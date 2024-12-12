深圳樂漫冰雪王國親子遊體驗飄雪/冰雕滑梯 附5間親子酒店推介

新圳好去處｜聖誕將近想過白色聖誕？現在無需出國到歐洲，只要在深圳也能體驗玩真雪的快樂。護士Vi媽分享了在深圳海雅繽紛城內的「海昌·樂漫冰雪王國」親子遊玩攻略，一門之隔就穿越到去Elsa的冰雪奇緣童話世界。

（資料及圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）



（圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

冰雪樂園佔地面積約 40,000呎，樓底約10米高。冰雪樂園溫度只有-6度，因此護士Vi媽提醒要特別注意保暖！

入場費包了一件超厚全身連身衣和鞋套，但手衫和冷帽需要自備，也可在現場購買。護士Vi媽自己再帶了羽絨褸穿在連身衣入面打底，更表示非常有用。此外，現場還提供儲物櫃，方便遊客存放貴重物品。

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冰雪樂園必玩設施

護士Vi媽的兒子們初次體驗飄雪，玩得非常盡興。護士Vi媽分享，他們很喜歡乘坐雪國列車，亦即是迷你版的過山車。在雪山上上落落行走，初時大兒子有點緊張，但後來不停「encore」。

（圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

另外樂園還設有冰世界旋轉木馬，帶有濃厚的浪漫和溫馨氛圍。以及輪軚水泡轉轉，坐著輪軚水泡慢慢拖行，帶來意外的樂趣。而最好玩又緊張刺激的是冰雕長滑梯，速度感一流。大兒子和二兒子玩完再玩，甚至連護士Vi媽也忍不住加入其中。

在飄雪廣場真飄雪，三位小兒子一嘗砌雪人和打雪仗的滋味，以及在地下用手腳擺動畫雪地蝴蝶。

（圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

（圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

最後護士Vi媽提醒畢竟香港人不習慣在冰天雪地活動，需穿厚一點。溫馨提示，在低溫和雪地上行走，容易凍傷及跌倒，大家要注意安全呀。

海昌·樂漫冰雪王國(海雅繽紛城店)

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區建安一路99號海雅廣場4層L430號商鋪

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同場加映深圳親子酒店推介

深圳親子酒店推介【1】深圳南山大新地鐵站漢豪酒店

酒店地處於南山中心區前海路與桃園路交界處，步行可達大新地鐵站，沿途可前往科技園、華潤萬象天地、世界之窗等地。鄰近常興天虹、學府路美食街、南山區人民醫院、南山區人民檢察院、南山區政府，廣深沿江高速、深南大道及北環大道等多條市內主幹道，通往寶安國際機場、福田高鐵站等重要交通樞紐。

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地址：桃園路160號, 南山區, 深圳

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深圳親子酒店推介【2】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店

酒店位於深圳市福田口岸，地理位置優越，交通便利，配套齊全，是商務聚會和旅遊休閑的匯聚之所。酒店共設有客房大床、雙床、親子房、套房。酒店另有全套專業的會議廳及會議設備，滿足您出差與舉行會議的各項需求。

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深圳親子酒店推介【3】深圳香格里拉大酒店

酒店位於深圳市羅湖區CBD，約10分鐘內可抵香港、萬象城、京基100、金光華商場、東門老街等知名打卡地，網羅各色購物樂趣。酒店僅鄰深圳火車站約5分鐘步行距離，深圳火車站的城際列車和高鐵

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交通：羅湖站步行距離160米（約3分鐘）

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深圳親子酒店推介【4】金茂深圳JW萬豪酒店

酒店位於深圳高爾夫俱樂部對面,坐落在福田商業區中心地段，步行2分鐘可達車公廟地鐵站, 臨近福田口岸以及深圳會展中心 。酒店距離福田站車程約7分鐘，客人搭乘高鐵14分鐘即可到達香港西九龍站。主要旅遊景點紅樹林海灘公園、世界之窗和歡樂谷都在酒店的15分鐘車程內。

價格：HKD$1123起 （行政雙床房 包括2份早餐）

地址：深南大道6005號, 福田區, 深圳, 518040

交通：車公廟站步行距離210米（約3分鐘）

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深圳親子酒店推介【5】深圳瑞吉酒店

置身 96層的酒店大堂，可將深圳絕妙都市景觀及香港葱綠的邊界山景盡收眼底，讓您短暫逃離鬧市喧囂又對城市精彩觸手可及。酒店與地鐵大劇院站相距430米，而來往羅湖口岸只需3分鐘車程，非常適合家庭一同出行。

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地址：深南東路5016號, 羅湖區, 深圳, 518001

交通：大劇院站步行距離430米（約7分鐘）

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