊車1小時

如何前往

港島線灣仔港鐵站D出口



九龍篇

親子商場2025【4】 K11 MUSEA

K11 MUSEA提供多間親子餐廳，超過250家時尚服飾、美容護膚等店鋪；商場更有 Peacock Playground兒童遊樂場，體驗以孔雀為主題的遊樂場，放電一流！

K11 MUSEA設施

1. 親子餐廳：約3間

2. 育嬰室：共有4層設有育嬰室

3. 嬰兒手推車借用服務

4. 泊車優惠：星期五至日及公眾假期消費滿HK$500，可免費泊車2小時

如何前往

港鐵尖沙咀站E出口

港鐵尖東站J1及J2出口



親子商場2025【5】MegaBox

共有19層的MegaBox有超過十間兒童玩具商店及娛樂設施，是一家大小必到之處，當中更有全港最大並擁有海景景觀的溜冰場。

MegaBox設施

1. 親子餐廳：約1間

2. 孕婦及嬰兒車優先車位

3. 嬰兒車消毒服務

4. 泊車收費：星期六、日及公眾假期消費滿HK$200，可免費泊車1小時

如何前往

乘搭免費穿梭巴士往返九龍灣港鐵站



親子商場2025【6】MOKO新世紀廣場

位於港鐵旺角東站上蓋的新世紀廣場，商場更設有MOKO動樂園，50米攀爬牆、大型遊樂設施及滑梯。

MOKO新世紀廣場設施

1. 嬰兒車借用

2. 嬰兒尿片供應 (每片HK$1捐款)

3. 嬰兒食品及奶瓶加熱

4. 泊車優惠：星期六、日及公眾假期消費滿$400，可免費泊車2小時

如何前往

港鐵旺角東站D出口



新界篇

親子商場2025【7】新城市廣場

新城市廣場坐落港鐵沙田站，除了「史努比開心世界」，近期更新增恐龍公園。而 LB地庫的Kiztopia結合「玩樂、學習、美食和親子遊樂」元素，為小朋友放電之選。

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新城市廣場設施

1. 嬰兒尿片供應

2. 嬰兒車借用服務

3. 母乳餵哺圍巾借用服務

4. 泊車優惠：星期六、日及公眾假期可以6,500積分，換領免費泊車1小時

如何前往

港鐵沙田站A出口



親子商場2025【8】愉景新城

愉景新城 7成店舖均融入兒童元素，更特設獨立育嬰室提供母親所需品。商場更有多元智能學習樂園及鯨魚花園，適合不同年齡小朋友盡慶。

愉景新城設施

1. 兒童購物車及嬰幼兒車借用服務

2. 奶瓶消毒器

3. 嬰兒暖奶器

4. 泊車優惠：星期六、日及公眾假期消費滿$200，可免費泊車1小時

如何前往

港鐵荃灣站A3出口（步行5至10分鐘）

港鐵荃灣西站A2出口（步行10至15分鐘）



親子商場2025【9】元朗 YOHO MALL

YOHO MALL 形點近期新增棒棒糖公園子及兩棲爬蟲生態館，加上商場有多間餐廳、零售及潮流服飾，適合一家大細到訪玩樂。

元朗 YOHO MALL設施

1. 嬰兒車借用服務

2. 母乳餵哺圍巾借用服務

3. 奶瓶加熱服務

4. 泊車優惠：星期六、日及公眾假期消費滿$300，可免費泊車1小時

如何前往

港鐵元朗站K出口及F出口

